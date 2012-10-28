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Strategy Analytics: Android tabletlerin pazardaki oranı yüzde 41'e ulaştı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında yaşanan Android - iOS rekabetinin bir benzeri de tablet pazarında yaşanıyor. Ancak ilk olmasının etkisiyle pazarın hakimi olmayı sürdüren Apple, bununla birlikte Android tabletlere pay kaptırıyor.

Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012 üçüncü çeyrekte global tablet sevkiyatları 24.7 milyon rakamına ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 43'lük bir artış yakalandı. 2011 yılı ikinci çeyrekte tablet pazarı yüzde 289 gibi rekor bir artış oranı yakalamıştı. 2012 yılından bu yana en düşük artış oranı yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşti.

Bu rakam içerisinde iOS'un global pazar payı yüzde 57'ye gerilerken, Android'in pazar payı ise bugüne kadar ki en yüksek oran olan yüzde 41'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde iOS yüzde 64.5, Android yüzde 29.2 pazar payının sahibiydi.

Sevkiyat oranlarına bakıldığında ise iPad 14 milyon, Android tabletler 10.2 milyon satış rakamı yakalamış durumda. Geçen yıl aynı dönemde ise iPad 11.1 milyon, Android tabletler 5 milyon sevkiyat gerçekleştirmişti.

Pazarda şimdilik bu ikiliyi zorlayan bir firma yok. Ancak Windows 8 tabletlerin yeni yeni piyasaya çıktığı 4. çeyrekte dengeler biraz daha Microsoft lehine değişebilir.

http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=7885 Yorum Yaz
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OnlyChaos 6 yıl en beğenilen *GameOver*
*GameOver*
kim ne derse desin apple


Kim ne derse desin eksiyi bastım.
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MrKattchup 6 yıl
*GameOver*
kim ne derse desin apple

bi bitmediniz
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cancanax 6 yıl
Buradan o muhterem yöneticiyi o muhteşem sözüyle tekrar anıyoruz...ben sık sık size hatırlatacağım merak etmeyin unutmayacaksınız...yüzyılın fail sözü olarak literatüre girmiştir...
"Isınmak için pantolanlarına işeyen Finli çocuklara benzetiyorum"
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DaOzy 6 yıl
Uygun fiyata herkese yetecek tablet yaparsan elbette pazarda kendine yer bulur.iPad'den fiyatı da ucuz olunca tabiki pazar payı artar.Ama kullanıcıya iOS'un verdiği hoş deneyim ve uygulama zenginliğini ne kadar yaşatır orası değişir.Ama her iddiasına varım Windows 8 iPad'in en büyük rakibi olacak.Android'in ömrü, ucuz olup Uygulama Marketi zengin olduğu sürece sürer.Tahminen 3-4 yıl.
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zeona 6 yıl
*GameOver*
kim ne derse desin apple

Senin gibilere eksiyi basmak bile yanlış.Senin gibilere itabar etmiyceksin ki kuyruğunuzu kıstırıp gideceksiniz
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Lord Melkor 6 yıl
Umutcan
senatorlines İpadı Apple yaygınlaştırdı tabled bilgisayarı yani pazar payı yavaş yavaş düşüyor, saldırgan androitçiler Applenin elinden ekmeğini alacaklar gibi gözüküyor, sen ilk yap uğraş dur ondan sonra birileri gelsin elinden ekmeğini alsın, ha diyeceksiniz ki değişim, pratiklik, program, fiyat, falan, ama Applenin tarzı belki böyle ben buyum demek istiyor belki, ya da mecburen o da değişecek, BAKSANA SIRTLANLAR ASLANA SALDIRMIŞ HER TARAFTAN!
Tablet bilgisayarı ilk geliştiren microsofttur fakat marketing yapamadılar, onu da steve jobs çok iyi yaptı.

