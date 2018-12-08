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Stranger Things 3: The Game tüm platformlar için duyuruldu

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in üçüncü sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon çıkmadan The Game Awards etkinliğinde Stranger Things 3: The Game duyurusu yapıldı.
5 ay
9b
1
6
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Stranger Things 3: The Game tüm platformlar için duyuruldu
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The Game Awards etkinliğinde kısa bir fragmanla Stranger Things 3: The Game oyunu tanıtıldı. Oyun Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in merakla beklenen üçüncü sezonundan olaylar içeriyor. Stranger Things 3: The Game tüm platformlarda (PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo Switch) oynanabilecek.

16 bit arcade

Daha önceden sunulan Stranger Things mobil oyununa göz attıysanız benzeri bir oynayış Stranger Things 3: The Game’de de mevcut. Oyunun yapımı yine Bonus XP firmasına bırakılmış. İlk bakışta görüldüğü üzere arcade yapıda 80’ler oyunu bizleri bekliyor. Diziden bazı karakterler yayınlanan trailer içerisinde bulunuyor ama oyun hakkında detaylı bilgi maalesef yok. Sadece üçüncü sezona ait bazı olayların oyunda bulunabileceği belirtilmiş. Dizi karakterlerini kontrol ederek odalar arasında düşmanlara karşı savaşıyorsunuz. Tabii ki oyun içerisindeki mekanlar dizinin geçtiği “Hawkins” şehrini yansıtıyor.

Ayrıca Bkz. "Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz"

Stranger Things 3: The Game'in ne zaman indirmeye açılacağı şu an için bilinmiyor ancak dizinin üçüncü sezon çıkış tarihi düşünüldüğünde 2019 yılında oyun ile dizinin aynı anda çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Oyunun ayrıca Xbox One, PC ve Nintendo Switch üzerinde cross-platform olarak oynanabileceği söyleniyor.


https://arstechnica.com/gaming/2018/12/stranger-things-3-mobile-game-will-let-you-jump-into-new-hawkins-madness/ Yorum Yaz
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Tommy Shelby 5 ay
Mobil oyun sandım bir an 😂
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DjarumBlack- 5 ay
bu çağda bu oyun ne
2 Yanıt Yanıtla +2
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renega 5 ay DjarumBlack-
insanlar nintendo'da ne oynayacak başka? hem sen ön yargılı olsanda 16 bit oyunları çok seven var ben bile stardew oynuyorum
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pofpor01 5 ay DjarumBlack-
Hotline Miami'nin insanları coşturduğu çağdayız.
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a_y_k_u_t 5 ay
En sevdiğim dizilerden biri, oyun da tatlı duruyor bir şans veririm kesin :)
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Seyrim 5 ay
Oyun güzelmiş.. Denemeli..
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