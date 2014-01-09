SteamOS, Steam Machine ve Gamepad'i denedik! ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Kablosuz klavye mause geliştirin oyun amaçlı ona alışalım oturma odasında ne gereği var gamepadin.
| Video güncelliğini yitirdi steam OS AMD ve Intel GPU ları destekliyor artık. Siz daha videoyu yayına sokana kadar neler değişiyor, beta süreci bitince neler olacak bir düşünün.
Ayrıca web de steam gamepad ile oynanmış FPS denemeleri mevcut. Bir izleyin de ne neymiş görün. Sayın editörlerimiz ellerine bir kaç dakikalık alabildikleri steam kontrolörüne alışamadılar diye bu kadar yatırım ölü doğmaz. Bu sistemi herkes indirip mevcut bilgisayarına kurabiliyor yeterki sistem gereksinimlerini karşılasın. Herkesin evinde steam OS ile çalışan bir PC olabilir, sen pc ne yükle steam os u xbox gamepadi ile oyna kimse sana karışmıyor. Steam machines tamamen zevk işi isteyen alır istemeyen almaz.
|Bence de Steam Machine şu başarılı değil birkaç sene daha başarılı olamayacaktır ama "steam machine alıp odama kurıyim diyorsanız ps4 şu an satışta" nasıl bir yorumdur ya, yakıştıramadım donanımhaber'e biraz fazla yüklenmişler yerin dibine sokmuşlar, yetersiz olduğu doğrudur da bu kadar da ezmemeliydiler.
|Bazı arkadaşlar Valve'ın bindirilmiş kıtası heralde. Seri eksiliyorlar herkesi. Utanmasanız PS4 bitti artık Steam Machine piyasayı domine edecek diyeceksiniz. Bu alet gelişme aşamasında evet ama ben geleceğini parlak görmüyorum. Konsol ile yarışmak yerine kendi yolunu çizip cloud streaminge yönelmeli. Sanki böyle kompakt pc modelleri hiç yoktu Valve icat etti zaten vardı. Ayrıca burada en önemli farklılık olabilecek nokta yazılımken o da daha beta sürecinde. Bekleyip görmek lazım ama bazıları Valve'dan hisse almış heralde. Hemen Valve bilinmeyeni icat etmiş gibi tavırlara girmişsiniz. Hadi bunu da eksileyin hisseleriniz yükselsin.
|Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yine hedef olmuş.Adamlar Steam'i yerince çıkar elde ediyorlar sanki.Fikirlerini beyan etmişler ve bence haklılarda.PS4 ile Avrupa'da aynı fiyat olan Steam makineleri ülkemizde aynı fiyat olacakmı sanıyorsunuz onu geçtim ülkemize gelecekmi sanıyorsunuz? Hadi Avrupa'dan ele alalım.PS4 fiyatına Steam makinesi alacaksın oyun sayısı az , kontrolcüsü görünüş olarak kötü , oyunları yüksek ayarda açamayacaksın ve konsola özel oyunları oynayamayacaksın.Ama konsolda öyle değil konsolda 500 dolar daha fazla veren daha iyi grafikte oynamayacak veya 4-5 sene sonra PS4'te Unchertad 5 ile en iyi grafikleri görürken Steam makineleri çoğu oyunu medium üzeri oynatamayacak.Konsollar kadar başarılı olmaları için en az 2-3 sene var.
|Paranın kölesi olmayalım.
| Her zaman olduğu gibi, aynı yaklaşımdan daha ne bekliyorsunuz arkadaşlar :( Geçen sene Sony incelemesi ve o dönemde de atışmamızın temeli bu. Çok katı, çok bildim usulünce yaklaşılması. Yahu durun bi, bakın bakalım neler var, ne çeşitler var, neler oluyor neler bitiyor. Nedir nedendir nasıl olur, nereye gider nasıl gider! Bunları düşünmeden inceleme ya da ön inceleme yapmak olmaz. Önemli bir yerde hiç olmaz. Hadi ben kalkıp youtube kanalıma koysam böyle bir yorumu çok sıkıntı değil ama önemli biri haline gelsem, dediklerim ciddi anlamda değerlendirilse o zaman böyle sert yorumlayamam. Şu an için böyle böyle ama gelecekte şunlar olabilir, ayrıca şunları da destekliyor vs demek lazım:
-AMD desteği yok ama güncellemeleri beklemek lazım (evet güncelleme geldi ve catalyst sürücü desteği var artık!)