İpad in kullanım oranı yüzde 10 a düşse bile bu ipad için yüksek bir oran olur bence zilyon tane firma zilyon tane tablet üretiyor ve yine de ipad i geçememiş çok çok şaşırdım bu orana
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Statistik 6 yıl Lord Melkor
mnstrdnc
Umutcan
Orijinalden alıntı: senatorlines İpadı Apple yaygınlaştırdı tabled bilgisayarı yani pazar payı yavaş yavaş düşüyor, saldırgan androitçiler Applenin elinden ekmeğini alacaklar gibi gözüküyor, sen ilk yap uğraş dur ondan sonra birileri gelsin elinden ekmeğini alsın, ha diyeceksiniz ki değişim, pratiklik, program, fiyat, falan, ama Applenin tarzı belki böyle ben buyum demek istiyor belki, ya da mecburen o da değişecek, BAKSANA SIRTLANLAR ASLANA SALDIRMIŞ HER TARAFTAN!
Tablet bilgisayarı ilk geliştiren microsofttur fakat marketing yapamadılar, onu da steve jobs çok iyi yaptı.

İpad in kullanım oranı yüzde 10 a düşse bile bu ipad için yüksek bir oran olur bence zilyon tane firma zilyon tane tablet üretiyor ve yine de ipad i geçememiş çok çok şaşırdım bu orana

%1'e bile dusse cok fazla bence, insanlari aptal yerine koyan firma %0'in uzerine cikmamali
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nurettinaz 6 yıl
İpad in tahtı sallantıda bende hem ipad hemde motorola xoom 2 var. Ben bir gazla Amerikaya gittiğimde bir tane ipad aldım ama buraya döndüğümde ne film izlenebildiğini ne internet bağlantısı olmadan bir işe yaradığını gördüğümde gittim motorola xoom 2 aldım. İlk başta keşke almasaydım dedim sadece film izlemem artı iken güncelleme geldikten sonra bildiğin ipad i aylardır şarj dahi etmedim.
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cagataykoroglu 6 yıl
Win 8 girsin dengeler bir değişsin. O zaman görelim Apple ın 7 inç tablet şımarıklığını :) o zaman görelim güncellenmeyen Android tabletleri :)
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FERFEROS 6 yıl
Nexus 10 ile daha da artacaktır. Diğer bir gerçek ise Microsoft sağlam adımlarla geliyor. O da kendine iyi bir pay alacaktır.
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Moribito 6 yıl
Nexus 7

Kalite/Performans acisindan mukemmel bir tablet. Tablet arayanlarin her ihtiyacini karsilar, tabi parasi olan Apple Ipad alir, Ipad'de cok guzel tablet, ama Nexus 7 tum ihtiyaclari fazlasiyla karsiliyor.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu sayfasındaki dr.com.tr/... fiyatı görünce şok oldum :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ben, almak için GPS'li ve özel tablet kalemi hediyeli modellerini bekliyorum ! :D



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Public_Enemy 6 yıl
yahooo58
200 tllik tabletlere bile rahatlıkla android yüklenebildiği için olabilirmi acaba ?? (amacım kötülemek değil veya eziklemek)

zaten eziklenecek bir durum yok, taş gibi 7" IPS ekran, 1.5 ghz dual cpu, 1 GB ram, 8GB sdcard + 1 Sd-slot, HDMI, USB vs.. özellikli bir çin malı android tablet 200 TL civarı aliexpress'de.
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senatorlines 6 yıl
İpadı Apple yaygınlaştırdı tabled bilgisayarı yani pazar payı yavaş yavaş düşüyor, saldırgan androitçiler Apple'nin elinden ekmeğini alacaklar gibi gözüküyor, sen ilk yap uğraş dur ondan sonra birileri gelsin elinden ekmeğini alsın, ha diyeceksiniz ki değişim, pratiklik, program, fiyat, falan, ama Apple'nin tarzı belki böyle ben buyum demek istiyor belki, ya da mecburen o da değişecek, BAKSANA SIRTLANLAR ASLANA SALDIRMIŞ HER TARAFTAN!
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Umutcan 6 yıl senatorlines
senatorlines

İpadı Apple yaygınlaştırdı tabled bilgisayarı yani pazar payı yavaş yavaş düşüyor, saldırgan androitçiler Apple'nin elinden ekmeğini alacaklar gibi gözüküyor, sen ilk yap uğraş dur ondan sonra birileri gelsin elinden ekmeğini alsın, ha diyeceksiniz ki değişim, pratiklik, program, fiyat, falan, ama Apple'nin tarzı belki böyle ben buyum demek istiyor belki, ya da mecburen o da değişecek, BAKSANA SIRTLANLAR ASLANA SALDIRMIŞ HER TARAFTAN!

Tablet bilgisayarı ilk geliştiren microsoft'tur fakat marketing yapamadılar, onu da steve jobs çok iyi yaptı.
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