Stratus XL kontrolcüsü Android için de satışa sunulacak

Apple'ın iOS için oyun kontrolcülerine yerleşik destek sunduğu MFi programının başlaması ile birlikte SteelSeries de Stratus XL kontrolcüsünü ekosistemin kullanımına sunmuştu. Oldukça beğeni toplayan kontrolcü şimdi de Android platformuna geliyor.





Firmanın Android için geliştirdiği önceki kontrolcülerin aksine Stratus XL modelinde bu tür bir cihazda olması gereken tüm buton ve joystickler yer alıyor. Bunlar; 8 yönlü D-pad, iki tıklanabilir analog joystick, 4 adet ön buton ve 4 adet tetik butonu şeklinde sıralanıyor.





Stratus XL kontrolcüsünün diğer bir özelliği ise oyuncu ve batarya durumunu gösteren 4 adet LED'e sahip olması. Ayrıca kolay gezinti için orta kısımda üç adet tuş daha bulunuyor. Modelin AA piller ile 40 saate kadar kullanım süresi sunacağı belirtiliyor.





Stratus XL modelinin Android kullanıcılarının beğenisine sunulması Temmuz ayında olacak. Ancak fiyat konusunda net bir bilgi yok. iOS ve Windows versiyonlarının fiyatı 60$-70$ arasında değişiyor.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/hardware-a-devices/9208-steelseries-is-bringing-their-stratus-xl-controller-to-android-devices