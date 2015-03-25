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TP-LINK, 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması'na sponsor oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK, 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması'na sponsor oldu

Ülkemizin lider kablosuz ağ pazarı firmalarından birisi olan TP-LINK, canlı yayın ve ekipman altyapısını da sağlayacağı 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması'na sponsor olduğunu duyurdu. 

TP-LINK Pazarlama Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, ekstrem sporlara destek olmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye'de üçüncü kez yapılacak olan Dalga Sörfü Yarışması'nın da bunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi. 

Uluslararası Dalga Sörfü Federasyonu (ISA) ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alanya'da düzenlenen 3. Türkiye Dalga Sörfü Yarışması boyunca TP-LINK altyapısı ile 3G canlı bağlantılar sağlanacak. Firma yarışmada  M5360 model 3G router'ları kullanacak. Yarışma sonucunda Dünya Dalga Sörfü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan takım seçilecek. 


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waltran 4 yıl
biz tp-link reklamlarından bıktık
onlarda dalgayı bırakıp
adam gibi modem ve yazılımınıüretsinler.
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Normandia_06 4 yıl
O modemlere para verenin aklına şaşarım zaten yıllardır
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alicaptain 4 yıl
İlginç bilgi hayretler içindeyim:)
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yücel52 4 yıl
Modemlerinden uzak durmaya bakin
Router ve acces pointler de ise 3. parti yazılım kullanmaya bakin kafayi yersiniz bir zaman sonra
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vankomisin 4 yıl
Erdi Özüağ'ın eşi değil mi bu hanımefendi ya :)
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E_Aydin35 4 yıl
İyi bir tanıtım ve sponsorluk olacak TP-Lınk için. Cihazların aktarım ve canlı yayındaki kalitesi gerçek zamanlı olarak görülmüş olacak herkes tarafından. Gayet adil bir reklam.. :)
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HumWE 4 yıl
En iyisi tp-link modem vs yapmayı bırakıp sörf tahtası işine girsin abuk subuk toplama arkasında duramadıkları cihazları insanlara yamamalarından daha iyi olucaktır........
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MühendisMurat 4 yıl HumWE
HumWE

En iyisi tp-link modem vs yapmayı bırakıp sörf tahtası işine girsin abuk subuk toplama arkasında duramadıkları cihazları insanlara yamamalarından daha iyi olucaktır........



Aynen öyle Modem işinde çok kötüler gerçekten, adapterleri repeaterleri fena değil.

Birde haberdeki adı geçen kişinin soyadına dikkat ediniz, Erdi Özüağ'ın eşi olması lazım, torpil var, bizene dalga yarışmasından.


1 Yanıt Yanıtla
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javaprof 4 yıl
yav böyle haberler yerine türkiyeye kurulan uzay kurumu ve akkuyu nükleer hakkında niye haber yok bunlar da bizim teknolojilerimiz.akkuyu ne ise de uzay kurumu çok önemli bir olay.
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