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Microsoft ve Canonical Linux Bash kabuğunu Windows 10'a getiriyor

Microsoft ve Linux arasındaki hızlı yakınlaşma, yazılım devinin Windows 10 işletim sistemine Linux komut satırını eklemesiyle devam ediyor. Önemli duyuru Build 2016 konferansında açıklandı.
3 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows'a Bash Unix Kabuğu ve programlama dili desteği ekliyor. Şirket Çarşamba günü Build 2016 konferansında, önümüzdeki birkaç ay içinde Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanacak Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi (Windows 10 Anniversary Update) ile geliştiricilerin artık Windows 10 üzerinde Linux'un popüler komut satırını kullanmalarının mümkün olacağını açıkladı.
Eğer bir geliştirici değilseniz bu önemli duyuru maalesef sizin için neredeyse hiçbir anlam ifade etmiyor. Ancak eğer bir web geliştiricisiyseniz ve tercih ettiğiniz platform Windows ise bu yeni işlevsellikle birlikte bazı şeyleri daha rahat yapabileceksiniz. Artık Bash scriptleri Linux komut satırı araçları sed, awk, grep gibi doğrudan Windows üzerinden çalıştırılabilecek.
Daha önce de rivayet edildiği gibi Microsoft, Build 2016'nın ilk gününde kullanıcıların artık Windows üzerinde Linux Bash çalıştırılabileceğini duyurdu. En basit ifadeyle bu Windows üzerinde Linux kabukları ve komut satırı araçlarını çalıştırmanın mümkün olacağı anlamına geliyor. Yazılım devi bunun için Canonical ile işbirliği yaptıklarını ve bunun bir sanal makine (VM) ya da çapraz derlenmiş bir araç olmadığını söylüyor. Windows 10 kullanıcılarının bu deneyimi yaşayabilmeleri için Windows Mağazası üzerinden Bash kabuğunu indirmeleri mümkün olacak.

https://blogs.windows.com/buildingapps/2016/03/30/run-bash-on-ubuntu-on-windows/ Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Yakında linuxu windowsun ustine yaparlar rahatlarlar kendi yaptiklari bi sey yok linuxtan macostan çalmaktan ölecekler artik
1 Yanıt Yanıtla +14
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oktayakgoz 3 yıl
Windows kullanmayım dedim bir dünya Linux indirdim hepsi de birbirinden tipsiz. arayüzde bir incelik olur ya. öküz gibi arayüzler. ne cinnamon ne mate ne unity. mecbur gene Windows kullanıyorum. en azından tip olarak hepsinden güzel.
hız konusunda da Linux da bi hız farkı görmedim.
Windows kullanmayım dedim bir dünya Linux indirdim hepsi de birbirinden tipsiz. arayüzde bir incelik olur ya. öküz gibi arayüzler. ne cinnamon ne mate ne unity....
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3 Yanıt Yanıtla +11
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FatihAsl 3 yıl
Süper. Artık Windows da sudo yapabileceğiz :)
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Mr.Legend 3 yıl
rm -rf gençler
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MSCEO 3 yıl
Windows'un Stratejisi korkutuyor Linux'u bitirmek isteyebilir.
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ounomaus 3 yıl
GenkaNuank
Yakında linuxu windowsun ustine yaparlar rahatlarlar kendi yaptiklari bi sey yok linuxtan macostan çalmaktan ölecekler artik

adamlar çalıyor herkes biliyor ama şunu düşünmeni isterim ilk bulan ve sorunsuz çalışmalarına rağmen niye bu iki işletim sistemi yaygın değil insanlar hırsız olan sistemi tercih ediyor ????
mantıklı bir düşünmek lazım
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ounomaus 3 yıl
FatihAsl
oktayakgoz Windows kullanmayım dedim bir dünya Linux indirdim hepsi de birbirinden tipsiz. arayüzde bir incelik olur ya. öküz gibi arayüzler. ne cinnamon ne mate ne unity. mecbur gene Windows kullanıyorum. en azından tip olarak hepsinden güzel. hız konusunda da Linux da bi hız farkı görmedim.
Oyunlar yok, uygulamalar yok desen anlarımda Tip yok ne demek ya. kullanamadım de, zor de anlayalım.

