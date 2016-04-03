Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit

Haber Editörü
Windows 10 piyasaya sürüldükten sadece sekiz ay sonra, 64 bit sürümüyle, Valve'nin Steam servisini kullanan milyonlarca üye tarafından en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Mart 2016’yı kapsayan en son Steam Donanım ve Yazılım Anketi, Windows 10’un 64 bit versiyonun Şubat ayına oranla 2.96 puanlık bir artış göstererek yüzde 36.97 seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 34.1 seviyelerindeydi.
Windows 7’nin 64 bit sürümü ise son birkaç yıldır sürdürdüğü hakimiyeti kaybederek ikinci sıraya yerleşti. Yani Şubat ayına göre 1.22’lik bir düşüş yaşayarak yüzde 32.99 seviyesine gerilemiş durumda. İşletim sistemlerinin 32 bit ve 64 bitlik versiyonları birleştirildiğinde ise Windows 7’nin üste çıktığını görüyoruz ancak çok az bir farkla. Windows 10’un her iki versiyonu 38.28’lik toplam payla hemen arkasından takip ederken Windows 7 tüm versiyonlarıyla yüzde 39.96 oranla tepede yer alıyor. Ancak Windows 10’un önümüzdeki bir ya da iki ay içinde Steam işletim sistemi kullanımında genel liderliğe yükseleceğini açıkça görebiliyoruz.
Microsoft, bu hafta gerçekleştirilen Build 2016 konferansında, Temmuz 2015’de resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Windows 10’un 270 milyon cihaz tarafından aktif olarak kullanıldığını belirtti. Net Applications’ın Mart ayı için bildirdiği son rakamlar da Windows 10’un dünya genelindeki PC işletim sistemleri içinde yüzde 14.15’lik bir pazar payınına sahip olduğunu gösteriyordu.
http://store.steampowered.com/hwsurvey Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dx12 destekli oyunlar cikana kadar bilinen bir cok oyunda win 7 win 8 win 10 nin fps farki ortalama -2 +2 seklindedir ve win 10 ciddi bir fps artisi saglamamistir. bir cok testlerle de kanitlanmistir. google de aratirsaniz bulursunuz. suan witcher 3 oynuyorum win 10a gecsem ne kadar faydasi olur tas catlasin +2 hadi bilemedin +5 fps o da abartilacak bir sey olmasa gerek. ( belki deneme amacli vaktim olursa win 10u tekrar kurabilirim nasil olsa lisansini almistim )
ayrica sadece steam degil dunya genelinde ozellikle de oyuncularin dx12 merakindan dolayi win10 tercihi olmus ancak ben dahil bir cok kisinin hevesi kursağında kalmistir.
diyecegim su ezbere bir seyi oldugundan farkli cok abartili gostermeyin.
iyi oyunlar iyi forumlar...
hangi kaptan :)
Nvidia Ve AMD daha doğru dürüst Win10'a yıldızı barışamamış, stabil olmayan yarım yamalak sürücülerle boğuşuyor insanlar.
Dx12'nin büyük çöp olarak geleceği belliyken halen burada yok win10 şöyle böyle güzellemelerinede ayrı bir uyuzluğum gelişti.
Nereye baksam öve öve bitiremiyorsunuz şu "beta"yı
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5840 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, steam ve