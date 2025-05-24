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    Tesla'nın otopilot sisteminden "güven sarsacak" kaza: İşte görüntüler

    Otopilot modunda seyreden bir Tesla Model 3, aniden karşı şeride geçip yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü bir daha asla otonom sürüş modunu kullanmayacağını söylüyor.

    Tesla otopilot sisteminden 'güven sarsacak' kaza: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    ABD'de yeni nesil bir Tesla Model 3 (Highland), otopilot modundayken ciddi bir kazaya karıştı. Aktrılan bilgilere göre, araç otonom sürüş modundayken aniden kontrolden çıktı ve bir ağaca çarptı. Yaşanan talihsiz kaza, Tesla'nın otonom sürüş teknolojileriyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

    Olay, araçtaki kameralar tarafından kaydedildiği için kaza anıyla ilgili tüm detaylara sahibiz. Yayınlanan görüntülerde kazanın çift şeritli kırsal bir yolda meydana geldiği görülüyor. 2024 model Tesla Model 3, FSD (Tam Otonom Sürüş) modunda 90 km/s hızla ilerlerken, aniden karşı şeride geçip yoldan çıkarak bir ağaca şiddetle çarpıyor.

    Çarpmanın şiddetiyle araç ters dönerken, hava yastıkları açılıyor. Neyse ki sürücü ciddi bir yara almadan kurtuldu. Ancak kazanın nasıl meydana geldiği hala belirsizliğini koruyor. Yolda herhangi bir engel bulunmuyordu ve şerit çizgileri de gayet belirgindi. Otopilotun neden bu garip hareketi yapmaya karar verdiği henüz belli değil.

    Soruşturma başlatıldı

    Araç sahibi, Tesla otopilot sisteminin 13.2.8 sürümüne güncellendiğini ve bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığını belirtiyor. Kazanın ardından yaptığı açıklamalar ise otopilot teknolojisine olan güveninin derinden sarsıldığını gösteriyor: "Otopilotu çok seviyordum, ta ki bu olay başıma gelene kadar. Otonom araçlara tamamen inanıyordum, ama bu olay bana ders oldu".

    Kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılmış durumda. Otopilot sisteminin neden bu ani ve tehlikeli manevrayı yaptığı araştırılıyor. Fakat anlatılmayan başka detaylar olabilir. Ancak durum gerçekten aktarıldığı gibiyse, Tesla'nın bu konuda başı ciddi şekilde ağrıyabilir. Bu olay, Tesla'nın otopilot sistemiyle ilgili yaşanan ilk kaza değil. ABD'de daha önce de yüzlerce benzer vaka soruşturma konusu olmuştu.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 19 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 19 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 1 gün önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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