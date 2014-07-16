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Synology'den multimedya odaklı 24TB kapasiteli NAS birimi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Synology'den multimedya odaklı 24TB kapasiteli NAS birimi

Üst seviye ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirdiği NAS cihazları ile adından söz ettiren Synology, multimedya odaklı yeni bir cihazı daha envanterine ekledi.

DS415play adlı NAS cihazı evinizde daha az güç harcayarak multimedya koleksiyonlarınızı depolayabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz bir ortam sunmayı amaçlıyor. 4 disk yuvasına sahip olan DS415play, 24TB depolama kapasitesi sunuyor ve WiFi üzerinden bağlanan cihazlara Full HD çözünürlükte video aktarımı da yapabiliyor. 

Cihazda 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ve 1GB RAM'e sahip bir kontrolcü yer alıyor. Cihaz 112MB/saniye okuma hızı ve 101MB/saniye yazma hızı seviyesine erişilebilirken, DSM 5.0 işletim sistemi ile farklı ihtiyaçlara yönelik uygulamalar da biraraya getiriliyor. Synology DS415play NAS cihazının fiyatı 372 pound olarak belirlemiş ve global olarak dağıtımına başlanmış durumda.  

http://www.t3.com/news/synology-release-media-focused-nas-drive Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cenkay KESER 5 yıl
Adamlar haricinin içine işletim sistemi kurmuşlar :)
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evandevan5a1 2 yıl Cenkay KESER
HER İHİTİYACA CEVAP VERSİN DİYE İŞLETİM SİSTEMİ KOYMUŞLARDIR.
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