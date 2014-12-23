Steel Series H Wireless Test Masamızda

Haber Editörü
Steel Series'in, her platformu destekleyen kablosuz kulaklık seti H Wireless ile bir yandan film izlerken diğer bir yandan da oyunlara dalarak, sizler için test ediyoruz.
Teknik Özellikler:
Tipi:Kulağı Çevreleyen (Arkası kapalı)
Tasarım:Arkası Kapalı
Yapısı:Kablosuz
Frekans Aralığı: 20 Hz-20KHz
Direnç:32 ohm
Sürücü:40 mm
Ağırlık: 297 gr
Dahili Mikrofon: Bulunuyor
Dahili Pil: 1000 mAh x2
Dayanıklılık: 20 Saat
Dahili Gürültü Önleme:Yok
Ek Özellikler:
Kontrol Ünitesi
7.1 Dolby Desteği
Konsollar,Bilgisayarlar ve Mp3 Çalarlar ile Uyum
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Pillerin kulaklık üstünde iken bile Şarj olması
Kurulum gerektirmeyen yapıda olması
İlaveten Farklı özellikler kazanmak için Yazılım ve kurulum desteğinin olması
Tv konsol bilumum cihazlar ile çalışma özelliği olması
Tek Üniteden Birden fazla kulaklık ile çalışma desteğinin olması
Bunlar bir kulaklıkta aradığım özellikler.
Metal kızaklar çok büyütülecek bir olay değil. Sezer bey
sennheiser rs 160 Kullanırım
Belirtmiş olduğum linkte kulaklığın 2. el satışını yapmaktayım ilgilenen arkadaşlar irtibat kurabilirler.
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