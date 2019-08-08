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Steam’de toplam fiyatı 120 TL olan iki oyun, haftaya Epic Store’da ücretsiz

Epic Store ücretsiz oyun dağıtmaya hız kesmeden devam ediyor. 15-22 Ağustos haftasında toplam Steam fiyatı 120 TL olan Hyper Light Drifter ve Mutant Year Zero: Road to Eden oyunculara sunulacak.
4 sa.
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2
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Steam’de toplam fiyatı 120 TL olan iki oyun, haftaya Epic Store’da ücretsiz
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Dağıttığı ücretsiz oyunları kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden Epic Store , 15-22 Ağustos haftasında vereceği oyunların da duyurusunu yaptı. Oyun severleri oldukça memnun edeceğini düşündüğümüz ve Steam fiyatları toplamı 120 TL olan iki oyun, mağaza tarafından önümüzdeki hafta ücretsiz olarak dağıtılacak.

Mağaza tarafından verilecek ilk yapım olan Hyper Light Drifter, izometrik bir 2D aksiyon rol-yapma oyunu. 8-16bit tarzı grafiklere sahip oyun, bir felaket sonrasında harap olmuş bir dünyada geçiyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan karakterimiz, düşmanlarıyla mücadele ederken hastalığına da çare bulmaya çalışıyor. 31 Mart 2016 tarihinde piyasaya çıkan oyun, 84 puan gibi oldukça yüksek bir Metacritic ortalamasına sahip. Oyunun Steam fiyatı ise 31 TL.

Epic Store’un ikinci oyunu olan Mutant Year Zero: Road to Eden ise mağazanın bugüne kadar ücretsiz olarak verdiği en yeni ve pahalı yapım olacak. 4 Aralık 2018 tarihinde piyasaya sürülen oyun, sıra tabanlı bir strateji oyunu. X-Com serisini sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğümüz yapım, insanların yeryüzünden silindiği bir Dünya’da Mutantların kol gezdiği bir dönemde geçiyor. 78 puan ortalamasına sahip oyunun Steam fiyatı ise tam 89 TL. Oldukça kaliteli grafiklere, oynanışa ve hikâye anlatımına sahip olan oyun, türün meraklılarını saatlerce meşgul edecek bir potansiyel sunuyor.

Kurban Bayramı tatilinin hemen sonrasında dağıtılmaya başlayacak oyunları kaçırmayacağınızı umuyoruz. Ücretsiz oyun haberleri için sitemizi takip etmeyi lütfen unutmayın.

 


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The Balance 4 sa. en beğenilen
Mutant year zeroyu yaz indirimlerinde alamadığım için üzülmüştüm fakat bu bayram hediyesi gibi oldu. Rekabet iyidir...
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Babblebabble 4 sa.
Epic, For Honor ile kendini kurdurttu bana.O da oyun için öldüğümden değil de, ne zamandır hep öylesine denemek istiyordum malum ortamlarda yok zaten.Böyle Epic haftalık-aylık ne zaman oyun veriyorsa güncel haberi yapılırsa süper olur.Özellikle takip etmek aklımıza gelmiyor.
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The Balance 4 sa. en beğenilen
Mutant year zeroyu yaz indirimlerinde alamadığım için üzülmüştüm fakat bu bayram hediyesi gibi oldu. Rekabet iyidir...
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