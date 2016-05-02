Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu

Avustralya'da bir Qantas uçuşu, Wi-Fi erişim noktası (hotspot) ismi nedeniyle üç saatten fazla rötar yaşadı. Aktarılan bilgiye göre QF481 sefer sayılı uçaktaki bir bayan yolcu, "Mobile Detonation Device" (Mobil Patlama Aygıtı) başlıklı bir Wi-Fi hotspot noktası görünce hemen mürettebatı uyardı. Bunun üzerine pilot, yolcuları bir anonsla bilgilendirdi. Yolculardan John Vidler, pilotun uçuşa geçmeden önce mutlaka cihazı bulmaları gerektiğini söylediğini belirtiyor.

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Korku ve panik içerisinde geçen yarım saatten boyunca cihaz bulunamayınca havayolu şirketi huzursuz olan yolculara söz konusu uçuş ile devam etmeme seçeneği sunarak alternatif uçuş opsiyonu tanıdı. En az 40 kişinin bagajlarını alarak uçağı boşaltmaları da ayrı bir gecikmeye neden oldu. Olay saat 18:50 uçuşunda gerçekleşirken uçuş güvenliği tarafından gerekli kontroller yapılıp kalkış izni alınmasıyla birlikte saat 21:55'i buldu. Qantas yolcu uçağı ancak 23:15 sularında Perth'e güvenli şekilde iniş yapabildi.

Qantas havayolları sözcüsü ise, olay anında gerekli kontroller yapıldıktan sonra hiçbir güvenlik riski olmaması üzerine kuleden kalkış izni alarak seferi tamamladıklarını belirtti. Muhtemelen yolculardan birinin şaka yapma adına Wi-Fi erişim noktası ismini bu şekilde belirlediği tahmin ediliyor. Bu durum Wi-Fi erişim noktasının geciktirdiği ilk uçuş değil. 2014 yılında Amerikan Havayolları'na ait Los Angeles - Londra seferini yapacak olan uçak da yolculardan birinin kendi Wi-Fi erişim noktasının ismini "El-Kaide Ücretsiz Terör Ağı" olarak değiştirmesi nedeniyle 17 saat rötar yaşamıştı.

http://mashable.com/2016/05/02/qantas-wifi-scare/