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Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı

Ağ tabanlı sunucularında performans ve güvenlik arayanların vazgeçemediği isimlerden olan Synology, üst seviye NAS yelpazesini genişletiyor. Aileye son olarak DiskStation DS216 eklendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı


Performansa yönelik geliştirdiği üst seviye ağ bağlantılı sunucu - NAS cihazları ile yakından tanıdığımız Synology, hem yüksek performans sunan hem de verilerin güvenliğini en üst seviyede tutan DiskStation DS216 adlı yeni NAS cihazını satışa sunuyor. 

2 yuvalı DiskStation DS216 modeli 2.5 ve 3.5 inçlik SATA HDD veya SSD sürücülerine uyum sağlıyor. 2 yuva dolu olmak üzere toplamda 16TB kapasite sunabilen NAS cihazı, kontrolcüsü ile firmanın en hızlı ürünlerinden birisi olmayı başarıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Marvell Armada işlemciye sahip olan kontrolcü, 512MB DDR3 belleği ile RAID 1 konfigürasyonunda 111MB/s okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. 

Performansı artırabilmek adına entegre kayar nokta birimi - FPU kullanılıyor. Bu sayede işlemci farklı çözünürlüklerde fotoğraf görüntüleme ve ön izleme gibi işlemlerde hızlanma sağlanıyor. Ayrıca bağımsız şifreleme motoru ile güvenlik sağlanırken, işlemciye de yük bindirilmemiş oluyor. Bu da enerji verimliliği olarak kullanıcıya yansıyor. 

Sürekli çalışma prensibini benimseyen cihazda, sürücülerin değişimi esnasında gücü kesmek gerekmiyor ve alet gerektirmeden sürücüler yuvalara kolayca yerleştiriliyor. USB portlarına taktığınız cihazdan, ön kısımdaki atanmış kopyalama tuşuna basarak hızlıca veri yedekleyebiliyorsunuz. Synology'nin en iyi NAS işletim sistemi olarak gösterilen DiskStation Manager (DSM) yazılımını barındıran cihaz 300 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.guru3d.com/news-story/synology-launches-300-euro-diskstation-ds216.html Yorum Yaz
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sir__recep 3 yıl
exeter
Şu ürünlere active directory koysaniz da bizde gorsek.. Ürünler birbirinden hic farklı değil gelenler. Asus, zyxel vb hep aynı.

Active Directory koymaktan kastınız nedir?
1 Yanıt Yanıtla
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exeter 3 yıl sir__recep
Active Directory 200$ ların altına düşmeli. Aynı ürünleri az geliştirip bize veriyorlar gerçek indirim yada çok extreme bir yenilik degil bunlar...
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mbald 3 yıl
Synology yazılımıyla diğerlerinden ayrılabilmeyi başarıyor gerçekten en iyi yazılım synology'de şu an.
Ayrıca tasarım da gayet hoş duruyor.
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exeter 3 yıl
Şu ürünlere active directory koysaniz da bizde gorsek.. Ürünler birbirinden hic farklı değil gelenler. Asus, zyxel vb hep aynı.
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