adamın zevki yok tek kelime ben windows 7-8-8.1-10 tümünü kullandım ama linux daha sade ve şık duruyor ama uygulama olarak oyun vs olarak çok eksiği var ama günlük internet vs için bence linux daha iyi windowsun gereksiz yavaşlaması yok ve arkada çalışan belki hiç kullanmıyacağımız servisler çalışmıyor
ayrıca aptal virüsler yağmıyor linuxta
keşke kullanılan ara yüzü tam olarak windowsta kullanabilsek çok iyi olur
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nightflame 3 yıl
Microsoft'un son senelerdeki (8-8.1-10) ui tasarımından daha nitelikli ve düşünülmüş geliyor bana ubuntu'nun arayüzü, renk şeması, genel tasarım prensipleri vs.
Ama uyumluluk sorunu ve sürekli bir şeyi halletmek için internetten komut satırları araştırmak bir yığın iş bekliyorken altından kalkılacak gibi değil.
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oktayakgoz 3 yıl
Windows kullanmayım dedim bir dünya Linux indirdim hepsi de birbirinden tipsiz. arayüzde bir incelik olur ya. öküz gibi arayüzler. ne cinnamon ne mate ne unity. mecbur gene Windows kullanıyorum. en azından tip olarak hepsinden güzel.
hız konusunda da Linux da bi hız farkı görmedim.
3 Yanıt Yanıtla +11
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bkaakco 3 yıl oktayakgoz
Bu yorumun altına imzamı atarım. Yıllardır düşündüğüm şeyler ancak Linux seven arkadaşlara anlatamıyoruz.
Ben de isterim Linux kullanmayı ancak gerçekler ortada.
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FatihAsl 3 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Windows kullanmayım dedim bir dünya Linux indirdim hepsi de birbirinden tipsiz. arayüzde bir incelik olur ya. öküz gibi arayüzler. ne cinnamon ne mate ne unity. mecbur gene Windows kullanıyorum. en azından tip olarak hepsinden güzel.

hız konusunda da Linux da bi hız farkı görmedim.

Oyunlar yok, uygulamalar yok desen anlarımda Tip yok ne demek ya. kullanamadım de, zor de anlayalım.
1 Yanıt Yanıtla
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BasiliKalanCtrl 3 yıl oktayakgoz
Linux arayüzleri Windows'dan kat be kat daha iyidir. Tip bakımından da asla kötülenemez.

Ubuntu Unity:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fedora Gnome:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Antergos Gnome:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaos Kde Plasma:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Edit: Linux oyun bilgisayarı olmamasına rağmen Steam ile bir çok oyun gelmekte. Ben Steam'den CS:Go ve Euro Truck Simulator 2'yi rahatlıkla oynayabiliyorum örneğin.
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algorian 3 yıl
Yıllarca powershell'den bash alternatifi yapmaya çalıştılar ama olmadı. Microsoft sonunda bu işin powershell ile olmayacağını anladı.
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Yakında linuxu windowsun ustine yaparlar rahatlarlar kendi yaptiklari bi sey yok linuxtan macostan çalmaktan ölecekler artik
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ac_dc_rlc 3 yıl
windows make me a sandwich!
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eulogy 3 yıl
cygwin'den kurtuluyo insanlar bu açıdan güzel.
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V4LKyR 3 yıl
sudo apt-get update yapacaz o zaman her PC açılışında.
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Morphinz 3 yıl
Linux/unix command line Microsoft'un 10 yıl ilerisinde...
Şahsen Microsoft ağzıyla kuş tutsa gidipte o iğrenç ötesi daktiloya benzeyen komut satırını kullanmam...
Ama tabi bash çalıştırabilmek güzel. Birde ssh, scp gibi temel ihtiyaçları dahil etseler güzel olur. SSH yapmak için illaki program kurmayalım.
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