Google artık reklam için Gmail hesabınızı taramayacak

Google reklamlarının gelişmesi adına kişinin sahip olduğu tüm hesapların taranması büyük önem taşıyor. Bununla birlikte kullanıcı tanıma algoritmaları geliştikçe Google yavaş yavaş hesap tarama işlemlerini bırakıyor.

Sadece reklam taraması

Firmadan yapılan açıklamaya göre kişi odaklı reklamların geliştirilmesi amacıyla yapılan Gmail tarama işlemine son veriliyor. Karar kişisel Gmail hesapları için geçerli. G Suite içerisindeki kurumsal Gmail hesaplarının taranması bir süre önce sona ermişti.

Gmail kullanıcıları artık rahat bir nefes alacak diyebilir miyiz bilmiyoruz zira sadece reklam odaklı tarama işlemine son veriliyor. Gelen mailler için akıllı cevap oluşturma özelliğinin tarama yapmaya devam etmesi gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde Gmail içerisinden doğrudan ödeme yapabilme için yine maillerin taranması gerekiyor.

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Bunun haricinde kalan tüm Google hesaplarınız hatta Android cihazlarınızdaki uygulamaları kullanım alışkanlıklarınız dahi takip ediliyor. Bu bakımdan Google’ın elinden kurtulmak biraz zor.