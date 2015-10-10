Synology 3 yeni DiskStation NAS cihazı duyurdu

Ağ ekipmanları pazarında kalıcı olmak adına yeni ürünler geliştirmeye devam eden Synology, asıl faaliyet alanı olan NAS segmentini de ihmal etmiyor. Firma farklı alanlara hitap eden 3 yeni DiskStation NAS cihazını satışa sunduğunu duyurdu.





Cihazlardan DiskStation DS216se kendi bulut depolama alanını oluşturmak isteyen ev kullanıcılarına hitap ediyor. İki yuvalı olan cihaz 800MHz hızında çalışan bir işlemciye ve 256MB RAM'e sahip.





Cihaz RAID 1 konfigürasyonu ile 102MB/s okuma hızı, 59MB/s yazma hızlarına ulaşabilirken, bekleme modunda 5.13 watt, veri erişim modunda 13.73 watt enerji harcıyor. Bu ürün vergiler hariç 115 Avro fiyat etiketi ile satılıyor.





Çift yuvalı DiskStation DS216play bir medya merkezi kurmak isteyenleri hedefliyor. Çift çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan bir işlemci, donanım bazlı kodlama motoru ve 1GB RAM barındıran cihaz H.265 formatında 4K videoları çözebiliyor.





RAID 1 ile okuma hızlarında 107MB/s, yazma hızlarında 91MB/s değerlerine erişebilen cihaz bekleme modunda 6.83 watt, veri erişimi modunda 15.08 watt enerji harcıyor. Bu ürününü fiyatı ise 215 Avro.





DiskStation DS416 ise daha çok güvenlik odaklı olarak öne çıkıyor. 4 adet yuva sunan modelde 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli yeni bir işlemci, donanım şifreleme motoru, 1GB RAM, çift LAN portu, 3 adet USB 3.0 portu taşıyor.





Normal olarak yazma hızlarında 140MB/s, okuma hızlarında 220MB/s seviyesine çıkabilen model, şifreli veriler söz konusu olduğunda da donanımın hakkını veriyor ve yazma hızlarında 65MB/s, okuma hızlarında 146MB/s değerlerini yakalıyor. Bekleme modunda 10.14 watt, veri erişim modunda 31.96 watt enerji tüketen cihaz 385 Avro fiyat etiketine sahip.

http://hexus.net/tech/news/storage/87077-synology-releases-ds216se-ds216play-ds416-diskstations/