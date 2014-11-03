Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-LINK dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
685
1
5
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TP-LINK dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisini duyurdu

Ağ ekipmanları alanında dünya lideri firmalardan olan TP-LINK, boyutları ile dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisi olduğunu vurguladığı TP-LINK Nano adlı yeni ürününü duyurdu.

57 x 57 x18 mm ile avuç içine sığabilecek bir yapıda olan TP-LINK Nano, 802.11b/g/n
standardı sayesinde 150Mbps hızlarına kadar veri transferine olanak tanıyor. Ürün; erişim noktası, yönlendirici, istemci, köprü veya tekrarlayıcı modlarında kullanılabiliyor. 

Geniş bir kablosuz erişim alanı oluşturabilen TP-LINK Nano, kolay kurulabiliyor, gelişmiş güvenlik ve güvenlik duvarı ayarları barındırıyor ve hizmetin kalitesi QoS özelliğine sahip. 

Ürünü micro USB girişi üzerinden isterseniz bilgisayara isterseniz prize bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK şifrelemelerine destek sunan model 25$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.techpowerup.com/206843/tp-link-introduces-worlds-smallest-travel-router-smaller-than-a-hockey-puck.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eCoLL 5 yıl
Yeni mi? 1 senedir kullanıyorum bu ürünü, nano modelin bir üst sınıfı dese neyse de..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey 5 yıl
haber çok doğru görünmüyor..

ASUS WL-330NUL
65 x 20.7 x 15.4 mm
asus.com/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl eCoLL
eCoLL

Yeni mi? 1 senedir kullanıyorum bu ürünü, nano modelin bir üst sınıfı dese neyse de..

Ben de 2 yıldır falan kullanıyorum yani. Hatta şu an tam duvarımda eski olan modeli var.
Şekil aynı ama yazılımı eski.

Modemimdeki 4 ethernet portu da bozulunca, yeni modem almak yerine bundan koymuştum.

Üzerine kablo takıp bilgisayara bağladım. Aynı zamanda ön taraftaki kablosuz İnternet'i de
arka taraftaki odama getirmiş oldum. Telefon biraz az çekiyordu. Daha iyi oldu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 5 yıl
Bunun bir versiyonu piyasada var ama allah korusun ya tp-link mi tövbe yarabbi diyorum bir daha ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
Ürünün amacı ne?Nerde kullanacağız?


Evde benim odada internet az çekiyor, bu cihazla odamdan güçlü sinyal alabilir miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Xiaomi Mi4 "Çinlilerin en iyisi(?)" video inceleme 5 yıl Deezer hakkında merak edilen her şey! 5 yıl DH Özel Röportaj: TTNET, yeni servisi Sinetivi'yi tanıttı 5 yıl Creative SoundBlaster Play! 2 Test Masamızda 5 yıl Vestel Venus 5.5 X video inceleme "Türk mühendisler tasarladı, Türkiye'de üretildi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim