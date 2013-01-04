Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Surface Pro, ocak ayının sonunda satışa sunulacak

6 yıl
1,1b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Surface ile tablet dünyasına adım atan Microsoft'un geçtiğimiz yılın sonlarında fiyat bilgisini paylaştığı Surface Pro'nun çıkış tarihi de netlik kazanmaya başladı. Yazılım devinin mağazalarıyla irtibata geçen CNET'in çalışanlardan aldığı bilgiye göre, tabletin Pro versiyonunun ocak ayının son günlerinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

Alınan bu bilgi ile birlikte daha önce tablet için gündeme gelen CES 2013 içerisindeki çıkış tarihi de dedikodu olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Sahip olduğu yüksek donanımla tabletten çok taşınabilirliği arttırılmış bir PC olan Surface Pro'nun Intel Core i5 işlemcili ve 1080p HD ekranlı başlangıç modelinin 899 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor. Surface gibi Windows RT ile çalışmayacak olan tabletin Windows 8 işletim sisteminin tam sürümü ile çıkış yapacağı da diğer detaylar arasında yer alıyor.

CES 2013'teki varlığını azaltmayı planladığını daha önce dile getiren Microsoft'un bu etkinliğin ardından küçük bir etkinlik düzenleyerek tanıtması beklenen Surface Pro'nun tablet pazarında nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.   

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57561991-75/about-that-microsoft-surface-pro-release-date/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 6 yıl en beğenilen
Bu TABlet ile!!!!
1- Ipad ve Iphone cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) JB yapabileceksiniz
2- Android cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) Rootlayabileceksiniz:)
3- evinizdeki bilgisayarla ne yapıyorsanız ne yapabiliyorsanız aynını yapabileceksiniz
Unutmayın ama bu bir tablet:)
Bu TABlet ile!!!!1- Ipad ve Iphone cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) JB yapabileceksiniz2- Android cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) Rootla...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klack 6 yıl
Bu alet bana nedense ipadden ve diğerlerinden daha çekici geliyor. Tanıtım videolarından mıdır nedir kapıldım alete. Bildiğimiz windowsla çalışması da etkiliyor tabi
Bu alet bana nedense ipadden ve diğerlerinden daha çekici geliyor. Tanıtım videolarından mıdır nedir kapıldım alete. Bildiğimiz windowsla çalışması da etkil...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Mavi ekran tablete taşınıyor süper :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverdoLive 5 yıl
Donanım Haber bir inceleme yapsa fena olmaz. Değil mi DH?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 6 yıl
Kesinlikle bekledigim tablet. Sadece market sorununu asmasi gerekiyor. Bb gibi bir yol izleyebilir yani android markette olan uygulamalar, eindows uzerinde de calisabilir. Gerci usb cikisi oldugu icin bu cok da onemli degil diye dusunuyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
Surface Pro incelemesi



anandtech.com/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
23 GB kullanilabilir alana takan arkadaslar unutmasin, recovery partition'dan tut baska seylere kadar evinizdeki bilgisayarda olan her sey bu cihazda var.

Arti 128 GB Macbook Air da 90 kusur GB bos alan ile geliyor. Buna sasiran yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
mSata lehimlenmemişse terfisi var anlamına geliyor... Yabi 512 GB SSD ye kadar yolu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
Microsoft tan mail aldim.

Şubat 9 da satisa baslaniyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
53*MURAT 6 yıl smart1978
smart1978
Microsoft tan mail aldim.

Şubat 9 da satisa baslaniyor.

Bu tarih Türkiye için de geçerli mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
HD 4000 yerine içerisine Pover sgx 6xx veya Adreno 3xx gibi bir ekran kartı koysalardı daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 6 yıl
Her ne kadar tablet diye adlandırsak da ultrabook ile notebook arasında bir cihaz bu. Ve bence tam bir devrim oldu. Yenilikçi lafı az kalabilir çünkü bu cihaz için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bu tablete oyun yükleyip oynayabilecek miyiz ? Örneğin COD 4 gibi bu sistemin çalıştırabileceği oyunları bilgilendirirseniz sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Merakla bekliyorum bu tableti. Herhalde en şık ve kullanışlı tablet, ultrabook melezi. Fiyatı biraz tuzlu olacak ama uzun yıllar kullanılacağı düşünülürse değer bence. Sonuçta bir PC bu. Windows 9 çıkınca yüklenebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
DH Misafiri
Sabırsızlıkla bu haberi bekliyordum. Hem tablet, hem windows 8 pro daha ne olsun. Fiyatı biraz fazla ama kesinlikle değer. Benim bilgisayarım: core due 2- ati 4350-4gb ram (13500 cm küp)Surface Pro: i5-intel 4000 graphips-4gb ram (100 cm küp)

Senin bilgisayarın 300$ bu 900$
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 6 yıl
Ürün çok şık, yalnız bana küçük ekranlı cihazlar oyuncak gibi geliyor. O yüzden x10 mini aldım :).. Bilgisayarla olan işlerim için henüz tabletler yetersiz.. Yalnız Sony nin yeni hybrit modeli pahalı ama, daha kullanışlı sanki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 6 yıl en beğenilen
Bu TABlet ile!!!!
1- Ipad ve Iphone cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) JB yapabileceksiniz
2- Android cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) Rootlayabileceksiniz:)
3- evinizdeki bilgisayarla ne yapıyorsanız ne yapabiliyorsanız aynını yapabileceksiniz
Unutmayın ama bu bir tablet:)
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl infom@n
infom@n

Bu TABlet ile!!!!
1- Ipad ve Iphone cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) JB yapabileceksiniz
2- Android cihazlarınızı güncelleyebileceksiniz :) Rootlayabileceksiniz:)
3- evinizdeki bilgisayarla ne yapıyorsanız ne yapabiliyorsanız aynını yapabileceksiniz
Unutmayın ama bu bir tablet:)

Bu paraya ikinci el iphone 4s , ipad 2 , nexus 4 , bir de i3 islemcili , 8 gb ram li dizustu alirim.

Root , jb islemlerini de evde yaparim.

Tablet , tasinabilirligi kolay diye gidip parkta jailbreak yapma fantezisi olanlar varsa baska.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1149 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, microsoft ve surface
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Bilgi dolu Teknoloji ve Oyun programı" 04.01.13 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim