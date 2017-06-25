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Şu anda 1 kişi burada

Google artık reklam için Gmail hesabınızı taramayacak

Firmadan yapılan açıklamaya göre kişi odaklı reklamların geliştirilmesi amacıyla yapılan Gmail tarama işlemine son veriliyor. Karar kişisel Gmail hesapları için geçerli.
1 yıl
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11
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google reklamlarının gelişmesi adına kişinin sahip olduğu tüm hesapların taranması büyük önem taşıyor. Bununla birlikte kullanıcı tanıma algoritmaları geliştikçe Google yavaş yavaş hesap tarama işlemlerini bırakıyor.

Sadece reklam taraması

Firmadan yapılan açıklamaya göre kişi odaklı reklamların geliştirilmesi amacıyla yapılan Gmail tarama işlemine son veriliyor. Karar kişisel Gmail hesapları için geçerli. G Suite içerisindeki kurumsal Gmail hesaplarının taranması bir süre önce sona ermişti.

Gmail kullanıcıları artık rahat bir nefes alacak diyebilir miyiz bilmiyoruz zira sadece reklam odaklı tarama işlemine son veriliyor. Gelen mailler için akıllı cevap oluşturma özelliğinin tarama yapmaya devam etmesi gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde Gmail içerisinden doğrudan ödeme yapabilme için yine maillerin taranması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Bayramda Siri bir başka"

Bunun haricinde kalan tüm Google hesaplarınız hatta Android cihazlarınızdaki uygulamaları kullanım alışkanlıklarınız dahi takip ediliyor. Bu bakımdan Google’ın elinden kurtulmak biraz zor.

 

https://www.cnet.com/news/google-stop-scanning-gmail-for-ads/ Yorum Yaz
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Damenda 1 yıl en beğenilen
Mikisoft yapsaydı kıyamet kopardı ama Google yapınca normal.
Windows 10 çıkınca çıkan kıyameti hatırlayın.
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Ryzen1200 1 yıl
Reklama boğdu zaten mobili kullanmak işkence oldu Google sayesinde
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alemburda34 1 yıl
Bugune kadar aldiklari yeterliymis yani :D
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serafon 1 yıl
Her şeye istenince nasıl da masum görünümlü bir kılıf bulunabiliyor değil mi?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
devamlı spam mail içeriklerinden ;
kullanıcı tercihleri yanlış analiz edildiği için olabilir mi !?
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Quattro 1 yıl
Bunca yıl zaten yeterince taramışlardır. :)
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tugares 1 yıl
Teknolojinin kisisellestirilmesinin temel amacı insanlara kolaylık sağlamaktan ziyade onları daha rahat kontrol edebilmekti. Sevinilecek üzülecek bişey yok. Adam istediği bilgiyi dilediği gibi alır kullanır.
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Kebabinium90 1 yıl
Allah razı olsun.
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catborise 1 yıl
büyüksün google saol varol
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Damenda 1 yıl en beğenilen
Mikisoft yapsaydı kıyamet kopardı ama Google yapınca normal.
Windows 10 çıkınca çıkan kıyameti hatırlayın.
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Biyturs_OnSr 1 yıl Damenda
Damenda
Mikisoft yapsaydı kıyamet kopardı ama Google yapınca normal.
Windows 10 çıkınca çıkan kıyameti hatırlayın.

Çok ciddi söylüyorum uzun bir süre sonra tarafsız bir yazı görmek bir rahatlattı beni, helal olsun

Bırakın forumu, dünya ayağa kalkardı dünya.
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serafon 1 yıl Damenda
Damenda

Mikisoft yapsaydı kıyamet kopardı ama Google yapınca normal.

Windows 10 çıkınca çıkan kıyameti hatırlayın.

iyi polis kötü polis
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