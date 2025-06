Sinemada bu hafta: F1 Filmi, The Old Guard 2, Megan 2.0 (27 Haziran 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında F1 Filmi geliyor. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği film, yenilikçi yöntemlerle çekilmiş yarış sahneleriyle F1 heyecanını beyaz perdeye taşıyor. Diğer yandan eski filmleri yeniden gösterime sokma furyası bu hafta da devam ediyor. Bu hafta Melekler ve Şeytanlar, Issız Adam ve Altına Hücum gibi üç eski film beyaz perdeye dönüyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ F1 Filmi (F1: The Movie)

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarına yapıyor.

Tür : Yarış, Spor

: Yarış, Spor Yönetmen : Joseph Kosinski

: Joseph Kosinski Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem

300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

2️⃣ Megan 2.0

Tam Boyutta Gör 2023 yılında sürpriz bir başarıya imza atan korku filmi MEGAN'ın devam filmi bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Gerard Johnstone

: Gerard Johnstone Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald

M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.

3️⃣ Cesur Dinozor (Diplodocus)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren iki animasyon filmden biri olan Cesur Dinozor, çizgi roman evreninde yaşayan sevimli bir dinozorun, ailesi kaybolunca farklı dünyalar arasında seyahat ederek yeni dostlarıyla onları bulmaya çalışmasını anlatıyor.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Wojtek Wawszczyk

Ted adındaki çizerin yarattığı bir çizgi romanın içinde yaşayan sevimli dinozorun ailesi gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ted'in, dinozor hikayeleri için çalıştığı yayıncının projeyi sonlandırması üzerine tüm çizgi romanları silmeye hazırlandığı bir dönemde Diplodocus, hikayelerde yer alan dünyalar arasında seyahat etme yeteneğini keşfeder. Yeni yolculukları sırasında tanıştığı sihirbaz Hocus Pocus ile Profesör Nervekowsky ve Entomology gibi zeki ve tuhaf bilim insanlarıyla ailesini kurtarmak için yola çıkar.

4️⃣ Caretta Bobi

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon film ise bir yerli yapım olan Caretta Bobi.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Cesur Caretta Bobi, Olympos'tan çıktığı yolculukta kendini Sulu Ada'da bulur ve evine dönmek için deniz canlılarının yardımıyla Antalya'yı keşfeder.

5️⃣ Köpekle Kurt Arasında

Tam Boyutta Gör Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği Köpekle Kurt Arasında, bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Murat Düzgünoğlu

: Murat Düzgünoğlu Oyuncular: Mücahit Koçak, Eylül Soğukçay, Ali Seçkiner Alıcı

İşinden kovulan Orhan, yakın arkadaşı İzzet'in de emekli olup köyüne döneceğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu süreçte eski nişanlısı Aslı ile yeniden yakınlaşır. Aslı, ablasının yanına taşınmaktan kurtulmak için Orhan'la evlenmeyi düşünmektedir. Ancak Orhan, giderek hayata yabancılaşmakta ve gördüğü hayallerle gerçeklik arasındaki sınırın bulanıklaştığını fark etmektedir.

6️⃣ Melekler ve Şeytanlar (Angels & Demons)

Tam Boyutta Gör Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan 2009 yapımı Melekler ve Şeytanlar, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Gerilim, Gizem

: Gerilim, Gizem Yönetmen : Ron Howard

: Ron Howard Oyuncular: Tom Hanks, Ewan McGregor, Nikolaj Lie Kaas, Ayelet Zurer

Harvardlı sembol uzmanı Robert Langdon, Illuminati olarak bilinen kadim bir kardeşliğin yeniden ortaya çıktığını keşfeder. Bunun üzerine, Illuminati'nin en büyük düşmanı olan Vatikan'ı uyarmak üzere Roma'ya uçar. Langdon, güzel İtalyan bilim insanı Vittoria Vetra (Ayelet Zurer) ile güçlerini birleştirerek, Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Illuminati'nin ölümcül komplosunun gerçekleşmesini önlemek umuduyla yüzyıllar öncesine dayanan antik sembollerin izini sürer.

7️⃣ Issız Adam

Tam Boyutta Gör Bu hafta yeniden sinemalara dönen bir diğer film de Çağan Irmak'ın çıktığı dönemde epey ses getiren filmi Issız Adam.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Çağan Irmak

: Çağan Irmak Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal, Yıldız Kültür

Lüks bir hayat yaşayan, işinde başarılı ama özel hayatında düzensiz olan Alper'in karşısına, Taksim'de çocuk kostümleri tasarlayıp diken mütevazı Ada çıkar. Eski bir kitabı bulmak için aynı kitapçıya girmeleriyle başlayan tesadüfi ilişkileri, derinleşen duygular ve hayatın gerçekleriyle sınanır. İlişkilerinde görünürde bir sorun olmamasına rağmen, Alper'in yalnızlık arayışı ve toplumla bağ kurmaktan kaçınması, aşkın ve ayrılığın iz bırakan yanlarını gözler önüne sererek ilişkinin sonunu getirir.

8️⃣ Altına Hücum (The Gold Rush)

Tam Boyutta Gör Charlie Chaplin'in en sevilen filmleri arasında yer alan Altına Hücum da bu hafta yeniden sinemalarda gösterilecek.

