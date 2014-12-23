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Steel Series H Wireless Test Masamızda

4 yıl
19,8b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Steel Series'in, her platformu destekleyen kablosuz kulaklık seti H Wireless ile bir yandan film izlerken diğer bir yandan da oyunlara dalarak, sizler için test ediyoruz.


Teknik Özellikler:

Tipi:Kulağı Çevreleyen (Arkası kapalı)

Tasarım:Arkası Kapalı
Yapısı:Kablosuz
Frekans Aralığı: 20 Hz-20KHz
Direnç:32 ohm
Sürücü:40 mm
Ağırlık: 297 gr
Dahili Mikrofon: Bulunuyor
Dahili Pil: 1000 mAh x2
Dayanıklılık: 20 Saat
Dahili Gürültü Önleme:Yok

Ek Özellikler:

Kontrol Ünitesi
7.1 Dolby Desteği
Konsollar,Bilgisayarlar ve Mp3 Çalarlar ile Uyum



Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prenss_06 2 yıl
kulaklığı aldım yeni ismi olan siberia 800 gerçekten hayran kaldım verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor :)
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Project Scorpio 2 yıl prenss_06
Nereden kaç paraya aldın?
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DH Misafiri 4 yıl
Hariçten takılan ince kalem pil olması
Pillerin kulaklık üstünde iken bile Şarj olması
Kurulum gerektirmeyen yapıda olması
İlaveten Farklı özellikler kazanmak için Yazılım ve kurulum desteğinin olması
Tv konsol bilumum cihazlar ile çalışma özelliği olması
Tek Üniteden Birden fazla kulaklık ile çalışma desteğinin olması
Bunlar bir kulaklıkta aradığım özellikler.
Metal kızaklar çok büyütülecek bir olay değil. Sezer bey
sennheiser rs 160 Kullanırım
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bayden_s 4 yıl
Öncelikle herkese iyi günler,keyifli forumlar;
Belirtmiş olduğum linkte kulaklığın 2. el satışını yapmaktayım ilgilenen arkadaşlar irtibat kurabilirler.
forum.donanimhaber.com/...
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alemburda34 4 yıl
Ben o parayi vereyim birde metal kizaklar olmasin bosversene...
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DoricoDH 4 yıl
O fiyata ikinci el parçalarla sistem toplarız naptın
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9600_G_T 4 yıl
1.371 tl olan bır kulaklıgı neden ıncelersınız anlamıyorum
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Chris Murphy 4 yıl
Guzel
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sacrificeson 4 yıl
Sezer, bence bir ara iyi bilmiyenlere neden 40mm değilde 50mm veya 60mm almarının önemini, frekans aralığının ne sağladığını ve ohm değerinin ne işe yaradığını anlatmalısın.
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DH Sezer 4 yıl sacrificeson
60 mm'lik sürücünün tadı bam başka daha derinden geliyor ses daha sıcak sesler : D olur neden olmasın.
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dAffilee 4 yıl
o fiyata o kulaklığı almak saçmalık olur.. git set al parayla :)
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Redunay 4 yıl
Kulaklık konforlu gözüksede malzeme kalitesi çok iyi değil. Ayrıca oyuncu kulaklıkları bu kadar pahalı olmamalı. İş adamları oyun oynamıyor.
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