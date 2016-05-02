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Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu

Bir bayan yolcunun endişe verici bir Wi-Fi erişim noktası fark etmesi, Qantas yolcu uçağının üç saatten fazla rötar yaşamasına neden oldu. Korku ve panik yaşayan yolcular uçağı terk etti...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Avustralya'da bir Qantas uçuşu, Wi-Fi erişim noktası (hotspot) ismi nedeniyle üç saatten fazla rötar yaşadı. Aktarılan bilgiye göre QF481 sefer sayılı uçaktaki bir bayan yolcu, "Mobile Detonation Device" (Mobil Patlama Aygıtı) başlıklı bir Wi-Fi hotspot noktası görünce hemen mürettebatı uyardı. Bunun üzerine pilot, yolcuları bir anonsla bilgilendirdi. Yolculardan John Vidler, pilotun uçuşa geçmeden önce mutlaka cihazı bulmaları gerektiğini söylediğini belirtiyor.
Ayrıca Bkz. ""Uçan Fransız": Hoverboard'la dünya rekoru kırdı (Video)"
Korku ve panik içerisinde geçen yarım saatten boyunca cihaz bulunamayınca havayolu şirketi huzursuz olan yolculara söz konusu uçuş ile devam etmeme seçeneği sunarak alternatif uçuş opsiyonu tanıdı. En az 40 kişinin bagajlarını alarak uçağı boşaltmaları da ayrı bir gecikmeye neden oldu. Olay saat 18:50 uçuşunda gerçekleşirken uçuş güvenliği tarafından gerekli kontroller yapılıp kalkış izni alınmasıyla birlikte saat 21:55'i buldu. Qantas yolcu uçağı ancak 23:15 sularında Perth'e güvenli şekilde iniş yapabildi.
Qantas havayolları sözcüsü ise, olay anında gerekli kontroller yapıldıktan sonra hiçbir güvenlik riski olmaması üzerine kuleden kalkış izni alarak seferi tamamladıklarını belirtti. Muhtemelen yolculardan birinin şaka yapma adına Wi-Fi erişim noktası ismini bu şekilde belirlediği tahmin ediliyor. Bu durum Wi-Fi erişim noktasının geciktirdiği ilk uçuş değil. 2014 yılında Amerikan Havayolları'na ait Los Angeles - Londra seferini yapacak olan uçak da yolculardan birinin kendi Wi-Fi erişim noktasının ismini "El-Kaide Ücretsiz Terör Ağı" olarak değiştirmesi nedeniyle 17 saat rötar yaşamıştı.

http://mashable.com/2016/05/02/qantas-wifi-scare/ Yorum Yaz
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
Piston Aşağ...
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JoeyBane 3 yıl
Ben otobüsün plakasıyla hotspot açmıştım. Yolcular muavinden ısrarla wi-fi şifresini istiyordu. Otobüste wi-fi özelliği yoktu...
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Mr. Jingles 3 yıl
Adam uçağı trollemiş.
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OverClocK1ng 3 yıl
Mr. Jingles
Adam uçağı trollemiş.

Yaw, adam uçakta bomba patlatacak olsa, niye uçakta wifi açıp adını da Mobil Patlatma Cihazı koysun? Böyle bir salak olabilir mi ki.
Resmen trollemişler...
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GoldPunch 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Mr. Jingles
Adam uçağı trollemiş.


Yaw, adam uçakta bomba patlatacak olsa, niye uçakta wifi açıp adını da Mobil Patlatma Cihazı koysun? Böyle bir salak olabilir mi ki.

Resmen trollemişler...

Bu tip bombalar her zaman uzaktan kontrol ediliyor Yani kablosuz ağ kullanarak. Bluetooth,wi-fi vb neyse. Yolcular uçağın wi-fi'i yerine bombaya mı bağlandık acaba diye düşünmüş olabilir. Wi-Fi üzerinden etkinleştirilme ihtimali üzerine oluşmuş bir korku bu aslında. Yerinde de bence.
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V4LKyR 3 yıl
Mobile Detenation Device diye de uzun uzun yazmış...
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napolyon94 3 yıl
Ben ilk universiteye girdigim yil 3G li tabletimden hotspotu acip adinada yurdun ismi ve kat bumarasini eklemistim. Tabi o zamanlar Vodafone 8 lira cepnet var bilenler bilir sinirsiz ama 0.25mbit. Gel zaman git zaman tabletinde 11000mah pilide saolsun 12 13 gun hotspot kaliyordu, butun donem basta trolluk olarak yaptigim eylem ciddi ciddi yurt katinin whatsapp saglayicisina donmustu.
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shadowtr 3 yıl
O kadar veballe yaşamakta zor olsa gerek.
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Portraitclub 3 yıl
JoeyBane
Ben otobüsün plakasıyla hotspot açmıştım. Yolcular muavinden ısrarla wi-fi şifresini istiyordu. Otobüste wi-fi özelliği yoktu...

İyi yapmışsın aferin sana.
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JoeyBane 3 yıl
Ben otobüsün plakasıyla hotspot açmıştım. Yolcular muavinden ısrarla wi-fi şifresini istiyordu. Otobüste wi-fi özelliği yoktu...
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kadirirdem 3 yıl
sağlam troll'lemişler...
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alito 3 yıl
Uçağı patlatacak adam erişim noktasına öyle isim koyar mı hiç? Adam resmen trollemiş ve amacına da ulaşmış.
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
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Mr. Jingles 3 yıl
Adam uçağı trollemiş.
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GoldPunch 3 yıl
Güzel akıl etmişler ama yapılacak şey değil tabi ki :)
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wifi, tehlike ve
8 etiket daha qantas hotspot erişim noktası rötar uçuş Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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