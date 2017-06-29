Stres çarkı kablosuz özellikler kazandı

Son dönemin çılgınlık haline gelen trendi stres çarkı veya Fidget Spinner, farklı projelere ilham kaynağı olmaya başladı. Indiegogo üzerinde yayına başlayan BlueSpin adındaki proje kablosuz stres çarkı ile detaylı istatistikler sunuyor.

Detaylı istatistik

İlk kez bir stres çarkına Bluetooth yongası ekleyen proje ayrıca dokunmatik sensörler de barındırıyor. Böylece çarkın dönüş hızı, kaç kere döndüğü, ne kadar süre döndüğü, el değişip değişmediği gibi istatistikler detaylı olarak uyumlu uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Verileri analiz etmek için bir işlemci de barındıran çark, 60 metrelik mesafe içerisinde telefon ile bağlantı halinde kalıyor. Nereye koyduğunuzu unuttuğunuz zamanlarda harita üzerinden bulabildiğiniz çark ayrıca yakınlardaki diğer kullanıcılar ile iletişim kurmanızı da sağlıyor.

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LED ile donatılmış olan çark dönüş esnasında 3 aydınlatma halkası oluşturuyor. Çark içerisindeki Li-Po 3.7V 230mAh kapasiteli düğme pil 1 yıl kullanım süresi sunuyor. Ayrıca değiştirilebiliyor. 40$ fiyat etiketi ile yakın zamanda kampanyaya başlayacak stres çarkının rekor kırması bekleniyor.