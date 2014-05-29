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Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Synology daha kompakt bir yapıya sahip DS414slim adlı NAS cihazını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Synology daha kompakt bir yapıya sahip DS414slim adlı NAS cihazını duyurdu

Ağ depolama çözümleri konusunda lider firmalardan Synology, DS414 modelini daha kompakt bir yapıya sığdırdığı DS414slim adlı ürününü duyurdu.

Synology DS414slim modelinde 4 adet her biri 1.5TB'a kadar 2.5 inçlik sürücüleri destekleyen yuva mevcut. Fan yerleşim tasarımı sayesinde daha az enerji tüketen DS414slim, 110.91 MB/s'e kadar okuma, 54.53 MB/s'e kadar yazma hızları sunabiliyor. 120 mm X 105 mm X 142 mm şeklindeki ölçüleri sayesinde model 600gr gibi iddialı bir ağırlığa sahip olmuş.

Cihazın kontrolcüsü1.2GHz saat hızında çalışan ARM tabanlı Marvell Armada 370 işlemci ve 512MB DDR3 RAM'den oluşuyor. Bağlantı seçenekleri olarak iki USB 3.0 portu ve çift Gigabit LAN portu bulunuyor. DS414slim küçük ofis ve işletmeler için 128 adede kadar eş zamanlı bağlantı sunabiliyor. 

Synology'nin övündüğü diğer bir nokta olan istasyon yönetim uygulaması DSM de 5. sürümü ile üründe yerini alıyor. Bu yazılım ile sistemi kontrol ederken bulut hesaplarınıza bağlanabiliyor, evinizde kolayca bir bulut ağı oluşturabiliyor, web siteleri host edebiliyor, medya içeriklerinizi yayımlayabiliyorsunuz. DLNA bağlantısı da sunan DS414slim modeli 300$ fiyat etiketi ile global olarak satışa sunulmuş durumda. 

http://www.synology.com/en-us/products/photo/DS414slim Yorum Yaz
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manyakurt 5 yıl en beğenilen
bulamıyoruz ki kardeşim, türkiyede satan yer bulamadım sözde türkiye sayfasındaki ankara adreslerini aradım çıkan yok. gidip qnap alıcam yetti gayri.
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MrPerFormance 5 yıl
Qnap ürünlerini ve Emc üzerinle tercih etmekte fayda var.
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Apache40 5 yıl
ABD' de 599$ olan DS412+ modelini Türkiye'de 1243$'dan satıyorlar. Yani 2 katından fazla!!! TL fiyatı 2605 TL!
İnamıyor musunuz? Buyrun o zaman!
uydumarket.com.tr/...
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ardarda45 5 yıl
Bi türlü olduramadım şu bulut sistemini ileride bi araştırıp bilgi edinmek lazım.
Veya fazla kafa yormayalım sıyırırız mazallah...
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manyakurt 5 yıl en beğenilen
bulamıyoruz ki kardeşim, türkiyede satan yer bulamadım sözde türkiye sayfasındaki ankara adreslerini aradım çıkan yok. gidip qnap alıcam yetti gayri.
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Technical_Support 5 yıl
manyakurt

bulamıyoruz ki kardeşim, türkiyede satan yer bulamadım sözde türkiye sayfasındaki ankara adreslerini aradım çıkan yok. gidip qnap alıcam yetti gayri.


Ben kısa bir süre önce ds213+ almıştım, alttaki siteden.

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