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Stres çarkı kablosuz özellikler kazandı

Stres çarkı çılgınlığı ne kadar ileri gidebilir diye düşünüyorsanız her şeyin yeni başladığını belirtmek gerek. Şimdi sıra kablosuz bağlantı kurabilen stres çarklarında.
1 yıl
2,3b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin çılgınlık haline gelen trendi stres çarkı veya Fidget Spinner, farklı projelere ilham kaynağı olmaya başladı. Indiegogo üzerinde yayına başlayan BlueSpin adındaki proje kablosuz stres çarkı ile detaylı istatistikler sunuyor.

Detaylı istatistik

İlk kez bir stres çarkına Bluetooth yongası ekleyen proje ayrıca dokunmatik sensörler de barındırıyor. Böylece çarkın dönüş hızı, kaç kere döndüğü, ne kadar süre döndüğü, el değişip değişmediği gibi istatistikler detaylı olarak uyumlu uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Verileri analiz etmek için bir işlemci de barındıran çark, 60 metrelik mesafe içerisinde telefon ile bağlantı halinde kalıyor. Nereye koyduğunuzu unuttuğunuz zamanlarda harita üzerinden bulabildiğiniz çark ayrıca yakınlardaki diğer kullanıcılar ile iletişim kurmanızı da sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Google artık reklam için Gmail hesabınızı taramayacak"

LED ile donatılmış olan çark dönüş esnasında 3 aydınlatma halkası oluşturuyor. Çark içerisindeki Li-Po 3.7V 230mAh kapasiteli düğme pil 1 yıl kullanım süresi sunuyor. Ayrıca değiştirilebiliyor. 40$ fiyat etiketi ile yakın zamanda kampanyaya başlayacak stres çarkının rekor kırması bekleniyor.

 

http://www.phonearena.com/news/The-first-Bluetooth-fidget-spinner-is-coming-soon-and-we-are-already-addicted_id95384 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ONY86 1 yıl en beğenilen
akıllı gerzeklik yolunda ilerliyoruz.bilgisayar bileşenlerine led ışık,diğer herşeye işlemci vb yerleştirmek moda oldu.bi süre sonra bu furya bitecek ve ne kadar boş ürünler yaptığımızı göreceğiz.
akıllı gerzeklik yolunda ilerliyoruz.bilgisayar bileşenlerine led ışık,diğer herşeye işlemci vb yerleştirmek moda oldu.bi süre sonra bu furya bitecek ve ne kada...
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Oturduğunuz yerden atıp tutmaya devam
Siz küçük görürken, saçma/boş işler bunlar derken onlar bu arada programcılıklarını, donanım bilgilerini geliştiriyorlar. Hiç olmadı piyasayı tanıyorlar, yanında da para kazanıyorlar.
Oturduğunuz yerden atıp tutmaya devamSiz küçük görürken, saçma/boş işler bunlar derken onlar bu arada programcılıklarını, donanım bilgilerini geliş...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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V4LKyR 1 yıl
Bence çok muhteşem bir şey.
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kadirirdem 1 yıl
Bir bu eksikti zaten...
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Adamlar nelerden para kazanıyor yav
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Oturduğunuz yerden atıp tutmaya devam
Siz küçük görürken, saçma/boş işler bunlar derken onlar bu arada programcılıklarını, donanım bilgilerini geliştiriyorlar. Hiç olmadı piyasayı tanıyorlar, yanında da para kazanıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +10
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manyakurt 1 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Oturduğunuz yerden atıp tutmaya devam
Siz küçük görürken, saçma/boş işler bunlar derken onlar bu arada programcılıklarını, donanım bilgilerini geliştiriyorlar. Hiç olmadı piyasayı tanıyorlar, yanında da para kazanıyorlar.

çok güzel bir yorum
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ONY86 1 yıl Biyturs_OnSr
onların deneyim kazanması yaptıklarını ürünün kullanımının saçma olduğu gerçeğini değiştirmez.
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ONY86 1 yıl en beğenilen
akıllı gerzeklik yolunda ilerliyoruz.bilgisayar bileşenlerine led ışık,diğer herşeye işlemci vb yerleştirmek moda oldu.bi süre sonra bu furya bitecek ve ne kadar boş ürünler yaptığımızı göreceğiz.
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Mlaket 1 yıl
İnsanlığın gelişimi için çok gerekli bir adımdı.
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sdelta 1 yıl
Girişimcilik bu diyorum, tebrik ediyorum! Olaya gerekli veya gereksiz diye bakmamak lazım adamlar en ufak şeyden startup yapıyorlar :)
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