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SteelSeries Siberia Elite Prism Test Masamızda

4 yıl
21,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Büyük sürücüsü ve yenilenmiş tasarımı ile dikkat çeken SteelSeries'in oyuncu kulaklığı Elite Prism, ofisimize konuk oluyor.


Teknik Özellikler:

Frekans Tepkisi: 16 Hz - 28 KHz
Sürücü: 50 mm
Direnç: 32 ohm
Hassasiyet: 120 dB
Destek: Sanal 7.1
Dahili Mikrofon: Tek yönlü (esnek)
Harici Ses kartı: Bulunuyor (usb)
Tipi: Arkası Kapalı
Ses Paylaşım: Bulunuyor
Destek: PS4, PC, Android ve İOS

Bir çok platform ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bu oyuncu serisi kulaklık, kulağı kaplayan büyük padler ile dikkat çekiyor.

Kısaca özelliklere değinirsek; 50 mm'lik sürücüsü bulunan kulaklığın, 16'ya 28 frekans tepkisi , 32 ohm direnç ve 120 db de  hassasiyet değeri bulunuyor.  
SteelSeries Siberia Elite Prism Test Masamızda
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Tek yönlü mikrofonu ve harici bir ses kartı  bulunan ürün, tüm platformlarda sanal 7.1 destekli çalışabilmekte.
 Oyun performansından bahsetmem gerekirse; frekans aralığı geniş olduğu için, oyunun atmosferine yüksek seslerdeyken tamamiyle kendimi kaptırabildim. Kulaklığın izolasyon konusunda da başarılı olduğunu düşünecek olursak, dış Dünya ile bağlantımı kesebildi.

Film performansından bahsetmem gerekirse; Dolby performansını pek beğendiğimi söyleyemem. Beni içine çekebilmeyi başaramadı. Temiz bir sese sahip olsa da pek o insanın içini ısıtan derinliğe sahip değil. Beraberinde gelen yazılım desteği sayesinde, filme özel atanmış ekolayzer seçeneklerini kullanma imkanımız bulunuyor. Bu bağlamda istediğimiz derinliğe erişip, film performansını üst seviyeye taşıyabiliyoruz. 

SteelSeries Siberia Elite Prism Test Masamızda
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Prism'in, ekolayzer tepkisi oldukça iyi. O yüzden mutlaka programda atanmış profilleri iyi hissedip, ona göre kullanım amacına uygun seçenekleri değerlendirmenizi öneririm. kulaklığın gerçek performansı, işte o zaman belli oluyor.



Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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wgurkan 3 yıl
acaba reklamsız bır videonuz var bune ya her seye reklam uyuz oldum sıze bısey kazandırmak ıcımden gelmiyor barı arada reklam gelsın bune ya donanım ıncelemeyemı televızyon reklamı ızlemeyemı geliyoruz barı 5 10 sn yapın 1 dakıka nedır :@
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar kulaklığı aldım ve şu an bütün testlerimi uyguladım. Çok fazla uzatmayacağım... Creative tactic rage ve asus strix kulaklıktan sonraki denemem bu kulaklık oldu. Her iki kulaklığın da önüne geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hem oyun performansında hemde film performansında inanılmaz başarılı. Ayrıca incelemeyi yapan arkadaşa söylüyorum ''HARBİDEN'' Ne demektir acep ? Bu incelemeyi izleyen 10/15 yaşında çocuklar da olabilir. Tesadüf izlediğim bu incelemede düzgün bir Türkçe kullanılmasını dilerdim. Saygılarımla...
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akont 3 yıl
razer megalodon 7.1 ile kıyaslandığında hangisi daha iyi ?
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BABASCARFACE 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar kulaklığı aldım ve şu an bütün testlerimi uyguladım. Çok fazla uzatmayacağım... Creative tactic rage ve asus strix kulaklıktan sonraki denemem bu kulaklık oldu. Her iki kulaklığın da önüne geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hem oyun performansında hemde film performansında inanılmaz başarılı. Ayrıca incelemeyi yapan arkadaşa söylüyorum ''HARBİDEN'' Ne demektir acep ? Bu incelemeyi izleyen 10/15 yaşında çocuklar da olabilir. Tesadüf izlediğim bu incelemede düzgün bir Türkçe kullanılmasını dilerdim. Saygılarımla...

Hocam amazonda 2 farklı ürün var videoki gibi dışı beyaz içi siyah olan ve tamamen beyaz olan model ikisininde fiyatı farklı bu fark neden biliyormusunuz?
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DH Misafiri 4 yıl
fnatıc ın sıtesınde 150euro nasıl temıl edılır bılmıyorum ama turkıye fıyatı resmen raış fıyat...yaklasık 800tl
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DH Misafiri 4 yıl
Sezer bey siz Kingston HyperX Cloud kullandınız mı ? Kullandıysanız artı ve eksilerini söyleyebilir misiniz ?
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ynal 4 yıl
2 hafta önce niyeti bozmuş neredeyse Amazondan sipariş geçiyordum. İnsanın padleri eliyle sıkası geliyor pofuduk pofuduk. Ama gerçekten harikulade bir kulaklık, ses kartıda gayet başarılı.
İnceleme için elinize sağlık.
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Sarısin 4 yıl
İnceleme için teşekkürler
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FreeMaNMeliH 4 yıl
Eline sağlık hasta gibisin sanki...
Talha reiz ne arıyor orada :D
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mnbvb 4 yıl
Videodaki robotlu film sahnesi hangi filme ait ?
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DH Sezer 4 yıl mnbvb
The machine. Birinin ilgisini çekebilmiş en sevdiğim filmlerden biridir.
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Gece772 4 yıl
Bilgi için teşekkürler.....
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MALTHAEL 4 yıl
Sezer ürünün fiyatı ne kadar acaba ?
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DH Sezer 4 yıl MALTHAEL
700 tl civarı bir fiyatı var.
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