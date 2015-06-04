Synaptics boşluk tuşuna dokunmatik özellik kazandıran teknolojisini sergiledi

Genellikle dizüstü bilgisayarlardaki TouchPad'lerden tanıdığımız Synaptics markası Computex fuarında yeni teknolojisine ait bir demo gösterimi yaptı. Bilgisayar klavyelerinde bulunan boşluk tuşuna dokunmatik özellik kazandıran SmartBar teknolojisi bu tuş için daha fonksiyonel bir kullanım amaçlıyor.

Bu yenilik öncelikle yazı yazarken elimizi klavyeden kaldırmadan daha hızlı bir düzenleme imkanı sunuyor. Dokunmatik yüzeyde sağa sola kaydırma hareketleri ile metin seçme gibi fonksiyonlar da kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bunun yanında diğer uygulamalarda da kolaylık sağlayabilecek yakınlaştırma/uzaklaştırma hareketi de yine klavye üzerinden yapılabiliyor. Masaüstü bilgisayarlarda kullanıldığında touchpad görevi görebilecek bu teknoloji ayrıca özel bir yazılım ile birlikte geliyor ve oyuncular gibi farklı kullanım amacına sahip kitleler tarafından özelleştirilebiliyor. Oyuncu ürünleri ile ön plana çıkan Thermaltake'in de Ekim ayının başlarında SmartBar teknolojisi içerek klavyeler ile piyasada olacağı belirtiliyor.

Şirket ayrıca fuar kapsamında parmak izi okuyucu sensöre sahip mouse'un gösterimini de gerçekleştirdi. Yine Thermaltake işbirliği ile üretilen mouse elimizi üzerine koyduğumuz anda sensör yardımı ile parmak izimizi okuyabiliyor. Bu sayede bilgisayarı kullanan kişinin kimliği çok kısa sürede doğrulanırken bir çok işlemde şifre kullanımına da gerek kalmıyor.



