TG: Jabra ile ofis ve mobil iletişim teknolojileri üzerine konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
|Ne kadar çok ok diyor :)
|evet şu linux olayına artık gerekli önem verilmeli diye düşünüyorum
|Ok ne be?
|Sayın yetkililer artık kobilerde linux kullanımı yaygınlaştı. Lütfen şu incelemelerinizde linux uyumluluğunuda firmalara sormaya çalışın.
|kusura bakmayın ama hiç iyi bi anlatım tarzı yok adamda ikide bir ok ok yahu türklük nerde kaldı biraz bunuda tartışalım birde tanınmamış bir dirma olduğu için beni oda biraz etkiliyor tabi ama ok ok demek cok yanlış ne güzel evetimiz var