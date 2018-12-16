Steteskoplar mikrop kaynıyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmaya göre steteskoplar üzerlerinde staf enfeksiyonuna neden olan staphylococcus bakterisi dahil birçok zararlı mikrobu üzerinde barındırıyor. Yapılan kontrollerde aletlerin yarısından fazlasında staphylococcus bakterisine rastlanmış. Rastlanan diğer bakteriler arasında pseudomonas ve de yer alıyor. Ancak, bu bakteriler daha az sıklıkla görülmüş.



Yapılan çalışmada yoğun bakım ünitelerinde sağlık görevlilerince sürekli kullanılan 20 steteskop, hastaların odasında yer alan ve kullan-at yapılan bir diğer 20 steteskop ve kontrol grubu olarak 10 adet sıfır kullan-at steteskop incelenmiş.



Ayrıca Bkz. "Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül"



Testler neticesinde 40 steteskobun tümünde çok sayıda ve zengin çeşitlilikte bakteriye rastlanmış. Araştırmacılar bu bakterilerin hastalığa neden olup olmadıklarını bilmediklerini belirtiyorlar. Öte yandan Steteskopların oksijenli su, alkollü mendil, ağartma bezleriyle dezenfekte edilmesiyle mikropların büyük oranda temizlendiği ancak tamamen giderilemediği de görülmüş. Yapılan çalışmadasağlık görevlilerince sürekli kullanılan 20 steteskop, hastaların odasında yer alan ve kullan-at yapılan bir diğer 20 steteskop ve kontrol grubu olarak 10 adet sıfır kullan-at steteskop incelenmiş.Testler neticesindeçok sayıda ve zengin çeşitlilikte bakteriye rastlanmış. Araştırmacılar bu bakterilerin hastalığa neden olup olmadıklarını bilmediklerini belirtiyorlar. Öte yandan Steteskopların odezenfekte edilmesiyle mikropların büyük oranda temizlendiği ancak tamamen giderilemediği de görülmüş.



Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulu’nda görevli, araştırmanın baş yazarlarından Profesör Ronald Collman, otoriteler tarafından belirlenmiş enfeksiyon kontrol protokollerine uyulmasının son derece önemli olduğunu, özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullan-at steteskopların tercih edilmesi gerektiğini, böylece hastalar arası mikrop taşınmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor.

https://www.cbsnews.com/news/stethoscopes-loaded-with-bacteria-including-staph-study-finds/