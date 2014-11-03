TP-LINK dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisini duyurdu





Ağ ekipmanları alanında dünya lideri firmalardan olan TP-LINK, boyutları ile dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisi olduğunu vurguladığı TP-LINK Nano adlı yeni ürününü duyurdu.





57 x 57 x18 mm ile avuç içine sığabilecek bir yapıda olan TP-LINK Nano, 802.11b/g/n

standardı sayesinde 150Mbps hızlarına kadar veri transferine olanak tanıyor. Ürün; erişim noktası, yönlendirici, istemci, köprü veya tekrarlayıcı modlarında kullanılabiliyor.





Geniş bir kablosuz erişim alanı oluşturabilen TP-LINK Nano, kolay kurulabiliyor, gelişmiş güvenlik ve güvenlik duvarı ayarları barındırıyor ve hizmetin kalitesi QoS özelliğine sahip.





Ürünü micro USB girişi üzerinden isterseniz bilgisayara isterseniz prize bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK şifrelemelerine destek sunan model 25$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.techpowerup.com/206843/tp-link-introduces-worlds-smallest-travel-router-smaller-than-a-hockey-puck.html