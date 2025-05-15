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    Apple Müzik çalma listesi aktarma özelliği kullanıma sunuldu

    Spotify'dan Apple Müzik'e playlist aktarma artık daha kolay! Apple, kullanıcıların Spotify çalma listesini Apple Music'e aktarmalarına olanak sağlayan yeni özelliği sundu.

    spotify müzik şarkı çalma listeleri apple music'e aktarma Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Müzik kullanıcılarının üçüncü parti müzik servislerindeki şarkılarını ve çalma listelerini ‌Apple Music‌'e aktarmalarına olanak sağlayan yeni bir özelliği sundu. Apple Destek belgesine göre, Apple Müzik aktarma özelliği şu anda belli ülkelerde test ediliyor.

    Apple, yeni ‌Apple Music‌ özelliği için SongShift ile birlikte çalışıyor. SongShift, müzik çalma listelerini akış platformları arasında aktaran bir uygulama ve artık Apple Müzik uygulamasına entegre çalışıyor. Apple Music‌ aboneleri, şarkı aktarımını web üzerinden veya iPhone, iPad veya Android’de ‌Apple Müzik uygulaması içinden yapabiliyor. Spotify gibi müzik akış platformlarından şarkılar, albümler ve çalma listeleri ‌Apple Music‌'e aktarılabiliyor. İşte adım adım Spotify müzik ve çalma listelerini Apple Müzik'e aktarma:

    Spotify çalma listeleri Apple Music’e nasıl aktarılır?

    spotify çalma listeleri apple müzik aktarma adımları Tam Boyutta Gör

    1. Apple Müzik ayarlarına gidin
    2. Diğer müzik servisinden müzikleri aktarma seçeneğine dokunun
    3. Desteklenen müzik servisleri listesinden Spotify’ı seçin
    4. Spotify hesabınıza giriş yapın
    5. Aktarmak istediğiniz çalma listeleri ve müzikleri seçin
    6. Arşive ekle seçeneğine dokunun
    7. Apple Müzik’in şarkıları bulmasını bekleyin
    8. Aktarım tamamlandı yazıyorsa işlem tamamdır
    9. Bazı müzikler aktarılmadıysa Apple Müzik’te yoktur, alternatiflerini seçebilirsiniz

    Apple, bazı şarkıların ‌Apple Müzik’te olmayabileceği veya tam eşleşmesinin olmayabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca yalnızca kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listeleri aktarılabiliyor. Aktarım sırasında kaynak müzik servisindeki çalma listeleri ve kitaplıklar etkilenmiyor.

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    goro1982 40 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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