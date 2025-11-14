Spotify, yeni aboneliği Premium Platinum ile 5 ülkede kayıpsız ses sunacak

5 ülke için duyuruldu
Daha önce Hindistan gibi pazarlarda kullanıcılar, Premium Standard, Duo (iki kişi için) ve Family (altı kişi için) planlarını tercih edebiliyordu. Bu planlar, reklamsız müzik dinleme, çevrimdışı kullanım ve yüksek kaliteli ses gibi temel avantajlar sunuyordu. Yeni premium planlar ise kullanıcıların bu özelliklere farklı kombinasyonlarla erişmesini sağlıyor.
Platinum plan kullanıcıları ayrıca Spotify’ın AI DJ özelliğine erişebiliyor. Bu özellik, şarkılar çalarken yorumlar yapıyor ve kullanıcıların isteklerini alabiliyor. Plan, aynı zamanda platformun yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma aracına erişim de sağlıyor.
Spotify, Eylül ayında kullanıcı kütüphanelerini kullanarak setler ve miksler oluşturmak için rekordbox, Serato ve djay gibi AI yazılımlarıyla entegrasyonunu duyurmuştu. Platinum plan, bu entegrasyona da erişim sunarak kullanıcıların profesyonel DJ araçlarıyla daha uyumlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bu özelliklerin bazıları Kuzey Amerika ve Avrupa’da bir süredir mevcut olsa da yeni premium planların tanıtıldığı beş ülkede kullanıcılar ilk kez bu özelliklere erişebilecek.
Uzun süredir konuşulan “süper premium” plan söylentileri, kayıpsız müzik deneyimini en üst düzeye taşımayı hedefliyordu. Şu an için bu plan yalnızca belirli pazarlarda mevcut ancak Spotify gelecekte bu yüksek kaliteli müzik deneyimini tüm pazarlara yayabilir. Şu an itibarıyla 50’den fazla ülkedeki tüm Premium kullanıcıları 24-bit/44.1 kHz FLAC formatında müzik dinleyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: