    Huawei MatePad 11.5 Türkiye fiyatı belli oldu

    Huawei MatePad 11.5 tablet modeli uygun fiyatlı baz model ve doğal ışık tecrübesi sunan PaperMatte ekran teknolojisi seçeneği ile ülkemizde satışa sunuldu.      

    Huawei MatePad 11.5 Tam Boyutta Gör
    Huawei markasının geçtiğimiz aylarda global piyasaya sunduğu MatePad 11.5 tablet modeli, PaperMatte ekran teknolojisi opsiyonu ile ülkemizde de resmi olarak satışlara başladı. 

    Huawei MatePad 11.5 özellikleri ve fiyatı

    11.5 inçlik ekranında 2456x1600 piksel çözünürlük sunan Huawei MatePad 11.5 modeli nispeten ince çerçeveleri ile görüntü alanını genişletirken 120Hz tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık seviyesi ile tecrübeyi üst seviyeye çıkarıyor. 

    Kirin T82B 8 çekirdekli işlemci yanında 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunan tablet tamamen metalden oluşan yekpare bir gövdeye sahip. 6.1mm kalınlık ve 515gr ağırlığa rağmen oldukça sağlam. 

    Batarya 14 saate kadar video oynatımı sunarken 40W hızlı şarj ile kısa sürede tam doluluğa ulaşıyor. 13MP arka kamera, 8MP ön kamera, Huawei Histen destekli 4 hoparlör gibi özellikleri olan Huawei MatePad 11.5 modeli sadece 128GB kapasite ile 11999TL olarak satışa sunuldu. 

    Bu modelde gözleri daha az yoran ve yansımaları en aza indirerek doğal ışık tecrübesi yaratan PaperMatte ekran versiyonu ise 256GB depolama kapasitesi ile 15999TL fiyat etiketine sahip. 
     

    Profil resmi
    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

