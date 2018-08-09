TAM Game oyunlarında kullanılan NG para birimi yerini avantajlı TG'ye bıraktı

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Yakın bir zamanda TAM Game portalı ile karşımıza çıkan Nfinity Games, oyun, etkinlik ve turnuva gibi konuları aynı çatı altında toplamıştı. Ekonomisini de bu çatı altına almayı planlayan ekip TG ile bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda NG para birimi, yapılan değişikliklerle birlikte TAM Gold [TG]’ye revize ediliyor.

TAM Gold’a geçiş yanında pek çok avantaj, fırsat ve etkinlikle geliyor. TG’nin gelişi ile TAM Game mobil ödeme hariç tüm ödeme kanallarının komisyonlarını üstlenerek oyuncular için avantajlı alışveriş dönemini de başlatmış oluyor ve fiyatlar tüm ödeme kanalları için eşitleniyor.

"TG" avantajları ve fırsatlarıyla geliyor

TG’ye geçiş kutlamaları kapsamında Ağustos ayı boyunca harika etkinlikler ve fırsatlar Point Blank oyuncularını bekliyor.

Kutlamalar kapsamında gerçekleşecek ilk etkinlik oyunun en popüler silahlarından olan AUG A3 için! AUG A3, 1 TL’lik fiyatı ile Ağustos ayı boyunca markette yer alacak.

NG'ler avantajlı bir şekilde TG'ye dönüşecek

Oyuncuların halihazırda ellerinde bulunan NG’ler TAM Gold’a dönüşecek. Oyuncuların bu dönüşüm sırasında bir sorun yaşamaması için TAM Game Ekibi uzun süredir çalışmalarını sürdürmekte. Yıllardır birlikte oldukları oyuncuları mutlu etmek ve TG’ye geçişin pürüzsüz gerçekleşmesi adına yoğun şekilde hazırlanana ekip; olası aksaklıklar ya da merak edilenler konusunda her zaman olduğu gibi destek birimiyle en etkin şekilde oyuncuların yanında olacak.

Türkiye’de servise başlamasının üstüne neredeyse 9 yılı geride bırakan Nfinity Games, TAM Gold ile oyunculara avantaj ve fırsatlarla dolu yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

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