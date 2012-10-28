Strategy Analytics: Android tabletlerin pazardaki oranı yüzde 41'e ulaştı





Akıllı telefon pazarında yaşanan Android - iOS rekabetinin bir benzeri de tablet pazarında yaşanıyor. Ancak ilk olmasının etkisiyle pazarın hakimi olmayı sürdüren Apple, bununla birlikte Android tabletlere pay kaptırıyor.





Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012 üçüncü çeyrekte global tablet sevkiyatları 24.7 milyon rakamına ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 43'lük bir artış yakalandı. 2011 yılı ikinci çeyrekte tablet pazarı yüzde 289 gibi rekor bir artış oranı yakalamıştı. 2012 yılından bu yana en düşük artış oranı yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşti.





Bu rakam içerisinde iOS'un global pazar payı yüzde 57'ye gerilerken, Android'in pazar payı ise bugüne kadar ki en yüksek oran olan yüzde 41'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde iOS yüzde 64.5, Android yüzde 29.2 pazar payının sahibiydi.





Sevkiyat oranlarına bakıldığında ise iPad 14 milyon, Android tabletler 10.2 milyon satış rakamı yakalamış durumda. Geçen yıl aynı dönemde ise iPad 11.1 milyon, Android tabletler 5 milyon sevkiyat gerçekleştirmişti.





Pazarda şimdilik bu ikiliyi zorlayan bir firma yok. Ancak Windows 8 tabletlerin yeni yeni piyasaya çıktığı 4. çeyrekte dengeler biraz daha Microsoft lehine değişebilir.

http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=7885