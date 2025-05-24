Tesla'nın otopilot sisteminden "güven sarsacak" kaza: İşte görüntüler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de yeni nesil bir Tesla Model 3 (Highland), otopilot modundayken ciddi bir kazaya karıştı. Aktrılan bilgilere göre, araç otonom sürüş modundayken aniden kontrolden çıktı ve bir ağaca çarptı. Yaşanan talihsiz kaza, Tesla'nın otonom sürüş teknolojileriyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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Olay, araçtaki kameralar tarafından kaydedildiği için kaza anıyla ilgili tüm detaylara sahibiz. Yayınlanan görüntülerde kazanın çift şeritli kırsal bir yolda meydana geldiği görülüyor. 2024 model Tesla Model 3, FSD (Tam Otonom Sürüş) modunda 90 km/s hızla ilerlerken, aniden karşı şeride geçip yoldan çıkarak bir ağaca şiddetle çarpıyor.

Çarpmanın şiddetiyle araç ters dönerken, hava yastıkları açılıyor. Neyse ki sürücü ciddi bir yara almadan kurtuldu. Ancak kazanın nasıl meydana geldiği hala belirsizliğini koruyor. Yolda herhangi bir engel bulunmuyordu ve şerit çizgileri de gayet belirgindi. Otopilotun neden bu garip hareketi yapmaya karar verdiği henüz belli değil.

Soruşturma başlatıldı

Araç sahibi, Tesla otopilot sisteminin 13.2.8 sürümüne güncellendiğini ve bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığını belirtiyor. Kazanın ardından yaptığı açıklamalar ise otopilot teknolojisine olan güveninin derinden sarsıldığını gösteriyor: "Otopilotu çok seviyordum, ta ki bu olay başıma gelene kadar. Otonom araçlara tamamen inanıyordum, ama bu olay bana ders oldu".

Kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılmış durumda. Otopilot sisteminin neden bu ani ve tehlikeli manevrayı yaptığı araştırılıyor. Fakat anlatılmayan başka detaylar olabilir. Ancak durum gerçekten aktarıldığı gibiyse, Tesla'nın bu konuda başı ciddi şekilde ağrıyabilir. Bu olay, Tesla'nın otopilot sistemiyle ilgili yaşanan ilk kaza değil. ABD'de daha önce de yüzlerce benzer vaka soruşturma konusu olmuştu.

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Tesla otopilot sisteminden "güven sarsacak" kaza: İşte görüntüler

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