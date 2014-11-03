TP-LINK dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisini duyurdu

Haber Editörü
Ağ ekipmanları alanında dünya lideri firmalardan olan TP-LINK, boyutları ile dünyanın en küçük seyahat odaklı yönlendiricisi olduğunu vurguladığı TP-LINK Nano adlı yeni ürününü duyurdu.
57 x 57 x18 mm ile avuç içine sığabilecek bir yapıda olan TP-LINK Nano, 802.11b/g/n
standardı sayesinde 150Mbps hızlarına kadar veri transferine olanak tanıyor. Ürün; erişim noktası, yönlendirici, istemci, köprü veya tekrarlayıcı modlarında kullanılabiliyor.
Geniş bir kablosuz erişim alanı oluşturabilen TP-LINK Nano, kolay kurulabiliyor, gelişmiş güvenlik ve güvenlik duvarı ayarları barındırıyor ve hizmetin kalitesi QoS özelliğine sahip.
Ürünü micro USB girişi üzerinden isterseniz bilgisayara isterseniz prize bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK şifrelemelerine destek sunan model 25$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
http://www.techpowerup.com/206843/tp-link-introduces-worlds-smallest-travel-router-smaller-than-a-hockey-puck.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ASUS WL-330NUL
65 x 20.7 x 15.4 mm
asus.com/...
Ben de 2 yıldır falan kullanıyorum yani. Hatta şu an tam duvarımda eski olan modeli var.
Şekil aynı ama yazılımı eski.
Modemimdeki 4 ethernet portu da bozulunca, yeni modem almak yerine bundan koymuştum.
Üzerine kablo takıp bilgisayara bağladım. Aynı zamanda ön taraftaki kablosuz İnternet'i de
arka taraftaki odama getirmiş oldum. Telefon biraz az çekiyordu. Daha iyi oldu...
Evde benim odada internet az çekiyor, bu cihazla odamdan güçlü sinyal alabilir miyim?