Surface, 26 Ekim tarihinde satışa sunuluyor

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Microsoft'un yaz aylarının başında tanıttığı Surface tableti Windows 8'in gelmesiyle birlikte nihayet satışa sunuluyor.
25 Ekim tarihinde New York'ta düzenlenecek olan bir etkinlik için basın mensuplarına davetiye gönderen Microsoft'un 26 Ekim gece yarısından itibaren tableti satışa sunması bekleniyor. Tabletin fiyatlandırma bilgisi henüz paylaşılmış olmasa da, Steve Ballmer'ın belirttiği üzere fiyatlandırmanın 300 dolardan başlayarak, 700 ila 800 dolar arasında değişmesi bekleniyor.
http://www.theverge.com/2012/10/4/3455076/microsoft-to-launch-surface-at-midnight-on-october-25th Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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