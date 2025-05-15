Apple Müzik çalma listesi aktarma özelliği kullanıma sunuldu

Apple, yeni Apple Music özelliği için SongShift ile birlikte çalışıyor. SongShift, müzik çalma listelerini akış platformları arasında aktaran bir uygulama ve artık Apple Müzik uygulamasına entegre çalışıyor. Apple Music aboneleri, şarkı aktarımını web üzerinden veya iPhone, iPad veya Android’de Apple Müzik uygulaması içinden yapabiliyor. Spotify gibi müzik akış platformlarından şarkılar, albümler ve çalma listeleri Apple Music'e aktarılabiliyor. İşte adım adım Spotify müzik ve çalma listelerini Apple Müzik'e aktarma:
Spotify çalma listeleri Apple Music’e nasıl aktarılır?
- Apple Müzik ayarlarına gidin
- Diğer müzik servisinden müzikleri aktarma seçeneğine dokunun
- Desteklenen müzik servisleri listesinden Spotify’ı seçin
- Spotify hesabınıza giriş yapın
- Aktarmak istediğiniz çalma listeleri ve müzikleri seçin
- Arşive ekle seçeneğine dokunun
- Apple Müzik’in şarkıları bulmasını bekleyin
- Aktarım tamamlandı yazıyorsa işlem tamamdır
- Bazı müzikler aktarılmadıysa Apple Müzik’te yoktur, alternatiflerini seçebilirsiniz
Apple, bazı şarkıların Apple Müzik’te olmayabileceği veya tam eşleşmesinin olmayabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca yalnızca kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listeleri aktarılabiliyor. Aktarım sırasında kaynak müzik servisindeki çalma listeleri ve kitaplıklar etkilenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.