Star Trek Communicator gerçeğe dönüşüyor

Star Trek efsanesinin dikkat çeken teknolojik cihazlarından birisi de Communicator iletişim aracıydı. Star Trek ekibinin birbiri ile haberleşmesini sağlayan Communicator farklı bir konseptle hayatımıza giriyor.





Wand Company tarafından geliştirilen Star Trek Communicator adındaki ürün bir Bluetooth hoparlör yapısında. Akıllı telefonunuza bağlanarak müzik dinlemenizi sağlayan cihaz ayrıca eller serbest görüşme yapma imkanı da sunuyor. Cihazın dahili bir bataryası mevcut ve entegre kablosuz şarj yongası sayesinde kablosuz olarak da şarj edilebiliyor.





Firma orijinal Communicator cihazını 3D tarayıcılar ile modelleyerek replika tasarımını hazırlamış. San Diego Comic-Con 2015 fuarında duyurulan Star Trek Communicator 150$ fiyat etiketine sahip. Satışına ise önümüzdeki aylarda başlanacak.

http://www.androidauthority.com/star-trek-communicator-released-as-bluetooth-handset-speaker-623322/