Spotify, yeni aboneliği Premium Platinum ile 5 ülkede kayıpsız ses sunacak

Tam Boyutta Gör Müzik dünyasının lider platformlarından Spotify, premium abonelik yapısında kapsamlı bir değişikliğe giderek Premium Lite, Premium Standard ve Premium Platinum isimli üç yeni planını duyurdu. Bu değişiklik, Hindistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika gibi beş pazarda hayata geçiriliyor.

5 ülke için duyuruldu

Daha önce Hindistan gibi pazarlarda kullanıcılar, Premium Standard, Duo (iki kişi için) ve Family (altı kişi için) planlarını tercih edebiliyordu. Bu planlar, reklamsız müzik dinleme, çevrimdışı kullanım ve yüksek kaliteli ses gibi temel avantajlar sunuyordu. Yeni premium planlar ise kullanıcıların bu özelliklere farklı kombinasyonlarla erişmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Premium Lite, ayda ₹139 ($1.57) fiyatla sunuluyor ve reklamsız müzik dinleme ile 160 kbps ses kalitesi sağlıyor. Premium Standard planı ise ayda ₹199 ($2.25) karşılığında çevrimdışı kullanım desteği ve 320 kbps ses kalitesi sunuyor. En yüksek seviye olan Premium Platinum planı ise ayda ₹299 ($3.37) ile kullanıcılarına yeni başlatılan kayıpsız müzik deneyimi sunuyor ve aynı zamanda iki farklı kullanıcıyla hesap paylaşımına izin veriyor.

Platinum plan kullanıcıları ayrıca Spotify’ın AI DJ özelliğine erişebiliyor. Bu özellik, şarkılar çalarken yorumlar yapıyor ve kullanıcıların isteklerini alabiliyor. Plan, aynı zamanda platformun yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma aracına erişim de sağlıyor.

Spotify, Eylül ayında kullanıcı kütüphanelerini kullanarak setler ve miksler oluşturmak için rekordbox, Serato ve djay gibi AI yazılımlarıyla entegrasyonunu duyurmuştu. Platinum plan, bu entegrasyona da erişim sunarak kullanıcıların profesyonel DJ araçlarıyla daha uyumlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bu özelliklerin bazıları Kuzey Amerika ve Avrupa’da bir süredir mevcut olsa da yeni premium planların tanıtıldığı beş ülkede kullanıcılar ilk kez bu özelliklere erişebilecek.

Uzun süredir konuşulan “süper premium” plan söylentileri, kayıpsız müzik deneyimini en üst düzeye taşımayı hedefliyordu. Şu an için bu plan yalnızca belirli pazarlarda mevcut ancak Spotify gelecekte bu yüksek kaliteli müzik deneyimini tüm pazarlara yayabilir. Şu an itibarıyla 50’den fazla ülkedeki tüm Premium kullanıcıları 24-bit/44.1 kHz FLAC formatında müzik dinleyebiliyor.

