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Synaptics boşluk tuşuna dokunmatik özellik kazandıran teknolojisini sergiledi

3 yıl
3,2b
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6
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Synaptics boşluk tuşuna dokunmatik özellik kazandıran teknolojisini sergiledi
 
Genellikle dizüstü bilgisayarlardaki TouchPad'lerden tanıdığımız Synaptics markası Computex fuarında yeni teknolojisine ait bir demo gösterimi yaptı. Bilgisayar klavyelerinde bulunan boşluk tuşuna dokunmatik özellik kazandıran SmartBar teknolojisi bu tuş için daha fonksiyonel bir kullanım amaçlıyor.
Bu yenilik öncelikle yazı yazarken elimizi klavyeden kaldırmadan daha hızlı bir düzenleme imkanı sunuyor. Dokunmatik yüzeyde sağa sola kaydırma hareketleri ile metin seçme gibi fonksiyonlar da kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bunun yanında diğer uygulamalarda da kolaylık sağlayabilecek yakınlaştırma/uzaklaştırma hareketi de yine klavye üzerinden yapılabiliyor. Masaüstü bilgisayarlarda kullanıldığında touchpad görevi görebilecek bu teknoloji ayrıca özel bir yazılım ile birlikte geliyor ve oyuncular gibi farklı kullanım amacına sahip kitleler tarafından özelleştirilebiliyor. Oyuncu ürünleri ile ön plana çıkan Thermaltake'in de Ekim ayının başlarında SmartBar teknolojisi içerek klavyeler ile piyasada olacağı belirtiliyor.
Şirket ayrıca fuar kapsamında parmak izi okuyucu sensöre sahip mouse'un gösterimini de gerçekleştirdi. Yine Thermaltake işbirliği ile üretilen mouse elimizi üzerine koyduğumuz anda sensör yardımı ile parmak izimizi okuyabiliyor. Bu sayede bilgisayarı kullanan kişinin kimliği çok kısa sürede doğrulanırken bir çok işlemde şifre kullanımına da gerek kalmıyor.


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SteveMeade 3 yıl
Bu teknolojiyi bir bütün olarak değilde ayrıca satarsalar güzel olur
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doctor_bey 3 yıl
Fleksy klavyede aşağı doğru kaydırınca kelime yanlış yazıldığında düzeliyor ya, ben o özelliğe çok alıştım. Normal klavyelere de uygulansa çok iyi olur aslında, bu teknoloji onu mümkün kılabiliyorsa çok müthiş olur.
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acbold 3 yıl
Ürünün neden çıktığına takılan arkadaşlara söylüyorum; Adamlar da mantıklı birşey bulamamış zaten sürekli zoomlayıp geri alıyorlar :) Ama yenilik mi ? -evet. umarım daha da geliştirirler. Şuan olmazsa olmaz bir teknoloji değil.
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OverClocK1ng 3 yıl
İyi de niye spacebara ekliyor ki? Altında mis gibi bir sürü boşluk var.
Niye daracık alana mahkum ediyor ki kullanıcıları.
Tamam, böyle bir şey lazımdı. Zira artık pinch to zoom vs. yakınlaştırma gibi şeylerde klavyede bi nevi touchpad e gerek ben de duyuyorum. Ama daha geniş falan olsa ve spacebar ın altında olsa daha iyiydi.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
video tırtlamış.
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Okisht 3 yıl Piêr Dé Sans
Düzenledim, şimdi izleyebilirsiniz
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