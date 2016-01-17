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SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu

3 yıl
64,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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SwiftKey klavye uygulaması uzun yıllardır Android ortamında yer alan bir uygulama. iOS 8 ile beraber iPhone ve iPad'ler içinde yayınlanan uygulamayı tüm ayrıntılarıyla beraber sizler için inceledik.
 
SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu
 
Akıllı telefonlardaki sanal klavye kullanımı, kimimiz için sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Genellikle daha küçültülmüş olan Türkçe klavye kullanımı ile, ekranda yanlış harfe basmaktan ben dahil bir çok kişi şikayetçi. Eski Blackberry kullanıcılarının halen yeni nesil telefonlarda en  en çok aradığı özelliklerinden bir tanesi de fiziksel klavye. Bu gibi ihtiyaçlara yönelik akıllı telefonlar üzerinden kullanabileceğiniz fiziksel klavye takımları da aksesuar olarak ayrıca üretiliyor.  İşte bu videomuzda sizlere sanal klavye kullanımınızı kolaylaştıracak, Android en iyi klavye uygulamalarından biri olan SwiftKey programını tanıtacağız.

SwiftKey uzun yıllardır Android ortamında yer alan bir uygulama.  iOS 8 ile beraber üçüncü parti klavyelere izin verilmesinden sonra, uygulamanın iOS sürümü de da AppStore üzerinde yayınlandı.   Özellikle yıllar içerisinde gelen güncellemeler ile beraber uygulama artık çok stabil bir hale getirildi.  Bugün bizim bu uygulamayı incelememizde ki en önemli etken ise son derece başarılı olan Türkçe dil desteği.   Kurulum sonrası yapılacak bir kaç ayar ile beraber,  uygulama sanal klavye üzerindeki yazma hızınızı önemli derecede arttıracaktır.  Özellikle sosyal ağlar,  E-mail  ve SMS  üzerinden yazma hızınızı analiz ederek doğru kelime tahminlerini çok başarılı bir şekilde sizlere sunan SwiftKey, alanında en başarılı uygulamalardan biri.

SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu
 
Uygulamayı Google Play üzerinden indirdikten sonra otomatik kurulum ekranı ile Android telefonlarınıza kurabilirsiniz.  Manuel kurulum yapmak isterseniz de,  Android ayarlarından klavye ayarlarına geçiş yapmanız ve buradan “SwiftKey klavye” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olur. iOS  ortamında ise uygulamayı açtıktan sonra ayarlara gidin, “Genel” bölümü altındaki klavye seçeneğine gelerek yeni klavye ekle ye basıp, “SwiftKey uygulamasını” seçin.  Bundan sonra herhangi bir metin yazmak istediğiniz zaman iPhone  klavyesi üzerindeki dünya işaretine basarak istediğiniz klavye uygulamasına geçiş yapabilirsiniz.  
SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu
 
Hemen belirtelim Apple'ın bazı kısıtlamaları sebebiyle iOS ortamındaki dikte özelliği üçüncü parti klavye uygulamalarına kapalı.  Bu sebeple bu özelliği kullanamazsınız.  

Sistem tercihlerinden klavyeyi aktif hale getirdikten sonra mutlaka kullandığımız bütün sosyal ağ hesaplarımızı uygulama üzerinde aktif hale getirelim. SwiftKey ayarları altındaki kişiselleştirme bölümüne gelerek  listede yer alan sahip olduğunuz hesapları giriş yapın.  Uygulama bu işlemlerden sonra sosyal ağ hesaplarınızı inceleyerek yazma şekillerinizi ezberlemeyi çalışacak ve böylece yazarken, yazım şeklinize göre daha doğru düzetmeler yapabilecek. Uygulamayı Gmail hesabı ile kullanırsınız diğer cihazlarınızda da  eşitleme yapabilirsiniz.

SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu
 
Ayarlar bölümünde  temalar ile klavyenize istediğiniz biçimi uygulayabilirsiniz burada listelenen tüm temalar ücretsizdir. Ayrıca SwiftKey Store üzerinden ücretli olarak satılan diğer temalara ulaşabilirsiniz. Diller bölümü altından  Türkçe klavyeyi  seçebilir klavye üzerine basarak ise klavye biçimini belirleyebilirsiniz. SwiftKey aynı anda 3 dil birden kullanmanıza imkân verdiği için buradan diğer dilleri de etkinleştirebilir ve bunlar arasındaki geçişi  boşluk tuşuyla yapabilirsiniz.  Ses ve titreşim bölümü  klavye üzerindeki harflere bastığınız anda ses veya titreşim çıkarılmasını sağlar.  SwiftKey aynı zamanda kaydırma hareketleri ile yazı yazmanıza da olanak verir.  Bu özelliği aktif hale getirmek için giriş yöntemleri altından flow seçeneğini seçmeniz yeterlidir.  Ayrıca ses tanıma yani dikte özelliğini de bu uygulama ile beraber kullanmak istiyorsanız ses seçeneği mutlaka aktif olsun.  Gelişmiş ayarlar altında boşluk tuşu tamamlama modu ile boşluk tuşunun işlevini belirleyebilirsiniz. Tavsiyem buradaki ayarı geçerli kelimeyi tamamlar şeklinde  bırakmanız.  Bu ayar ile beraber metin yazarken her kelime sonrası yanlış yazımınızda  boşluk tuşuna bir kere basmanız ile beraber düzeltme yapılır. Uygulama içerisinde  harflerin üzerine basarak bazı ek fonksiyonlara ulaşabiliyoruz. Örnek olarak Q harfine basılı tuttuğumuz zaman  bir sayısını girebiliyoruz. “Uzun tuş basışı süresi” basış süresinin uzunluğunu belirliyor.

Yazma menüsü altındaki tuşlar ise klavye üzerinde birtakım değişiklikler yapmamıza olanak veriyor.  Ok tuşları ile sayfa altında çıkan ok işaretleri,  klavyeyi yerinden oynatmadan bulunduğumuz uygulama üzerinde aşağı yukarı veya sağa ve sola  geçişler yapmamızı sağlıyor.  Aksanlı karakterler Harflere basılı tuttuğumuzda  Diyakritik yani  Vurgulu harfleri ulaşmamıza yarıyor. Samsung orijinal klavyesinde olduğu gibi sayıları üst tarafta ayrı olarak görüntülemek istersek sayı tuşu sırasını aktif hale getirmemiz yeterli.  
SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu
 
Emoji tahminleri ise metin yazarken ilgili emoji daha çabuk ulaşmanızı sağlıyor.  Örneğin pizza yazdığımız zaman tahmin bölümünde pizza emojisi beliriyor.  Emojileri enter tuşuna uzun basarak ulaşmaktansa bu özellik çok daha kolay  erişim sağlıyor. 

Kullanım istatistikleri bölümü ise SwiftKey programını kullandığınız müddet boyunca Düzeltilen hatalar gibi bir  takım istatistikleri sizlere sunar.  Ayrıca yazma ısı haritam üzerinden  Klavye üzerinde hangi harfleri sıklıkla kullandığınızı ısı  haritası şeklinde görebilirsiniz.

SwiftKey programı ayrıca bir takım Gestures yani kaydırma hareketlerini de destekliyor.  Bu hareketleri kullanabilmek için flow özelliğinin kapalı durumda olması gerek.  Klavye üzerinde  sağdan sola doğru kaydırma yaptığınızda son kelimeyi siler. Ayrıca  geri tuşuna bir kez kısa basarsanız yine son yazılan kelimeyi siler.  Farklı diller arasında geçiş yapmak için  boşluk tuşunun üzerinden parmağınızı kaydırmanız yeterli.   Klavyeyi kapatmak için parmağınızı yukarıdan aşağı doğru kaydırabilirsiniz.  Klavye üzerinde büyük harf küçük harf geçişlerini de parmağınızı klavyenin altından yukarı doğru kaydırarak gerçekleştirmeniz mümkün. Bir cümle girişi yaptıktan sonra geriye dönüp baktığımızda eğer bir kelime üzerinde hata var ise o kelimenin üzerine gelip basarak üst taraftaki menüden orijinal yazdığınız halini seçebilirsiniz. Uygulamayı iki ayrı dilde düzeltme   özelliğiyle kullanabilmeniz için ayrı bir ayar yapmanıza gerek yok.  Eğer örneğin ilkyazınız kelime İngilizce ise tahmin et bundan sonra İngilizce olarak devam eder Daha sonra Türkçe bir kelime ile devam ederseniz tekrardan tahminler Türkçeye dönüş yapar.  Son olarak Google dikte elini kullanabilmek için  Virgül üzerine basılı tutmanız yeterli olur.

