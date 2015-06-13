Synology son kullanıcı ve kurumlara yönelik yeni NAS cihazlarını duyurdu

Ev ve işyeri gibi son kullanıcı yanında kurumlara yönelik de geniş çaplı ağ depolama çözümleri sunan Synology, bu kapsamda üç yeni cihazına daha resmiyet kazandırdı. Cihazlardan birisi kurumlara, ikisi ise son kullanıcıya yönelik.





Kurumlara yönelik olan NAS cihazı RackStation RC18015xs+ adını taşıyor. Sunucu donanımı ile güçlendirilen ürün içerisinde 9 adet yuva bulunan 15 adet RXD1215sas genişleme birimine bağlanarak toplamda 180 adet sürücüye evsahipliği yapabiliyor.





4 çekirdekli 3.3GHz saat hızında çalışan Intel Xeon E3-1230 v2 işlemcisine sahip olan modelde 8GB RAM ve USB 3.0 girişleri mevcut. 7.3kg ağırlığa sahip olan ürün çift 10GbE bağlantısı sayesinde 2,270 MB/s veri aktarım oranı ve 355,400 IOPS performasına ulaşabiliyor. Böylece kurumlara yönelik en iyi performans sunulmaya çalışılıyor. Ancak depolama kapasitesi arttıkça RAM miktarının da artırılması gerekiyor.





Ev ve işyeri kullanıcılarına yönelik DiskStation DS215+ modeli iki adet yuvaya sahip. Maksimum 16TB HDD barındırabilen ürün önceki versiyona göre yüzde 50 daha hızlı yazabiliyor. Ham performans RAID1 konfigürasyonu altında okuma hızı olarak 209MB/s, yazma hızı olarak 139MB/s olarak belirlenmiş. Şifrelenmiş veri performansı ise okuma hızı olarak 145MB/s, yazma hızı olarak 71MB/s şeklinde.





Sistem gücünü Cortex-A15 tabanlı çift çekirdekli Annapurna AL-212 işlemcisinden alırken, 1GB RAM, çift 1GbE LAN portu, USB 3.0 ve eSATA portları şeklinde özellikler barındırıyor.





DiskStation DS715 ise 2 adet yuvaya sahip ve 16TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ancak farklı olarak genişleme bağlantısı ile 7 yuvaya kadar sürücü imkanı sunuyor. Cortex-A15 tabanlı 4 çekirdekli Annapurna Labs Alpine AL-314 işlemcisine sahip üründe 2GB RAM sayesinde şifreli veri aktarımı konusunda biraz daha avantaj sağlanıyor. Ham performans RAID1 konfigürasyonu altında okuma hızı olarak 216MB/s, yazma hızı olarak 142.5MB/s olarak belirlenmiş. Şifrelenmiş veri performansı ise okuma hızı olarak 205.58MB/s, yazma hızı olarak 77.6MB/s şeklinde. Modellerin satışına önümüzdeki günlerde başlanacak.