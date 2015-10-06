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Synology ağ ekipmanları sektörüne giderek daha fazla ısınıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Synology ağ ekipmanları sektörüne giderek daha fazla ısınıyor

Yıllarca ağ odaklı depolama çözümleri konusunda farklı projeleri ile tanıdığımız Synology, bu yıl ilk kez ağ ekipmanları pazarına girme kararı almıştı. Firma rakiplerinden farklılaşacak bazı özelliklerle dikkat çekmeye çalışıyor. 

Bu hafta lanse edilen RT1900ac yönlendirici 802.11ac standardı sayesinde üç anten yapılanması ile toplamda 1900Mbps veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. 802.11a/b/g/n standartlarına da geriye yönelik uyum gösteren yönlendiricide 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci yer alıyor. 

Yönlendirici bir Android uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Sade ve kullanımı kolay bir arayüzle cihazın her noktasını ekrana taşıyan uygulama kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor. 

Bunun yanında özel bir sanal ağ oluşturma, IP bloklama, uygulamaların veri bağlantısını engelleyebilme, bilgisayarı açmadan veri indirmeye devam edebilme, LED bildirimleri kapatabilme gibi çeşitli yazılım ekstraları mevcut. Cihazda ayrıca aygıt paylaşımı için bir USB 3.0 portu ve SD kart yuvası da yer alıyor. Synology RT1900ac modeli 150$-200$ fiyat aralığında satışa sunuldu. 

http://androidcommunity.com/synology-outs-its-new-rt1900ac-router-complete-with-android-control-app-20151005/ Yorum Yaz
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