Uygulama ayarlarına kısa yoldan erişmek için klavyenin üst tarafında yer alan bölüme  gelebilirsiniz.  Buradan klavye düzenleri değiştirebilir,  klavyenin ekranda kaplayacağı alanı büyütebilir veya küçültebilir, Klavyeyi ekran üzerinde serbest bir şekilde istediğimiz noktaya sürükleyebilir, Hızlı bir şekilde giriş yöntemleri seçebilir  veya ayarlar içerisindeki  özelleştirme bölümüne ulaşabilirsiniz. 

SwiftKey gerçekten yazma alışkanlıklarınızı baştan değiştirebilecek ve hayatınızı oldukça kolaylaştırabilecek bir uygulama.   Samsung orijinal ile gelen klavye ile karşılaştırdığımız zaman birçok avantajı mevcut.  Özellikle kelime tahmin yeteneği çok daha üst düzeyde.  Ancak tabii ki Samsung klavyesinde yer alan kısa yollar ve cihazınızda kopyaladığınız öğeleri görebilmenizi sağlayan clipboard SwiftKey uygulamasında mevcut değil. Android ’in en başarılı sanal klavye uygulamalarından biri olan SwiftKey programınızı denemenizi tavsiye ederim. Kısa bir alışma sürecinden sonra yazma hızınız süratle hızlanacaktır. 


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berkans 3 yıl en beğenilen Fenomenon
Fenomenon

Donanımhaber'e ne oldu ya. Çok gereksiz inceleme ve haberlerle dolmaya başladı site. Hani 8-10 tane klavyeyi karşılaştıran bir video falan olsa anlayacağım da bu ne saçma bi video böyle. Artık marketteki uygulamaları tek tek böyle incelersiniz.

Diğer haberler de böyle. Yok amazonda 4'lü usb 2.0 çoğaltıcı 6$'a düştü (kargoyla 11$=35 lira). Yok iphone'da bilmem ne ayarı nasıl yapılır. Kıytırık kıytırık haberler.

Bunları sizin için söylüyorum. Yoksa benlik bişey yok. DH'ye değil başka siteleri takip ederim. Ama DH'nin kalitesinin azaldığını görüyorum, beğendiğim ve takip ettiğim bir site olduğu için "uyarıyorum" sadece.

Merhaba

Aslında Donanımhaber'e olan eden bir şey yok. Biz aynı çizgide yayın yapmaya devam ediyoruz. CES 2016 fuarından yayın yaptığımız gibi aynı zamanda burada mobil uygulamalarıda tanıtıyoruz. Yeri geliyor Netflix'i tanıtıyoruz. Ancak bir şeyleri doğru yapıyoruzki bütün teknoloji siteleri tanıtım yapmasına rağmen gidip bizim haberimizi birebir kopyalayıp gazetede basıyorlar. (Bknz. Netflix HaberTürk).

Ancak biz ne yaparsak yapalım sürekli olarak bir eleştri var. Netflix haberi Türkiye'de yayınlanmış en kapsamlı haber olmasına rağmen, 4 gün sonra yapıldığı için gündemi takip etmiyorsunuz diye eleştri aldı. Yani en erken yayınlanan en iyi olurmuş hep. Kısaca burası bir Türkiye görüntüsü olduğu için her kesimden insan var.

Şimdi size sormak istiyorum. Gereksiz yorumunu neye göre yapıyorsunuz ? Yorumlarda bize teşekkür edip yeni şeyler öğrendiğini belirten arkadaşın hakkını gasp etmiş olmuyormusunuz ?

Son olarak bu kadar yayınlanan haber arasında böyle bir uygulamanın yayınlanması ve acaba sizin ben biliyorum zaten onu deyip pas geçmesi çok mu zor ?

Yanlış düşünce anlayışı şundan kaynaklanıyor. Ben bunu biliyorum, senelerdir kullanıyorum. O zaman herkes bilmek zorunda ve yayınlanması ayıp.

Son olarak 8-10 tane klavye karşılaştıran çok fazla site var. Benim Swiftkey haberini yapmamdaki sebep son dönemde aldığı güncellemeler ile kelime tahmin yeteneğinin çok başarılı bir hale gelmesi idi.


Kısaca bilmeyen var ise öğrensin diye!!

