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Steam analizi: Windows 7 yükselişte

Popüler dijital dağıtım platformu Steam’in Temmuz istatistikleri yayınlandı. Raporda Windows 7 kullanım oranının artışı dikkatleden kaçmadı. Detaylar haberimizde:
1 yıl
3,7b
1
32
İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Oyuncuların vazgeçilmez platformlarından Steam’in yeni aylık istatistiki verileri yayınlandı. Veriler arasında en dikkat çekici bölümlerden birisi de işletim sistemleri bölümü oldu. Zira Windows 7 kullanım oranında artış yaşanmış.

Windows 10 düşüşte

Microsoft artık yaşlanan işletim sistemi halen bir çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmakta. Bunu Steam’in aylık verileri de kanıtlar nitelikte. Windows 7’nin 64 bit mimarili sürümünün kullanım oranı %0.86 artarak %32.91’e yükselmiş. Windows 10 64 bit ise %0.74’lük düşüş sonucunda %49.59’e gerilemiş.
Steam analizi: Windows 7 yükselişte
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Son olarak analizdeki diğer detaylara göz atalım isterseniz. Kullanıcıların %38.77’si 8 GB sistem belleğine sahipken %48.78’i 1920x1080 çözünürlüğünde panel kullanıyor. Ekran kartlarında ise VRAM değeri 1 GB olan kartlar %38.07'lık oranla halen liderliğini koruyor. İşlemci çekirdeği sayısında da oyun sektörü ve bizler adına yüz güldürücü sonuçlar yer almakta: 4 çekirdeğe sahip sistemlerin oranı %51.44 olarak, 2 çekirdeğe sahip işlemcili sistemlerin oranı ise %42.70 olarak kayda geçmiş.

http://store.steampowered.com/hwsurvey/ Yorum Yaz
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Parola_18 1 yıl en beğenilen
bende vazgeçemedim xp efsanesinden sonra yenibir efsane.. bence köklü mimari degişikligi olmadıgı sürece win 7 ölmez öldürülebilemez
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esmerbuyucu 1 yıl
Windows 7'nin 2 sene sonra Windows XP'den farkı kalmayacak.
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sniper23 1 yıl
XP efsanesinin devamı Windows 7.
Bir de Windows 10'da Microsoft milleti zorla geçirmeye çalıştığı için çok eleştiri almıştı, millet o yüzden de geçmedi.
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1 Avatar
sn0m 1 yıl
Şu anda lider Windows 7
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ARTHUR. 1 yıl
Birgün herkes windows 10'lu olacak.
Şu bir gerçek windows 10 sorunlu .
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Hatsune Miku 1 yıl
Bugün bende Windows 7 ye döndüm. Windows 10 un oyun performansı berbat
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10ff 1 yıl
Neden sevilmedi bilmiyorum ama en iyi en şık Windows bence 10 dur.
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snomask 1 yıl
ben windows değil de mac os da sorun yaşıyorum. bilgisayarı kapat dediğimde steam'i bir türlü kapatamıyor. insanlar sorun yaşamak değil oyun oynamak istiyor. demek ki windows 7 daha sorunsuz
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Quard 1 yıl
Windeos 7 yi hep Xp ye benzetirdim,sanırım windows 8/8.1 buhar olup uçtu. Gördüğüm kadarıyla windwows 10 bu zamana çıkan işletim sistemlerin en iyisi olacak gibi.
8 Gb rame şaşırdım daha fazla ram kullanımını bekliyordum.
Ayrıca 1 gb ekran kartları ve halen 2-4 çekirdekli işlemcilerin kullanım oranlarının yüksek olmasıda beni sevindirdi.
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MetalWave 1 yıl
steam de KO için sanal makinada açtığım 6 adet windows 7 de geçerli mi :P
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TheNewAtilla 1 yıl
son yılbaşına kadar 10 yıl xp kullandım. tabiki bu süre boyunca 7 ve 8'i de yeterince test ancak bence ikiside xpden çok uzak. en yakını win10
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OverClocK1ng 1 yıl
Microsoft'un zorla Windows 10 a geçirdiği elemanlar format attırıp 7 ye dönüyorlar. Olacağı bu...
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muaz1984 1 yıl
Forever win7 demek isterim fakat zamanla herşey gibi win7 de tarihteki yerini alacak fakat o zamana kadar win7 tam gaz devam.
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