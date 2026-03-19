Honor Magic 9 iddialı özelliklerle gelecek: 200 MP kamera ve 8.000 mAh batarya

Tam Boyutta Gör Honor'un yeni Magic serisinin üç modelden oluşması beklneiyor: Magic 9, Magic 9 Pro ve Magic 9 RSR. Sızdırılan bilgilere göre standart model olan Magic 9, Magic 8’in 6.58 inçlik ekranına kıyasla daha küçük bir ekranla gelebilir. Buna rağmen daha kompakt yapısına karşın daha büyük bir batarya taşıması bekleniyor.

Honor Magic 9 beklenen özellikler

Sızıntıyı paylaşan kaynaklara göre Magic 9’un arka kamera sisteminde 1/2.8 inç büyüklüğünde 200 MP ana kamera yer alacak. Ultra geniş açı tarafında 50 MP bir sensör bulunacak. Buna ek olarak, 1/2 inç boyutunda sensör kullanan 64 MP periskop telefoto kamera da yer alacak. Ön kamera hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, cihazın selefi Magic 8’de yer alan 50 MP selfie kamerasını koruyabileceği düşünülüyor.

Batarya tarafında ise cihaz oldukça iddialı olacak gibi görünüyor. Daha önceki raporlar, şirketin yaklaşık 8.000 mAh kapasiteli bir batarya üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Hızlı şarj özellikleri henüz netleşmemiş olsa da kablosuz şarj desteğinin sunulacağı ifade ediliyor. Hatırlatmak gerekirse Magic 8 modeli 7.000 mAh batarya ile 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyordu.

Samsung, maliyetleri düşürmek için Çinli OLED panellere yöneliyor 1 gün önce eklendi

Performans tarafında ise cihazın, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Qualcomm’un bu yeni 2nm üretim sürecine sahip yongayı Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

Magic 9’un 6.3 inç büyüklüğünde, düz tasarımlı bir LTPO OLED panelle gelmesi bekleniyor. Ayrıca güvenlik için ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Cihazla ilgili diğer detaylar ise şimdilik gizliliğini koruyor.

