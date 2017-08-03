Steam analizi: Windows 7 yükselişte

Oyuncuların vazgeçilmez platformlarından Steam’in yeni aylık istatistiki verileri yayınlandı. Veriler arasında en dikkat çekici bölümlerden birisi de işletim sistemleri bölümü oldu. Zira Windows 7 kullanım oranında artış yaşanmış.

Windows 10 düşüşte

Microsoft artık yaşlanan işletim sistemi halen bir çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmakta. Bunu Steam’in aylık verileri de kanıtlar nitelikte. Windows 7’nin 64 bit mimarili sürümünün kullanım oranı %0.86 artarak %32.91’e yükselmiş. Windows 10 64 bit ise %0.74’lük düşüş sonucunda %49.59’e gerilemiş.

Son olarak analizdeki diğer detaylara göz atalım isterseniz. Kullanıcıların %38.77’si 8 GB sistem belleğine sahipken %48.78’i 1920x1080 çözünürlüğünde panel kullanıyor. Ekran kartlarında ise VRAM değeri 1 GB olan kartlar %38.07'lık oranla halen liderliğini koruyor. İşlemci çekirdeği sayısında da oyun sektörü ve bizler adına yüz güldürücü sonuçlar yer almakta: 4 çekirdeğe sahip sistemlerin oranı %51.44 olarak, 2 çekirdeğe sahip işlemcili sistemlerin oranı ise %42.70 olarak kayda geçmiş.

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