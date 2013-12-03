Spotify, kuruluşundan bu yana sanatçılara 1 milyar dolar ödeme yaptı

Popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, kurulduğu 2009 yılından bu yana servis içerisinde yer alan sanatçılara oldukça yüksek bir miktarda ödeme yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde de kullanıma sunulan çevrimiçi müzik servisi Spotify, bugüne kadar sanatçılara toplam 1 milyar dolar ödeme yaptı ve bu ödemenin 500 milyon dolarlık kısmı 2013 yılı içerisinde gerçekleştirildi. Daha önce sanatçılara olması gerekenden çok daha az miktarda ödeme yaptığı gerekçesiyle müzik sektörü içerisinde eleştirilere maruz kalan Sportify, bu yorumlara katılmayarak oldukça adil davrandıklarını belirtti.

Servis aynı zamanda geçtiğimiz günlerde içerisine eklenen konser bileti satın alma özelliğini, sanatçıların kendi hazırladıkları özel eşyaları satabilmesi noktasında da genişleteceğini müjdeledi.

http://www.pocket-lint.com/news/125554-spotify-has-paid-out-over-1-billion-to-artists-half-of-that-in-2013-alone