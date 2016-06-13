Symantec’den dev satın alım hamlesi

Güvenlik yazılımları konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Symantec, siber savunma teknolojilerini geliştirmek adına dev bir satın alıma imza atıyor. Hedefte ise diğer bir güvenlik yazılımı firması Blue Coat var.

Ocak ayında Veritas veri depolama bölümünü 7.4 milyar dolar karşılığında Carlyle şirketler grubuna satan Symantec, elde ettiği nakit ile de Blue Coat için teklif yaptı. Siber güvenlik pazarında yeniden bir çıkış yakalamak isteyen firma, satın alım için 4.65 milyar doları gözden çıkardı. Görüşmeler ise devam ediyor.

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Son dönemde Symantec’in gelirlerinde düşüşler yaşanmaya başlamıştı. Özellikle erken tehdit algılama teknolojisinde Symantec geride kaldı. Palo Alto Networks Inc., FireEye Inc. gibi firmalar ise oldukça ileride yer alıyor.

Blue Coat satın alımı ile birlikte, Symantec’in uzun süredir arayı içerisinde olduğu yüksek profilli CEO problemi de kökünden çözülüyor. Blue Coat patronu Greg Clark, yeni dönemde birleşen iki şirketin CEO’su olarak göreve başlayacak. Özellikle dengeli bir yükseliş yakalanması konusunda Clark’tan beklentilerin büyük olduğu ifade ediliyor. Satın alım işlemleri ise en erken sonbahar aylarında tamamlanacak.