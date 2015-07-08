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Star Trek Communicator gerçeğe dönüşüyor

3 yıl
3,1b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Trek Communicator gerçeğe dönüşüyor

Star Trek efsanesinin dikkat çeken teknolojik cihazlarından birisi de Communicator iletişim aracıydı. Star Trek ekibinin birbiri ile haberleşmesini sağlayan Communicator farklı bir konseptle hayatımıza giriyor. 

Wand Company tarafından geliştirilen Star Trek Communicator adındaki ürün bir Bluetooth hoparlör yapısında. Akıllı telefonunuza bağlanarak müzik dinlemenizi sağlayan cihaz ayrıca eller serbest görüşme yapma imkanı da sunuyor. Cihazın dahili bir bataryası mevcut ve entegre kablosuz şarj yongası sayesinde kablosuz olarak da şarj edilebiliyor. 

Firma orijinal Communicator cihazını 3D tarayıcılar ile modelleyerek replika tasarımını hazırlamış. San Diego Comic-Con 2015 fuarında duyurulan Star Trek Communicator 150$ fiyat etiketine sahip. Satışına ise önümüzdeki aylarda başlanacak.  

http://www.androidauthority.com/star-trek-communicator-released-as-bluetooth-handset-speaker-623322/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Niye 150 Dolar ?
Çünkü isminde Star Trek adı geçiyor.
O zaman geçirin...
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Batuist 3 yıl
Zaten yıllardır eller serbest modunda kullanmıyormuyuz bu telefonları? Neden hala .. artık hayatımıza giriyor, gerçek oluyor... vesaire çocuksu metinler yazıyoruz. Ekrem o dizide adamlar sadece sesle iletişim kuruyorlardı şimdi millet görüntülü görüşme yapıyor cepten cebe.. hala o efsaneyi gerçekleştirememişmiyiz ki "... artık gerçeğe dönüşüyor.." ibi bir metin hazırlıyorsun.. senin gibi editörlerin böyle hataya düşmemesi lazım çünkü burası bir teknoloji sitesi ve burada yazanlarında bir yapısı olması gerekir ve bu tarz şeyleri düşünerek yazması lazım. star trek filan şimdinin (ışınlanma olayını saymazsak) eski demodsi oldu haber veriyim sana. ne hala gerçeğe dönüşüyor ekrem??? Valla gel sen buraya ben yazayım şu haberlerei millet bıktı saçma sapan magazinsel teknolojik haberlerden.. burası magazinsel başlık atma yeri değil ciddi iş yapın.
Zaten yıllardır eller serbest modunda kullanmıyormuyuz bu telefonları? Neden hala .. artık hayatımıza giriyor, gerçek oluyor... vesaire çocuksu metinler yazıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Batuist 3 yıl
Zaten yıllardır eller serbest modunda kullanmıyormuyuz bu telefonları? Neden hala .. artık hayatımıza giriyor, gerçek oluyor... vesaire çocuksu metinler yazıyoruz. Ekrem o dizide adamlar sadece sesle iletişim kuruyorlardı şimdi millet görüntülü görüşme yapıyor cepten cebe.. hala o efsaneyi gerçekleştirememişmiyiz ki "... artık gerçeğe dönüşüyor.." ibi bir metin hazırlıyorsun.. senin gibi editörlerin böyle hataya düşmemesi lazım çünkü burası bir teknoloji sitesi ve burada yazanlarında bir yapısı olması gerekir ve bu tarz şeyleri düşünerek yazması lazım. star trek filan şimdinin (ışınlanma olayını saymazsak) eski demodsi oldu haber veriyim sana. ne hala gerçeğe dönüşüyor ekrem??? Valla gel sen buraya ben yazayım şu haberlerei millet bıktı saçma sapan magazinsel teknolojik haberlerden.. burası magazinsel başlık atma yeri değil ciddi iş yapın.
Yanıtla +4
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Umutcan 3 yıl
Star Trek fanları dışında kimsenin işine yaramaz. Şu an mobil iletişimde öyle bir noktaya gelindi ki star trek'teki communicator'u
birebir yapsalar bile bile bilim kurguluktan ziyade nostaljik kalıyor.
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Niye 150 Dolar ?
Çünkü isminde Star Trek adı geçiyor.
O zaman geçirin...
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doctor_bey 3 yıl
playstyle
çöp

ilk defa bir çöp yorumuna katılıyorum, ancak meraklıları için güzel bir ürün
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SEO-Uzmanı 3 yıl
çöp
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