TG: Piranha No Traffic ile trafik bilgisi an an ekranınızda! video sohbet

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Piranha'nın ücretsiz Trafik bilgisi alarak en kısa ve en hızlı yolu bulma yeteneğine sahip modeli No Traffic ile ile ilgili bilgiler alıyor, teknolojinin nasıl çalıştığını öğreniyoruz.

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