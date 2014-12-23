Steel Series H Wireless Test Masamızda

Steel Series'in, her platformu destekleyen kablosuz kulaklık seti H Wireless ile bir yandan film izlerken diğer bir yandan da oyunlara dalarak, sizler için test ediyoruz.

Tipi:Kulağı Çevreleyen (Arkası kapalı)



Tasarım:Arkası Kapalı

Yapısı:Kablosuz

Frekans Aralığı: 20 Hz-20KHz

Direnç:32 ohm

Sürücü:40 mm

Ağırlık: 297 gr

Dahili Mikrofon: Bulunuyor

Dahili Pil: 1000 mAh x2

Dayanıklılık: 20 Saat

Dahili Gürültü Önleme:Yok Ek Özellikler:



Kontrol Ünitesi

7.1 Dolby Desteği

Konsollar,Bilgisayarlar ve Mp3 Çalarlar ile Uyum





