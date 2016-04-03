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Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit

Steam platformunu kapsayan Donanım ve Yazılım Anketi, PC oyuncuları tarafından en çok tercih edilen işletim sistemini belirledi. Windows 10 64 bit versiyonu Windows 7'yi geride bırakmış durumda...
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 piyasaya sürüldükten sadece sekiz ay sonra, 64 bit sürümüyle, Valve'nin Steam servisini kullanan milyonlarca üye tarafından en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Mart 2016’yı kapsayan en son Steam Donanım ve Yazılım Anketi, Windows 10’un 64 bit versiyonun Şubat ayına oranla 2.96 puanlık bir artış göstererek yüzde 36.97 seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 34.1 seviyelerindeydi.
Windows 7’nin 64 bit sürümü ise son birkaç yıldır sürdürdüğü hakimiyeti kaybederek ikinci sıraya yerleşti. Yani Şubat ayına göre 1.22’lik bir düşüş yaşayarak yüzde 32.99 seviyesine gerilemiş durumda. İşletim sistemlerinin 32 bit ve 64 bitlik versiyonları birleştirildiğinde ise Windows 7’nin üste çıktığını görüyoruz ancak çok az bir farkla. Windows 10’un her iki versiyonu 38.28’lik toplam payla hemen arkasından takip ederken Windows 7 tüm versiyonlarıyla yüzde 39.96 oranla tepede yer alıyor. Ancak Windows 10’un önümüzdeki bir ya da iki ay içinde Steam işletim sistemi kullanımında genel liderliğe yükseleceğini açıkça görebiliyoruz.
Microsoft, bu hafta gerçekleştirilen Build 2016 konferansında, Temmuz 2015’de resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Windows 10’un 270 milyon cihaz tarafından aktif olarak kullanıldığını belirtti. Net Applications’ın Mart ayı için bildirdiği son rakamlar da Windows 10’un dünya genelindeki PC işletim sistemleri içinde yüzde 14.15’lik bir pazar payınına sahip olduğunu gösteriyordu.

http://store.steampowered.com/hwsurvey Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Şimdiye kadar çıkmış en stabil sürüm bence. Özellikle SSD ile birlikte uçuyor resmen. Windows XPden bile daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
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oray 3 yıl
bunun icin ozel bi analize gerek yok, sorsaniz soylerim win 10 64bit oldugunu :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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tr.duman 3 yıl
bazi yorumlar bana cok komik geldi. yok win 10 ile oyunlarda ciddi bir fps artisi olmus da cok cok hizliymis da. o oyunlar hangisiymis de benim gözümden kacmis bilemedim. su ana kadar gta 5 te cok az bir artisini gordum.

dx12 destekli oyunlar cikana kadar bilinen bir cok oyunda win 7 win 8 win 10 nin fps farki ortalama -2 +2 seklindedir ve win 10 ciddi bir fps artisi saglamamistir. bir cok testlerle de kanitlanmistir. google de aratirsaniz bulursunuz. suan witcher 3 oynuyorum win 10a gecsem ne kadar faydasi olur tas catlasin +2 hadi bilemedin +5 fps o da abartilacak bir sey olmasa gerek. ( belki deneme amacli vaktim olursa win 10u tekrar kurabilirim nasil olsa lisansini almistim )

ayrica sadece steam degil dunya genelinde ozellikle de oyuncularin dx12 merakindan dolayi win10 tercihi olmus ancak ben dahil bir cok kisinin hevesi kursağında kalmistir.

diyecegim su ezbere bir seyi oldugundan farkli cok abartili gostermeyin.

iyi oyunlar iyi forumlar...
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yawan 3 yıl
alemburda34
Win 8.1 de zaten cok hizliydi benim icin ozellikle acilis ve kapanis sureleri onemli diyorsaniz 8.1 ve ustu bicilmis kaptan.

hangi kaptan :)
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SerseriGezgin 3 yıl
Gören de Windows 10 ile pc uçuşa geçiyor sanacak biraz beyin rica ediyorum.

Nvidia Ve AMD daha doğru dürüst Win10'a yıldızı barışamamış, stabil olmayan yarım yamalak sürücülerle boğuşuyor insanlar.

Dx12'nin büyük çöp olarak geleceği belliyken halen burada yok win10 şöyle böyle güzellemelerinede ayrı bir uyuzluğum gelişti.

Nereye baksam öve öve bitiremiyorsunuz şu "beta"yı
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Tomurxx 3 yıl
Bedava veriyolar olsun o kadar.
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pedrojose 3 yıl
dx12 desteği ve oyunlar piyasaya çıksın millet geçmek zorunda kalır kafanızı yormayın!
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mhzn 3 yıl
w7 stabil ve iyiydi. w8.1 stabil ve iyiydi. Windows 10 ile oyunlarda ciddi bir FPS artışı oldu. w10 güncelleme sistemindeki sıkıntıdan dolayı bazen sürücülerde problem çıkartabiliyor. w10 henüz w7 ve w8.1 kadar stabil olmasa da çok yakında bunu da aşar. Not: Bilerek ve isteyerek w10 a yükseltme yaptım.
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dracula_55 3 yıl
Yav he he.Zorla insanlara w10 yüklet sonra da w7 i geçti de ne güzel dünya.w10 hala oyunlarla senkronizasyon sorunları yaşıyor bizzat steam da oluyor bunlar.3 ay kullandım lanet gitsin diyip w7 e döndüm.hızlı bir işletim sistemi olabilir ama oyuncular için şimdilik sadece problem oluşturuyor başkada birşey değil.
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Master_Evil 3 yıl
vay be millet win10a geçmiş, biz hala win7 64bit
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zibidi gonzales 3 yıl
Lanet olsun 32 bit
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MegaWolt38 3 yıl
Aslında bu anket windows 8 in ne kadar dandik olduğunu, windows 7 kalitesini arayan kullanıcıların windows 10 a sarıldıklarını gösteriyor.
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TearsForFears 3 yıl
Bende sürekli güncelleştirme yüklemeye çalışıyor yükleyemiyor driver problemleri yaşıyorum yüklememe rağmen driverları görmüyor. Benim için windows 10 olmamış. Bilemiyorum belki benden kaynaklı problemler vardır formatladıktan sonra umarım bu sorunlarla karşılaşmam.
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V4LKyR 3 yıl
Win 10 - 64 bit en efsane işletim sistemi gerçekten. Severek beğeniyoruz.
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windows 10, steam ve
6 etiket daha işletim sistemi windows 7 64 bit İşletim Sistemleri Yazılım Onur Seven
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