Tür : Macera, Komedi

: Macera, Komedi Yönetmen : Charles Chaplin

: Charles Chaplin Oyuncular: Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray

Charles Chaplin'in başrolde olduğu bu klasik sessiz komedide, Küçük Serseri (Tramp), Klondike'deki altın hücumuna katılmak için kuzeye doğru yola çıkar. Bir kar fırtınası yüzünden küçük bir kulübede mahsur kalan Serseri, başarılı bir altın arayıcısı ve bir kaçakla dar bir alanı paylaşmak zorunda kalır. Kulübeden ayrılmayı başardıktan sonra güzel bir barmeyde aşık olur ve onun sevgisini kazanmak için büyük çaba sarf eder. Altın arayıcısı kendi madenini bulmak için yardım istediğinde, Serseri'nin şansının döneceği anlaşılır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformda dikkat çekici filmler izleyicileri bekliyor. Netflix tarafında haftanın öne çıkan yapımı The Old Guard 2 olurken, Amazon Prime Video'ya da Idris Elba ve John Cena'nın başrollerini paylaştığı Heads of State geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ The Old Guard 2

Tam Boyutta Gör 2020 yapımı The Old Guard'ın defalarca ertelenen devam filmi, nihayet bu hafta izleyici ile buluşuyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik

: Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen : Victoria Mahoney

: Victoria Mahoney Oyuncular : Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman, Henry Golding

: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman, Henry Golding Yayın Tarihi : 2 Temmuz

: 2 Temmuz Platform: Netflix

İlk film gibi The Old Guard 2 de Andy (Charlize Theron)'nin önderlik ettiği ölümsüz savaşçılara odaklanıyor. Yüzyıllardır insanlığı koruyan bu ekip, yeni bir tehditle mücadele ederken, yıllardır görmedikleri başka bir ölümsüz çıkageliyor. Ekibin eski üyesinin yüzyıllar sonra geri dönmesi, işleri çok daha karmaşık hâle getiriyor.

2️⃣ Heads of State

Tam Boyutta Gör John Cena ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı bir aksiyon filmi olan Heads of State, izleyicilere eğlenceli bir macera vadediyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Ilya Naishuller

: Ilya Naishuller Oyuncular : John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra, Jack Quaid, Carla Gugino

: John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra, Jack Quaid, Carla Gugino Yayın Tarihi : 2 Temmuz

: 2 Temmuz Platform: Amazon Prime Video

ABD Başkanı (John Cena) ile İngiltere Başbakanı (Idris Elba) arasında iki devletin arasının açılmasına sebep olan bir rekabet vardır. Ancak güçlü bir düşman ikisini de hedef alınca, istemeden de olsa birlikte çalışmak zorunda kalırlar. İki ülkenin de kaderini etkileyecek bu macerada onlara yetenekli bir MI6 ajanı olan Noel (Priyanka Chopra) eşlik ediyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Thunderbolts*

Tam Boyutta Gör Marvel'ın Suicide Squad'ı olarak tanımlayabileceğimiz Thunderbolts, normalde kötü karakterler olarak karşımıza çıkan anti kahramanları, zorlu bir görev için bir araya getiriyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Jake Schreier

: Jake Schreier Oyuncular : Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell

: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell Yayın Tarihi: 1 Temmuz

Thunderbolts ekibinde Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor.

2️⃣ John Wick Dünyasından: Ballerina (Ballerina)

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yönetmen : Len Wiseman

: Len Wiseman Oyuncular : Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves

: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves Yayın Tarihi: 1 Temmuz

Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye odaklanıyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.

3️⃣ Kasırga (Tornado)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde kısa süre önce vizyona giren Tornado da bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : John Maclean

: John Maclean Oyuncular : Jack Lowden, Tim Roth, Takehiro Hira, Douglas Russell

: Jack Lowden, Tim Roth, Takehiro Hira, Douglas Russell Yayın Tarihi: 1 Temmuz

1790'lı yılların Britanyası'nda geçen Tornado, genç bir kadının intikam hikayesini anlatıyor. Babasıyla birlikte kukla samuray gösterileri yapan Tornado, Sugarman ve oğlu Little Sugar liderliğindeki acımasız bir suç çetesiyle karşılaşır. Bu karşılaşmanın ardından, hem hayatta kalmak hem de yaşananların intikamını almak için harekete geçen Tornado, samuray eğitimiyle donanmış olarak öfke dolu bir adalet arayışına çıkar.

4️⃣ Bring Her Back

Tam Boyutta Gör Talk To Me ile çıkış yapan Philippou Kardeşler'in yeni korku filmi Bring Her Back de bu hafta öde-izle platformlarına geliyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Danny ve Michael Philippou

: Danny ve Michael Philippou Oyuncular : Billy Barratt, Sally Hawkins, Mischa Heywood

: Billy Barratt, Sally Hawkins, Mischa Heywood Yayın Tarihi: 1 Temmuz

Kör bir kız olan Piper ve ergenlik çağındaki abisi Andy, babalarının gizemli ölümünün ardından Laura adlı bir kadının himayesine verilir. Ancak zamanla Laura’nın şeytani bir planı olduğunu keşfederler. Laura, ölen kızını diriltmek için çocukları bir ritüelin parçası haline getirme niyetindedir.

5️⃣ Son Ritüel (The Ritual)

Tam Boyutta Gör Bu hafta öde-izle servislerine gelen bir diğer film de başrollerindeki Al Pacino ve Dan Stevens ile dikkat çeken Son Ritüel (The Ritual).

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : David Midell

: David Midell Oyuncular : Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene

: Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene Yayın Tarihi: 1 Temmuz

İki rahip, uzak tutulması gereken bir laneti durdurmak için görevlendirilir. Ancak girdikleri bu ritüel, sadece bir kurtarma çabası değil, akıl sağlığını ve inançlarını paramparça eden bir kâbusa dönüşür. Her dua cevapsız kalırken, karanlık daha da yaklaşır. Onları bekleyen şey ne mantıkla, ne inançla açıklanabilir.

