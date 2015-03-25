TP-LINK, 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması'na sponsor oldu

Ülkemizin lider kablosuz ağ pazarı firmalarından birisi olan TP-LINK, canlı yayın ve ekipman altyapısını da sağlayacağı 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması'na sponsor olduğunu duyurdu.





TP-LINK Pazarlama Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, ekstrem sporlara destek olmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye'de üçüncü kez yapılacak olan Dalga Sörfü Yarışması'nın da bunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.





Uluslararası Dalga Sörfü Federasyonu (ISA) ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alanya'da düzenlenen 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması boyunca TP-LINK altyapısı ile 3G canlı bağlantılar sağlanacak. Firma yarışmada M5360 model 3G router'ları kullanacak. Yarışma sonucunda Dünya Dalga Sörfü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan takım seçilecek.



