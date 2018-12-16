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Steteskoplar mikrop kaynıyor

Tıp görevlileri tarafından kullanılan cihazlar arasında belki de en bilineni ve en çok maruz kalınanı steteskoplardır. Bu cihazlar üzerinde yapılan bir araştırma önemli sonuçları açığa çıkardı.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmaya göre steteskoplar üzerlerinde staf enfeksiyonuna neden olan staphylococcus bakterisi dahil birçok zararlı mikrobu üzerinde barındırıyor. Yapılan kontrollerde aletlerin yarısından fazlasında staphylococcus bakterisine rastlanmış. Rastlanan diğer bakteriler arasında pseudomonas ve de yer alıyor. Ancak, bu bakteriler daha az sıklıkla görülmüş.

Yapılan çalışmada yoğun bakım ünitelerinde sağlık görevlilerince sürekli kullanılan 20 steteskop, hastaların odasında yer alan ve kullan-at yapılan bir diğer 20 steteskop ve kontrol grubu olarak 10 adet sıfır kullan-at steteskop incelenmiş.

Ayrıca Bkz. "Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül"

Testler neticesinde 40 steteskobun tümünde çok sayıda ve zengin çeşitlilikte bakteriye rastlanmış. Araştırmacılar bu bakterilerin hastalığa neden olup olmadıklarını bilmediklerini belirtiyorlar. Öte yandan Steteskopların oksijenli su, alkollü mendil, ağartma bezleriyle dezenfekte edilmesiyle mikropların büyük oranda temizlendiği ancak tamamen giderilemediği de görülmüş.

Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulu’nda görevli, araştırmanın baş yazarlarından Profesör Ronald Collman, otoriteler tarafından belirlenmiş enfeksiyon kontrol protokollerine uyulmasının son derece önemli olduğunu, özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullan-at steteskopların tercih edilmesi gerektiğini, böylece hastalar arası mikrop taşınmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor.

https://www.cbsnews.com/news/stethoscopes-loaded-with-bacteria-including-staph-study-finds/ Yorum Yaz
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Guytoncan 5 ay en beğenilen
Haberde belirtilen bakteriler zaten doğal ortam olarak vücutta ve çevrede çok fazla bulunur ve patojen değildir.Çünkü sağlıklı insanın immun sistemi buna izin vermez hatta ve hatta insan vücudunun doğal savunmasında rol alırlar.Bunların insan için patojen hale gelmesi immun defektle olur ki haber de belirtildiği gibi bazı yoğun bakım hastaları,onkoloji vs.. hastaları için geçerlidir ve halihazırda Türkiye kliniklerinde de böyle hastalara kullan at steteskop ve diğer tek kullanımlık tıbbi gereçler kullanılır.Yani normal, muayenehaneye gelmiş hastalar için sorun değildir.Aksi olsaydı yılda yüz milyon üstünde sadece acil muayene başvurusu yapılan Tr.deki hastalarda bunun sonuçları çok belirgin şekilde görülürdü.Steteskoptan korkmaya gerek yok..
Haberde belirtilen bakteriler zaten doğal ortam olarak vücutta ve çevrede çok fazla bulunur ve patojen değildir.Çünkü sağlıklı insanın immun sistemi buna izin v...
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cank1981 5 ay
Acilen tercüme gerekiyor. Yardımcı olacak var mı?
Yazar demişki : "Tıp görevlileri tarafından kullanılan cihazlar arasında belki de en bilineni ve en çok maruz kalınanı steteskoplardır"
Nasıl bir Türkçe kullanıyorsunuz Allah aşkına.
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fthkn 5 ay
Mikroplardan korkmak geçen yüzyılın fobisiydi. Halbuki eskilere bağırsaklarınız yararlı mikrop dolu deseniz kafayı yiyip bağırsaklarını ameliyatla aldırmak isterlerdi. Mikroptan kast edilen genel olarak bakterilerdir. Ancak elbette hastanelerde bulunan bakteriler farklıdır ama yine de genel kullanım amaçlı aletler üzerindeki bakterileri zararlı görmüyorum. Bu fobiyi yenmek zorundayız. Bir ara anti bakteriyel ürünler patladı bu fobi yüzünden. Bunu fırsata çevirdiler sonra çok da gerekli olmadığı neyse ki anlaşıldı. Bakterinin çoğu kadar azı da zararlıdır insan için.
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sibelbiriken 5 ay
Steteskoptan daha mikroplu şeyler var diye bu göz ardı edilmemeli bence. Sağlık amaçlı yapılan bir şeyin bu derece mikroplu olması kabul edilebilir değil
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HAŞMETLİi 5 ay
Hemşirelik okuyorum ve son sınıf öğrencisiyim yoğun bakımda inanın steteskopa gelene kadar neler neler var. Hastane umduğunuz kadar steril bir ortam değil.
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deoks 5 ay
Ohoo bizde steteskopa gelene kadar daha neler neler var. isim vermeyeyim bazı hastanelerde ödenek yetersizliğinden aynı eldiven birden çok hastada kullanılıyor.
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Guytoncan 5 ay en beğenilen
Haberde belirtilen bakteriler zaten doğal ortam olarak vücutta ve çevrede çok fazla bulunur ve patojen değildir.Çünkü sağlıklı insanın immun sistemi buna izin vermez hatta ve hatta insan vücudunun doğal savunmasında rol alırlar.Bunların insan için patojen hale gelmesi immun defektle olur ki haber de belirtildiği gibi bazı yoğun bakım hastaları,onkoloji vs.. hastaları için geçerlidir ve halihazırda Türkiye kliniklerinde de böyle hastalara kullan at steteskop ve diğer tek kullanımlık tıbbi gereçler kullanılır.Yani normal, muayenehaneye gelmiş hastalar için sorun değildir.Aksi olsaydı yılda yüz milyon üstünde sadece acil muayene başvurusu yapılan Tr.deki hastalarda bunun sonuçları çok belirgin şekilde görülürdü.Steteskoptan korkmaya gerek yok..
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