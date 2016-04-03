Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit

Windows 10 piyasaya sürüldükten sadece sekiz ay sonra, 64 bit sürümüyle, Valve'nin Steam servisini kullanan milyonlarca üye tarafından en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Mart 2016’yı kapsayan en son Steam Donanım ve Yazılım Anketi, Windows 10’un 64 bit versiyonun Şubat ayına oranla 2.96 puanlık bir artış göstererek yüzde 36.97 seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 34.1 seviyelerindeydi.

Windows 7’nin 64 bit sürümü ise son birkaç yıldır sürdürdüğü hakimiyeti kaybederek ikinci sıraya yerleşti. Yani Şubat ayına göre 1.22’lik bir düşüş yaşayarak yüzde 32.99 seviyesine gerilemiş durumda. İşletim sistemlerinin 32 bit ve 64 bitlik versiyonları birleştirildiğinde ise Windows 7’nin üste çıktığını görüyoruz ancak çok az bir farkla. Windows 10’un her iki versiyonu 38.28’lik toplam payla hemen arkasından takip ederken Windows 7 tüm versiyonlarıyla yüzde 39.96 oranla tepede yer alıyor. Ancak Windows 10’un önümüzdeki bir ya da iki ay içinde Steam işletim sistemi kullanımında genel liderliğe yükseleceğini açıkça görebiliyoruz.

Microsoft, bu hafta gerçekleştirilen Build 2016 konferansında, Temmuz 2015’de resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Windows 10’un 270 milyon cihaz tarafından aktif olarak kullanıldığını belirtti. Net Applications’ın Mart ayı için bildirdiği son rakamlar da Windows 10’un dünya genelindeki PC işletim sistemleri içinde yüzde 14.15’lik bir pazar payınına sahip olduğunu gösteriyordu.

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