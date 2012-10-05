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Surface, 26 Ekim tarihinde satışa sunuluyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Surface, 26 Ekim tarihinde satışa sunuluyor
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Microsoft'un yaz aylarının başında tanıttığı Surface tableti Windows 8'in gelmesiyle birlikte nihayet satışa sunuluyor.

25 Ekim tarihinde New York'ta düzenlenecek olan bir etkinlik için basın mensuplarına davetiye gönderen Microsoft'un 26 Ekim gece yarısından itibaren tableti satışa sunması bekleniyor. Tabletin fiyatlandırma bilgisi henüz paylaşılmış olmasa da, Steve Ballmer'ın belirttiği üzere fiyatlandırmanın 300 dolardan başlayarak, 700 ila 800 dolar arasında değişmesi bekleniyor. 
Surface, 26 Ekim tarihinde satışa sunuluyor
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http://www.theverge.com/2012/10/4/3455076/microsoft-to-launch-surface-at-midnight-on-october-25th Yorum Yaz
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gokooo 6 yıl
Ctrl, Alt ve Del koymaları iyi olmuş ne de olsa Windows
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nikoncudede 6 yıl en beğenilen
yeni bir milat doğuyor demedi demeyin.
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baris_55 6 yıl
myhotyro
256 MB RAM, 2 GB storage ile 300 $512 MB RAM, 4 GB storage ile 500 $ 1 MB RAM, 8 GB storage ile 800 $ olacak.

1 MB RAM
Harikasın....
Yarın gel işe başla.
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scot 6 yıl
Bunda torrent çalışırmı denmiş s2 de sürekli torrent indiriyorum banamısın demiyor ;)..
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zeynep t. 6 yıl
işletim sistemi kaç nokta kaç bunun?
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osmanefeozkan 6 yıl
ultrabook almak yerine tablet almayı düşünüyorum ama bana tablet olup aynı zamanda 520m veya 7650 gibi performans veren bir alet lazım :D
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idris 6 yıl
128 GB SSD ve i5 işlemcili olanını getirsinler bir daha ultrabooklara dönüp bakmam bile.
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Paul Klee 6 yıl
Bir sürü ürün çıkıyor güzel ülkemizde hiçbir halt yok. Gelenler de fahiş fiyattan satılıyor.
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InViSiBLePLaYeR 6 yıl
300-600 Dolar seviyesinde tahminimce ARM mimarisine sahip olanlar satılır 600-800 dolar seviyesinde de x86 yani i3,i5 ve i7 görebiliriz 800 dolar olan versiyonun ülkemize 2000 Lira seviyesinde giriş yapacağını düşünürsek i3,i5 ya da i7 olmalı u tabletlerde diye düşünüyorum.
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brksnr 6 yıl
800 dolar ipadin eakibi olur sanirim arm ve 2 gb ram,iyide olur.
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halitozbasli 6 yıl
Ekran koruyucunun aynı zamanda klavye olması güzel fikir . Nasıl apple bu fikri atlamış hayret. Dokunmatik ekrandan mail cevaplamak padlerde nispeten kolay olsada yinede insan fiziksel klavyenin yokluğunu zaman zaman hissediyor.
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GhoryWarrior 6 yıl
256 mb ram ve Windows :(
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haymatloshan 6 yıl
Teknik özellikleri tam olarak nasıldı bu cihazların? Core i5 olan model ve Tegra 3 olan modeller olacaktı diye hatırlıyorum,o yüzden 256 mb ram diyen arkadaşın gerçekçi düşünemediği varsayıyorum.Bu çip setlerine o ram değerleri nerede görülmüş.
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