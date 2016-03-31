Microsoft ve Canonical Linux Bash kabuğunu Windows 10'a getiriyor

Microsoft, Windows'a Bash Unix Kabuğu ve programlama dili desteği ekliyor. Şirket Çarşamba günü Build 2016 konferansında, önümüzdeki birkaç ay içinde Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanacak Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi (Windows 10 Anniversary Update) ile geliştiricilerin artık Windows 10 üzerinde Linux'un popüler komut satırını kullanmalarının mümkün olacağını açıkladı.

Eğer bir geliştirici değilseniz bu önemli duyuru maalesef sizin için neredeyse hiçbir anlam ifade etmiyor. Ancak eğer bir web geliştiricisiyseniz ve tercih ettiğiniz platform Windows ise bu yeni işlevsellikle birlikte bazı şeyleri daha rahat yapabileceksiniz. Artık Bash scriptleri Linux komut satırı araçları sed, awk, grep gibi doğrudan Windows üzerinden çalıştırılabilecek.

Daha önce de rivayet edildiği gibi Microsoft, Build 2016'nın ilk gününde kullanıcıların artık Windows üzerinde Linux Bash çalıştırılabileceğini duyurdu. En basit ifadeyle bu Windows üzerinde Linux kabukları ve komut satırı araçlarını çalıştırmanın mümkün olacağı anlamına geliyor. Yazılım devi bunun için Canonical ile işbirliği yaptıklarını ve bunun bir sanal makine (VM) ya da çapraz derlenmiş bir araç olmadığını söylüyor. Windows 10 kullanıcılarının bu deneyimi yaşayabilmeleri için Windows Mağazası üzerinden Bash kabuğunu indirmeleri mümkün olacak.

https://blogs.windows.com/buildingapps/2016/03/30/run-bash-on-ubuntu-on-windows/