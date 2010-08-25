SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru Gigabyte X58A-UD9 ile kırıldı

Dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından biri olarak gösterilen ve uluslarası hız aşırtma liginin zirvesinde yer alan Hicookie rumuzlu profesyone kullanıcı, SuperPi 1M testinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Gigabyte'ın performans tutkunları için hazırladığı X58A-UD9 modelinin kullanıldığı çalışmada, işlemci tercihi ise Core i7-980X'den yana kullanıldı.

Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak "ekstrem" koşullar altında gerçekleştirilen testlerde, 6930MHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisiyle 5.781 saniyelik skor elde edilerek SuperPi 1M'de dünya rekoru kırılmış oldu. Hicookie'den önce bir önceki 1M rekoru, 5.859 saniye ile JtChen2002 rumuzunu taşıyan kullanıcıya aitti.