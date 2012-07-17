TG: Piranha No Traffic ile trafik bilgisi an an ekranınızda! video sohbet

Genel Yayın Yönetmeni
|beyler haritayı nerden güncelliyebilirim tam adres verebilir misiniz ??
|şunu anlamıyorum yaw! ürün şunu yapıyor bunu yapıyor hep bir şeyler anlatılıyor. efendim bunun ispatı şudur. girersin bir arabaya çekersin ortamı. sonra araba içinden durumu gösterirsiniz. olur biter yani ben ürün donuyor mu ekranı parlıyor mu? açılışında ne kadar sürede ürün kendine geliyor. hata payı ne kadar vs..... hepsini görürüz paşalar gibide veririz paramızı alırız. ama yok şöyle yok böyle yan yattı çamura battı. bana göre en iyi ispat işidir kişinin vesselaaamm.
|Ürünü aldım ve inceledim, ekran çözünürlüğü çok kötü (480*272 sanırım) ve sygic yüklü gelen cihaz biraz kasıyor.
|ekranı çok kötü derken neyi kastediyorsunuz neresinden şikayetcisiniz sizin beklentiniz ne cihaz nerede kalıyor?
|data bağlantısı gerektirmemesi gayet güzel.
|telefondaki radyo bağlantısını kullanarakta pekala güncelleme alır aslında.bunu bi düşün pirhana :) para verip alabileceğim bi haritaya ulaştım buda sevindirici.yaklaşık 50 liralık bi maliyeti var telefonda.güzel güzel tebrik ediyoruz.
| arkadaşlar cihazdan aldım. sirf atlas V 667 mhz işlemcisi var, animasyonları piranha quattro yu düşünürseniz harikulade. Piranha Navigasyon diye geçen yazılım aslında SYGIC denen yazılım. Hakkında kısmında Lisans olarak paylaşmışlar. Samsung Galaxy Tablet kullanırken Android işletim sisteminde dikkatimi çeken bir yazılımdı.
IGO lu Quattro ya göre GPS yakalama başaarısı süper. (Yazılımla alakalı sanırım, Galaxy tabletde de aynı başarıyı gösteriyordu. ) 3-4 uydu yakaladığında anında koordinatınızı başarılı şekilde buluyor. IGO'da yukarıda gösterdiği tabela şekllindeki kavşak bilgilerini çok aradım, ayrıca IGO da 3D bina modelleri kesinlikle daha başarılı. O Sygic de büyük eksiklik.
Kalite konusuna gelirsek, 3G ye ödenecek bir aidat ki sanırım en az 5-10 TL birşeydir. Android'li telefon + lisanslı navigasyon yazılımı için de para vereceksiniz. Bu çok para demek, diğer tarafta da 250-280 TL arası No Traffic navigasyon cihazı.
2000 TL lik navigasyon cihazları ile kıyaslamak bence abesle iştigal. Ordunun kullandığı dürbün vardır; karşı dağda gözünüzle seçemeyeğiniz çobanın eşgalini belirlersiniz, sivilde kullanılan 30 liraya satılan dürbün vardır. Birinde belki de hayatınız söz konusudur. Okyanusun ortasında geminizle giderken elbette 200 liralık navigasyon kullanmayın. Kimse güvenip de bunla okyanusa çıkmasın zaten. Çünkü bu cihazdaki haritalar karayolları için tasarlanmış durumda Bunları tartmak lazım. Ben 2 senedir Quattro kullanıyorum, işim gereği de şehir şehir geziyorum ve yolda insanlara sorduğumda bilinmeyen adresleri navigasyonla çok rahat buluyorum. Pek çok arkadaşımla da navigasyonun üzerine tartışırım, çünkü arabam ve çantamdan eksik etmem.
Elbette harita yazılımı konusunda Türkiye'de IGO benim için birincidir, Sygic ikinci gelir. Route 66, Nokia Ovi Maps, vs de çok az deneme şansım olmuştu. Bu cihazla gelen Sygic ve IGO'ya göre rota planlama, POI seçimi konularında daha esnek. Ayrıca ayarlar kısmından IGO'da bulamayacağınız bir takım raporları da görebiliyorsunuz. (Örneğin ne kadar sapma toleransıyla yerinizin gösterildiği gibi) Arayüz ciddi ciddi Iphone un arayüzüne benzetilmiş. IGO'daki bazı güzel özellikler de Sygic de yok. Başarısını ancak şehir dışına da çıktığımda ölçebileceğim.
Dipnot : Şu an Akbank ile Piranha nın temmuz sonuna kadar bir kampanyası var ve MTV yi akbank kartları ile ödediğinizde bu cihazı 200 TL ye alabiliyorsunuz. Temmuz sonuna kadar bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.
|turkcell nal mi toplatir avea turkcelle takarken neyse bise demiyim konuyla alakasi yok
|artık insanların kendi şehrini bilmemesi, özellikle istanbulda bir yer sorarken hatta sormadan bilmiyorum diyen şahıslarla muhattap olmamak için alınacak cihazdır, bir gps cihazdan daha fazla beklemeyenler için çok iyi bir cihaz. sonuçta yharitaya bakacaksın call of duty oynamayacaksın
|avrupa 4g 5g ye geçip giderken biz navigasyon konusunda daha yeni yeni gelişiyoruz. bunları kullanmaktansa akıllı telefonumda igo yazılımı bulunan navigasyonu tercih ederim.
Charue2
Hangi avrupa ülkesinde 4g var acaba ? (5 olanı hiç sormadım)
|Videonun 1.16 dk da başlayan GPS sinyali beklenmesi bir türlü son bulmuyor sanırım. Bu memleketin üzerinde GPS uydusu mu yok yada bunlar kapalı mekanda sinyal almıyor mu?
|sırf bir türk firması yaptı diye bu kadar ön yargılı olmayın beyler.. aynı şeyi samsung yapsa agzınız sevinçten kulagınıza degerdi..
ürüne gelirsek eğer çalışmasında problem yoksa verimli bi şekilde çalışıyorsa anlatıldığı gibi gayet güzel bi ürün arabası olanlar alabilir bence.