Saygılarımla
FenomenonDonanımhaber'e ne oldu ya. Çok gereksiz inceleme ve haberlerle dolmaya başladı site. Hani 8-10 tane klavyeyi karşılaştıran bir ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Fenomenon 3 yıl
Donanımhaber'e ne oldu ya. Çok gereksiz inceleme ve haberlerle dolmaya başladı site. Hani 8-10 tane klavyeyi karşılaştıran bir video falan olsa anlayacağım da bu ne saçma bi video böyle. Artık marketteki uygulamaları tek tek böyle incelersiniz.
Diğer haberler de böyle. Yok amazonda 4'lü usb 2.0 çoğaltıcı 6$'a düştü (kargoyla 11$=35 lira). Yok iphone'da bilmem ne ayarı nasıl yapılır. Kıytırık kıytırık haberler.
Bunları sizin için söylüyorum. Yoksa benlik bişey yok. DH'ye değil başka siteleri takip ederim. Ama DH'nin kalitesinin azaldığını görüyorum, beğendiğim ve takip ettiğim bir site olduğu için "uyarıyorum" sadece.
Donanımhaber'e ne oldu ya. Çok gereksiz inceleme ve haberlerle dolmaya başladı site. Hani 8-10 tane klavyeyi karşılaştıran bir video falan olsa anlayacağım da b...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Skyfall44 3 yıl
Swiftkey bir kenara konu ile alakası yok ama.Berkan bey kurtlar vadisinda oynasa gideri var,yakışır :D
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tadesyobatro 2 yıl
arkadaşlar swiftkey in çalışma mantığını (özellikle kelime tahmini) teknik olarak açıklayabilecek varmı?
örneğin klavye açıldığında ilk üç kelime çıkıyor yukarda.
biri "bana" kelimesi. tıklayınca "duşta masaj" "yapmanı istiyorum"
çıkıyor.
bu kelimeleri kesin olarak daha önce kullanmış mı oluyor?
1 Yanıt Yanıtla
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I want to play a game 2 yıl tadesyobatro
sizin yazmış olduklarınızı ve Türkçe sözlük ten en uygun olanı tahmin satırında çıkıyor sanırım
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DH Misafiri 2 yıl
Geçmişte Yazılan Kayıtlı Cümleler Veya Kelimelerin Bir Dökümanı Var Mı Acaba?
Yardımcı olursanız Sevinirim
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DH Misafiri 3 yıl
Bu klavyenin en büyük eksikliği pano (cilpboard) erişimi yok! Oysa Samsung klavyeninde en güzel yanı panoya erişimi...
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matomik 3 yıl
Berkan Bey güzel bir inceleme olmuş yine. İncelemeleriniz iyi ve profesyonel oluyor. Benimde size tavsiyem SuperSwiftkey uygulaması. Ben genelde Xda'daki SuperSwiftkey uygulamasını kullanıyorum. İçinde 120 civarı tema var. Ve sürekli güncelleniyor. Stabilite konusunda onunda eksiği yok. Sakın yanlış anlaşılmasın uygulama orjinal Swiftkey uygulamasına geliştiricilerin eklemiş olduğu kendi temaları ile oluşturulmuş. Paid veya crackli değil yani. Şu an kendi temamı yapma ile de uğraşıyorum. Keyifli oluyor bir bakıma.
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davidoffvincent 3 yıl
flesky kadar basarili bulmuyorum
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MadWolf 3 yıl
F klavye desteği var mı?
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muratkaya 3 yıl
ByAdmin
GökaydinhoKlavye gerçekten en iyisi ama neden hala T9 desteği sunmuyor anlamış değilim.
Bu konuda touchpal en iyisi hemde kasmıyor.

Touchpal'ın kasım kasım kasılmasından dolayı çok sevmeme rağmen kullanmıyorum. Swiftkey'den vazgeçmem. Bir de Fleksy çok iyi.
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Pulstar 3 yıl
Bazı telefonların klavyeleri çok iyi olabilir. Ancak bu sadece kendi içerisinde kalıyor.

Cihazı fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde, temiz yazılım kurduğunuzda veya başka bir cihaza geçtiğinizde tüm veriler kayboluyor ve her şey baştan başlıyor.

Benim gibi farklı cihazlar kullanan ve kelime düzeltme/tahmin özelliğini kullananlar için SwiftKey gayet doğru bir tercih oluyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ByAdmin 3 yıl
Gökaydinho
Klavye gerçekten en iyisi ama neden hala T9 desteği sunmuyor anlamış değilim.

Bu konuda touchpal en iyisi hemde kasmıyor.
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mkyb 3 yıl
Abi sende gerek şekil şemal gereksede ses tonuyla tam mahalle ağır abisi havası var. Takım elbise giysen yarın gel Kurtlar Vadisi'nde oyna derler.
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Gökaydinho 3 yıl
Klavye gerçekten en iyisi ama neden hala T9 desteği sunmuyor anlamış değilim.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
usb den klavye tak :)
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