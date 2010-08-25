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SuperPi 1M testinde yeni dünya rekoru Gigabyte X58A-UD9 ile kırıldı

8 yıl
13,1b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından biri olarak gösterilen ve uluslarası hız aşırtma liginin zirvesinde yer alan Hicookie rumuzlu profesyone kullanıcı, SuperPi 1M testinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Gigabyte'ın performans tutkunları için hazırladığı X58A-UD9 modelinin kullanıldığı çalışmada, işlemci tercihi ise Core i7-980X'den yana kullanıldı.

Sıvı Nitrojen (LN2) kullanılarak "ekstrem" koşullar altında gerçekleştirilen testlerde, 6930MHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisiyle 5.781 saniyelik skor elde edilerek SuperPi 1M'de dünya rekoru kırılmış oldu. Hicookie'den önce bir önceki 1M rekoru, 5.859 saniye ile  JtChen2002 rumuzunu taşıyan kullanıcıya aitti.


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vidoko 8 yıl
gigabite parsnın kalitesini bence hakkıyla vermiş:)
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amd@türkiye 8 yıl
Gigabyte Bence Birçok Anakarttan İyi Bir Anakart Şu An Asus Kullanıyorum Sıcaklığı 54 Derece İle 58 Derece Arasında Gidip Geliyo
Başka i Sorunu Yok . Herhangi Bir Kapanma Söz Konusu Deil Ama , Gigabyte Asusdan Daha İyidir Diyorum
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sadtneverdie 8 yıl
1,5 ayda 3 anakart değiştirdiysen sorun kartlarda değildir.
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farukalyuz 8 yıl

sadtneverdie

1,5 ayda 3 anakart değiştirdiysen sorun kartlarda değildir.


Katılıyorum sorunu kartlarda değil kendinde aramalısın
, veya kullandığın diğer bileşenlerde.
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Batuist 8 yıl
gigabyte anakart tavsiye edilmezmiymiş... yok daha neler.. bu gibileri sonsuza dek banlamak lazım ki insanları yanlış yönlendirmesinler...
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Bionic. 8 yıl
Q6600'le Bu Rekoru Kıracam



Efsane Geri Dönüyor
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babaeski39 8 yıl
anlaşılan fazla çekirdek yaramıyor rekor 2 çekirdek olarak kırılmış kalan 4 çekirdek kapatılmış anlaşılan onlar biraz etken oluyorlar :)
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arrivederci 8 yıl
forumda biri vardı daha dün anakart tavsiyesi isteyen birine gigabyte beş para etmez diyordu milyondabir çıkıyor böyle boşboğazlar
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