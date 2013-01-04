Surface Pro, ocak ayının sonunda satışa sunulacak

Surface ile tablet dünyasına adım atan Microsoft'un geçtiğimiz yılın sonlarında fiyat bilgisini paylaştığı Surface Pro'nun çıkış tarihi de netlik kazanmaya başladı. Yazılım devinin mağazalarıyla irtibata geçen CNET'in çalışanlardan aldığı bilgiye göre, tabletin Pro versiyonunun ocak ayının son günlerinde satışa çıkacağı belirtiliyor.





Alınan bu bilgi ile birlikte daha önce tablet için gündeme gelen CES 2013 içerisindeki çıkış tarihi de dedikodu olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Sahip olduğu yüksek donanımla tabletten çok taşınabilirliği arttırılmış bir PC olan Surface Pro'nun Intel Core i5 işlemcili ve 1080p HD ekranlı başlangıç modelinin 899 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor. Surface gibi Windows RT ile çalışmayacak olan tabletin Windows 8 işletim sisteminin tam sürümü ile çıkış yapacağı da diğer detaylar arasında yer alıyor.





CES 2013'teki varlığını azaltmayı planladığını daha önce dile getiren Microsoft'un bu etkinliğin ardından küçük bir etkinlik düzenleyerek tanıtması beklenen Surface Pro'nun tablet pazarında nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57561991-75/about-that-microsoft-surface-pro-release-date/