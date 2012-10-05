Surface, 26 Ekim tarihinde satışa sunuluyor





Microsoft'un yaz aylarının başında tanıttığı Surface tableti Windows 8'in gelmesiyle birlikte nihayet satışa sunuluyor.

http://www.theverge.com/2012/10/4/3455076/microsoft-to-launch-surface-at-midnight-on-october-25th

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

25 Ekim tarihinde New York'ta düzenlenecek olan bir etkinlik için basın mensuplarına davetiye gönderen Microsoft'un 26 Ekim gece yarısından itibaren tableti satışa sunması bekleniyor. Tabletin fiyatlandırma bilgisi henüz paylaşılmış olmasa da, Steve Ballmer'ın belirttiği üzere fiyatlandırmanın 300 dolardan başlayarak, 700 ila 800 dolar arasında değişmesi bekleniyor.