-Steam Controller hoşumuza gitmedi, şu şu sıkıntıları var. Klavye Fare hala kullanılabiliyor ve Valve 3. Parti kontrolcü desteğini sunuyor. Ayrıca beta döneminde olmasından ötürü donanım kısmında da geri dönüşlerle gelişebilir. Beklemek lazım
-Linux desteği biraz zayıf ama zamanında L4D ile ilgili çalışmalar görüyorduk, şu an Metro Last Light gibi bir oyunu direk görüyoruz. Yarın öbür gün bir çok oyun sağlam destek alırsa geçebilir ki Steam'in gelişmesini düşünürsek bu da başarıya ulaşabilir.
Bakın 3 basit nokta. 3'nde de büyük sıkıntı yaratan yorumlarınız. Birazcık geniş açıdan bakmanızı ve insanlara dediklerinizin tesir ettiğini fark etmenizi istiyoruz sanırım. Bunları yazmak, eleştiri yapmak da hakkımdır herhalde bunca senelik gerçekten sıkı bir takipçi olarak!
|Ölü doğdu
|dh'nni yaptığı gelmiş geçmiş en berbat ön-inlemeME.. Bu kadar yanlı olmayın. Tamam PS4'de çok güzel ama oyun fiyatlarından kimse bahsetmiyor. Indie oyunlardan laf eden yok. Modlardan konuşan yok. SteamOS ile hepsi olacak. Emulatorler olacak. Ayrıca Mesut Bey ve Erdi Bey gerçekten "beta" ne demek bilmiyorlar sanırım.
|bu inceleme değil öngörü yani sallama :) aşırı özgüvenden olsa gerek bu denli kesin konuşmalar popüler kültür yüzünden konsollar kadar tutmaz ama bu başarısız olacakları anlamına gelmez bence çok iyi düşünülmüş pc kasalarının gereksiz büyük olduğu düşünürüm heleki oc yapmayacaksak çok gereksiz büyüklük başka bir güzel yani windows için para ödemek zorunda kalmıyoruz 4k tvler çıkıyor yavaştan yeni nesil 1k bile oynamazken neden konsol alayımki rakebet arttıkça fiyatlarda ucuzlamaya başlacaktır konsol fiyatına daha iyi bir pc toplanıyor bunlarda sonuçta pc parçalarından oluşuyor bağlarım tv'me steamos al sana süper akıllı tv ve pc'nin sınırsız kullanım alanı ohh mis :) toplama pc yapamayacak olanlar için birebir casper,xbox,ps için kötü haber
|İnşallah tam hazır haliyle güzel bir çıkış yapar da cihazı dibe vuranlara kapak olur
| Kimse kusura bakmasın ama DH editörleri son zamanlarda editör gibi davranmıyor. Mesut Çevik sözüm özellikle size. Olaylara bakışınız casual kitle ile neredeyse aynı. SteamOS gibi önemli bir olayı nasıl böyle acemice ele alırsınız anlamıyorum. Aklıma şu video geldi.
|Güzel bir inceleme.Belki steam machine'ler iş yapar ama o gamepad'in fail olacağı dünden belliydi.Adamlar denemiş, oynamış.Halan daha bıdı bıdı.Kötü bir gamepad işte. Çıkmadan tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alır.
|incelemeye bak çay demle. dh tarihinde izlediğim en rezil inceleme olabilir
+ olarak bir konsol uzun vadede oyunuydu peripheral'iydi oyun oynamaya uygun TV'siydi derken high-end bir PC'nin fiyatini geciyor zaten o konuya hic girmeyecegim
Ekleme: Turkiye'nin en buyuk teknoloji sitesinden boyle "steam machine neymis ya pis bunlar kaka uzak dur hele su controller'a bak cok kotu ıyy hadi gidip ps4 al simdi" seklinde basit, tarafli ve basarisiz bir inceleme beklemezdim.
Kupanı nasıl yollayalım ?