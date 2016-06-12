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Pebble, fitness algoritmalarını herkese açıyor

Stanford Wearable Health Lab ile işbirliği yapan firma, bir süre önce duyurduğu Health adındaki uygulamadan sonra fitness takip algoritmalarını yayınlamayı planlıyor.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble klasik ve Pebble Time akıllı saatlerinin ikinci neslini Kickstarter platformu üzerinde ön siparişe çıkararak pazarda kalıcı olmak istediğini gösteren Pebble, yazılım tarafında da önemli adımlar atıyor.

Stanford Wearable Health Lab ile işbirliği yapan firma, bir süre önce duyurduğu Health adındaki uygulamadan sonra fitness takip algoritmalarını yayınlamayı planlıyor. Open Health adındaki programın bir parçası olan bu plan ile, Pebble kendisini daha iyi noktalara götürebilecek.

Firma bu hamle için bir araştırma bloğu da hayata geçirdi. Fitness takip algoritmalarını temel alan kullanıcıların yaptıkları değişiklikler veya elde ettikleri bulgular, bu blog üzerinde paylaşılacak. Böylece daha iyi ürünlerin ortaya çıkması için sinerji oluşturulacak.

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Diğer taraftan Pebble, işbirliği kapsamında Happiness App adında yeni bir deneysel uygulamayı da kullanıma sunuyor. Bu uygulama, bir kişinin ruhsal durumunu hangi unsurların etkilediğini araştırmaya odaklanıyor. Haftalık programlar kapsamında kullanıcı, çevresinde oluşan unsurları uygulamaya giriyor ve uygulama da bu unsurların etkilerini anlamaya çalışıyor. Uygulama; Pebble Time, Pebble Time Steel ve Pebble Time Round akıllı saatleri için önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak.

Son olarak, kullanıcıların gün içerisinde daha aktif olabilmeleri için de bir uygulama geliştiriliyor. Uygulama, kullanıcılara farklı kullanım senaryolarına göre tavsiyelerde bulunarak daha hareketli bir yaşam sürmelerini sağlayacak. Henüz uygulamanın yayın tarihi belli değil.

 

http://www.digitaltrends.com/health-fitness/pebble-publishing-health-algorithms-happiness-app/#:gr886NFXEfEC2A Yorum Yaz
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