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TG: Jabra ile ofis ve mobil iletişim teknolojileri üzerine konuştuk

8 yıl
29,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bluetooth kulaklık dendiğinde ilk akla gelen isim olan Jabra'nın Türkiye Kanal Satış Müdürü Deniz Babucoğlu ile yeni ofis içi iletişim teknolojileri ve yeni nesil bluetooth kulaklıklar hakkında konuştuk.


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séquestre 7 yıl
Ne kadar çok ok diyor :)
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Python 8 yıl
evet şu linux olayına artık gerekli önem verilmeli diye düşünüyorum
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dr.Kaan 8 yıl
Ok ne be?
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DH Misafiri 8 yıl
Sayın yetkililer artık kobilerde linux kullanımı yaygınlaştı. Lütfen şu incelemelerinizde linux uyumluluğunuda firmalara sormaya çalışın.
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maliahmet1 8 yıl
kusura bakmayın ama hiç iyi bi anlatım tarzı yok adamda ikide bir ok ok yahu türklük nerde kaldı biraz bunuda tartışalım birde tanınmamış bir dirma olduğu için beni oda biraz etkiliyor tabi ama ok ok demek cok yanlış ne güzel evetimiz var
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