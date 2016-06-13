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Symantec’den dev satın alım hamlesi

Son dönemde erken tehdit algılama konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Symantec, yeniden çıkış yakalayabilmek adına dev bir satın alma hamlesine hazırlanıyor.
2 yıl
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Güvenlik yazılımları konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Symantec, siber savunma teknolojilerini geliştirmek adına dev bir satın alıma imza atıyor. Hedefte ise diğer bir güvenlik yazılımı firması Blue Coat var.

Ocak ayında Veritas veri depolama bölümünü 7.4 milyar dolar karşılığında Carlyle şirketler grubuna satan Symantec, elde ettiği nakit ile de Blue Coat için teklif yaptı. Siber güvenlik pazarında yeniden bir çıkış yakalamak isteyen firma, satın alım için 4.65 milyar doları gözden çıkardı. Görüşmeler ise devam ediyor.

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Son dönemde Symantec’in gelirlerinde düşüşler yaşanmaya başlamıştı. Özellikle erken tehdit algılama teknolojisinde Symantec geride kaldı. Palo Alto Networks Inc., FireEye Inc. gibi firmalar ise oldukça ileride yer alıyor.

Blue Coat satın alımı ile birlikte, Symantec’in uzun süredir arayı içerisinde olduğu yüksek profilli CEO problemi de kökünden çözülüyor. Blue Coat patronu Greg Clark, yeni dönemde birleşen iki şirketin CEO’su olarak göreve başlayacak. Özellikle dengeli bir yükseliş yakalanması konusunda Clark’tan beklentilerin büyük olduğu ifade ediliyor. Satın alım işlemleri ise en erken sonbahar aylarında tamamlanacak. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/symantec-to-buy-cybersecurity-firm-blue-coat-for-4-65-billion Yorum Yaz
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zdniz 2 yıl en beğenilen
Adamlardaki paraya bak ismini bile duymadımız firmalar dünyanın parasını ediyor. Bizim türkiyedeki şirketler müşterilerini yoldukları halde varlık içinde yokluk çekiyolar :D:D
Adamlardaki paraya bak ismini bile duymadımız firmalar dünyanın parasını ediyor. Bizim türkiyedeki şirketler müşterilerini yoldukları halde varlık içinde yokluk...
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A.F.Y.D 2 yıl
bence de avg'ye bin basar
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BekirTemel 2 yıl
norton gördüğüm en başarılı ve pcyi az yoran anti virüs programıydı, başarıyı hak ediyorlar
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zdniz 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

norton gördüğüm en başarılı ve pcyi az yoran anti virüs programıydı, başarıyı hak ediyorlar

Benim bildiğimde tam tersi 2000 li yıllarda efsaneydi Ghostmu ne bi özeliği vardı formata gerek kalmadan imaj dosyası gibi yüklenebiliyordu. Ama çok pis kasıyodu sonra hafifletiler falan dediler ama piyasada tutulmadı. Bende bi ara bu trojanlarla falan uğraşmısdım serverlerı fudladıgında hepsini atlatıyodun ama Antiviri geçemiyoduk.
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trooe199 2 yıl
zdniz

Adamlardaki paraya bak ismini bile duymadımız firmalar dünyanın parasını ediyor. Bizim türkiyedeki şirketler müşterilerini yoldukları halde varlık içinde yokluk çekiyolar :D:D


Şirket isimlerini bilmesende ürünleri duymuşsundur. Symantec norton antivirüs'le tanınır daha çok. Bluecoat ise daha çok bulut koruma ve çok büyük şirketlerin veri güvenliği işlerini yapan bir firma. Alabilirse symantec pazar payını baya bir genişletir. Fakat bain capital(bluecoat'ın sahibi) firmayı satarmı bilmiyorum belki karşı hamle yapıp symantec'i bile alabilirler.
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The Hollow 2 yıl
Benim okuduğum haberlere göre Symantec, BlueCoat'ı satın almış. Symantec'i cıtır firmalarla karıştırmayın. Symantec'i satın almak o kadar kolay değil. Symantec güvenlik alanında iyice rakipsiz olma yolunda ilerliyor.
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Logic_Man 2 yıl
Aslında BlueCoat 'ın kendi değilde bir ürünü biliniyor. K9 web protection isimli internet filtre programı çok kullanıldı bir dönem. Alternatifler arasında odönemlerde rakipsizdi. Sitesinde halen 5,5 Milyon kullanıcısı olduğu bilgisi var.

k9webprotection.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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zdniz 2 yıl en beğenilen
Adamlardaki paraya bak ismini bile duymadımız firmalar dünyanın parasını ediyor. Bizim türkiyedeki şirketler müşterilerini yoldukları halde varlık içinde yokluk çekiyolar :D:D
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