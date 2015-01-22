SteelSeries Siberia Elite Prism Test Masamızda

Büyük sürücüsü ve yenilenmiş tasarımı ile dikkat çeken SteelSeries'in oyuncu kulaklığı Elite Prism, ofisimize konuk oluyor.

Frekans Tepkisi: 16 Hz - 28 KHz

Sürücü: 50 mm

Direnç: 32 ohm

Hassasiyet: 120 dB

Destek: Sanal 7.1

Dahili Mikrofon: Tek yönlü (esnek)

Harici Ses kartı: Bulunuyor (usb)

Tipi: Arkası Kapalı

Ses Paylaşım: Bulunuyor

Kısaca özelliklere değinirsek; 50 mm'lik sürücüsü bulunan kulaklığın, 16'ya 28 frekans tepkisi , 32 ohm direnç ve 120 db de hassasiyet değeri bulunuyor.





T

ek yönlü mikrofonu ve harici bir

s

es kartı bulunan ürün, tüm platformlarda sanal 7.1 destekli çalışabil

mekte.



Oyun performansından bahsetmem gerekirse; frekans aralığı geniş olduğu için, oyunun atmosferine yüksek seslerdeyken tamamiyle kendimi kaptırabildim. Kulaklığın izolasyon konusunda da başarılı olduğunu düşünecek olursak, dış Dünya ile bağlantımı kesebildi.

Film performansından bahsetmem gerekirse; Dolby performansını pek beğendiğimi söyleyemem. Beni içine çekebilmeyi başaramadı. Temiz bir sese sahip olsa da pek o insanın içini ısıtan derinliğe sahip değil. Beraberinde gelen yazılım desteği sayesinde, filme özel atanmış ekolayzer seçeneklerini kullanma imkanımız bulunuyor. Bu bağlamda istediğimiz derinliğe erişip, film performansını üst seviyeye taşıyabiliyoruz.



Prism'in, ekolayzer tepkisi oldukça iyi. O yüzden mutlaka programda atanmış profilleri iyi hissedip, ona göre kullanım amacına uygun seçenekleri değerlendirmenizi öneririm. kulaklığın gerçek performansı, işte o zaman belli oluyor.

Destek: PS4, PC, Android ve İOSBir çok platform ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bu oyuncu serisi kulaklık, kulağı kaplayan büyük padler ile dikkat çekiyor.