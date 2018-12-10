Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir)

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2. sezonun ardından gelmesi merakla beklenen serinin 3. sezonu için bir teaser daha yayınlandı. 2019 yılı yazında yayınlanacağı kesinleşen serinin fragmanında 3. sezon bölümlerinin adları yer alıyor. Hatırlanacağı üzere dizinin 2. Sezonu 2017 sonbaharında yayınlanmıştı.

Fragmanda herhangi bir kamera görüntüsü yer almıyor. 2. sezon’da olduğu gibi 8 bölümden oluşacağı tahmin edilen serinin 3. Sezonu için yayınlanan bölüm adları ise şöyle: “Suzi, duyuyor musun?”, “alışveriş merkezi gezginleri”, “kayıp cankurtaranın dosyası”, “sauna testi”, “kaynak”, “doğum günü”, “ısırık” ve “Starcourt savaşı”.

Dizinin ilk 3. sezon fragmanı 2018 yılının temmuz ayında yayınlanmış ve senaryo ile ilgili ipucu verilmeden, dizide yer alacak lokasyonlardan biri olan “Starcourt alışveriş merkezi” tanıtılmıştı.

Serinin 3. sezonu 1985 yılının yaz ayında geçecek. Şimdi sizleri son yayınlanan video ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=PH3kBCSfL-4