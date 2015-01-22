SteelSeries Siberia Elite Prism Test Masamızda

Haber Editörü
Büyük sürücüsü ve yenilenmiş tasarımı ile dikkat çeken SteelSeries'in oyuncu kulaklığı Elite Prism, ofisimize konuk oluyor.
Teknik Özellikler:
Frekans Tepkisi: 16 Hz - 28 KHz
Sürücü: 50 mm
Direnç: 32 ohm
Hassasiyet: 120 dB
Destek: Sanal 7.1
Dahili Mikrofon: Tek yönlü (esnek)
Harici Ses kartı: Bulunuyor (usb)
Tipi: Arkası Kapalı
Ses Paylaşım: Bulunuyor
Destek: PS4, PC, Android ve İOS
Bir çok platform ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bu oyuncu serisi kulaklık, kulağı kaplayan büyük padler ile dikkat çekiyor.
Kısaca özelliklere değinirsek; 50 mm'lik sürücüsü bulunan kulaklığın, 16'ya 28 frekans tepkisi , 32 ohm direnç ve 120 db de hassasiyet değeri bulunuyor.
Tek yönlü mikrofonu ve harici bir ses kartı bulunan ürün, tüm platformlarda sanal 7.1 destekli çalışabilmekte.
Oyun performansından bahsetmem gerekirse; frekans aralığı geniş olduğu için, oyunun atmosferine yüksek seslerdeyken tamamiyle kendimi kaptırabildim. Kulaklığın izolasyon konusunda da başarılı olduğunu düşünecek olursak, dış Dünya ile bağlantımı kesebildi.
Film performansından bahsetmem gerekirse; Dolby performansını pek beğendiğimi söyleyemem. Beni içine çekebilmeyi başaramadı. Temiz bir sese sahip olsa da pek o insanın içini ısıtan derinliğe sahip değil. Beraberinde gelen yazılım desteği sayesinde, filme özel atanmış ekolayzer seçeneklerini kullanma imkanımız bulunuyor. Bu bağlamda istediğimiz derinliğe erişip, film performansını üst seviyeye taşıyabiliyoruz.
Prism'in, ekolayzer tepkisi oldukça iyi. O yüzden mutlaka programda atanmış profilleri iyi hissedip, ona göre kullanım amacına uygun seçenekleri değerlendirmenizi öneririm. kulaklığın gerçek performansı, işte o zaman belli oluyor.
Bir çok platform ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bu oyuncu serisi kulaklık, kulağı kaplayan büyük padler ile dikkat çekiyor.
Kısaca özelliklere değinirsek; 50 mm'lik sürücüsü bulunan kulaklığın, 16'ya 28 frekans tepkisi , 32 ohm direnç ve 120 db de hassasiyet değeri bulunuyor.
Tek yönlü mikrofonu ve harici bir ses kartı bulunan ürün, tüm platformlarda sanal 7.1 destekli çalışabilmekte.
Oyun performansından bahsetmem gerekirse; frekans aralığı geniş olduğu için, oyunun atmosferine yüksek seslerdeyken tamamiyle kendimi kaptırabildim. Kulaklığın izolasyon konusunda da başarılı olduğunu düşünecek olursak, dış Dünya ile bağlantımı kesebildi.
Film performansından bahsetmem gerekirse; Dolby performansını pek beğendiğimi söyleyemem. Beni içine çekebilmeyi başaramadı. Temiz bir sese sahip olsa da pek o insanın içini ısıtan derinliğe sahip değil. Beraberinde gelen yazılım desteği sayesinde, filme özel atanmış ekolayzer seçeneklerini kullanma imkanımız bulunuyor. Bu bağlamda istediğimiz derinliğe erişip, film performansını üst seviyeye taşıyabiliyoruz.
Prism'in, ekolayzer tepkisi oldukça iyi. O yüzden mutlaka programda atanmış profilleri iyi hissedip, ona göre kullanım amacına uygun seçenekleri değerlendirmenizi öneririm. kulaklığın gerçek performansı, işte o zaman belli oluyor.
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Hocam amazonda 2 farklı ürün var videoki gibi dışı beyaz içi siyah olan ve tamamen beyaz olan model ikisininde fiyatı farklı bu fark neden biliyormusunuz?
İnceleme için elinize sağlık.
Talha reiz ne arıyor orada :D