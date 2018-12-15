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Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül

Midede uzun süre kalabilen ve sürekli ilaç salınımı yapan yeni buluşları son günlerde sıkça duyuyoruz. Bilim adamları bunu bir adım ileriye taşıyarak BT ile haberleşen kapsül geliştirdiler.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen polimer yapıda altı odacığa ve yumuşak jelatin içinde saklanmış iki bacağa sahip kapsül, mideye ulaştığında bacakları açılarak “Y” şeklini alıyor. Bu sayede mideden bağırsağa geçmesi engellenen kapsül bir aya kadar burada kalabiliyor. Daha sonra parçalanarak vücuttan atılıyor.

3 boyutlu yazıcıyla üretilen kapsülün en büyük özelliği Bluetooth ile haberleşiyor olması. Bu sayede ilacı yutan hasta mobil uygulama üzerinden kapsüle ilaç salınımı yapması emrini gönderebilirken, kapsülde gerçekleştirdiği basit testler hakkında hastaya bilgi verebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor"

Kapsül halihazırda gümüş oksit tabanlı pille çalışıyor. Bilim adamları bunu geliştirerek kablosuz şarj hatta mide asidiyle çalışabilir hale getirmek istiyorlar. Domuzlarda denenen cihaz bir kol mesafesi uzaklığındaki mobil cihaza vücut sıcaklığını başarıyla gönderebilmiş. Kısa iletişim mesafesi güvenlik nedeniyle büyük önem taşıyor. Aksi halde istenmeyen müdahaleler gerçekleşebilir.

Bilim adamları kapsülü yarı otonom, yani enfeksiyonu tespit edip gerekli dozda antibiyotik salabilecek hale getirmek istiyorlar. Kapsül sürekli ilaç kullanan kronik hastalar, çöl gibi ulaşılması zor yerlerde yaşayan kişiler, sahra hastaneleri, askeri operasyonlar, hayvan çiftlikleri gibi birçok alanda kullanışlı ve hayatı kolaylaştıran bir buluş olabilir.

https://newatlas.com/bluetooth-gut-capsule/57668/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay
Yutuuutooth teknolojisi..
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Spider_hip 5 ay
Bilim adamları bunu bir adım ileriye taşıyarak Bunun ileriye taşınmamış halinide göremedik ki? Safi haber okuyoruz. Ses var görüntü yok.
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