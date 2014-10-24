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TP-LINK, toplamda 1.75Gbps hızlarına çıkabilen Archer C8 yönlendiricisini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK, toplamda 1.75Gbps hızlarına çıkabilen Archer C8 yönlendiricisini duyurdu

802.11 ac olarak bilinen ve 5. nesil WiFi olarak genelde adlandırılan kablosuz bağlantı standardı hem mobil cihazlarda, hem masaüstü cihazlarda hem de ağ cihazlarında giderek yaygınnlaşmaya başlıyor. Bu alanda en hızlı ürün geliştiren firmalardan birisi TP-LINK.

Archer serisine sürekli yeni ürünler ekleyen TP-LINK son olarak Archer C8 adlı yeni bir yönlendirici daha geliştirdi. Archer C8 2.4GHz bandında 450Mbps veri aktarım hızlarına çıkabilirken, 5GHz bandında ise 1.3Gbps hızlarına kadar veri aktarımı yapabiliyor. Böylece toplamda 1.75Gbps hıza ulaşmış oluyor. 

Yönlendirici bir Gigabit portu üzerinden modeme bağlanabilirken, LAN ağı için de 4 Gigabit portu daha sunuyor. Ayrıca bir adet USB 2.0 ve bir adet USB 3.0 portları da yazıcı veya harddiskinizi ağa bağlamanız için ayrılmış. 

Modelde 3 tane ayrılabilir anten yer alırken, IP tabanlı bant genişliği kontrolü, IPv6 desteği, belirli veri trafiğine öncelik tanıma gibi özelliklerle daha iyi bir bağlantı ve daha az gecikmenin önü açılıyor. Archer C8 modeli 130$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/tp-link-wireless-router-wireless-ac-archer-c8,27945.html
http://www.tomshardware.com/news/tp-link-wireless-router-wireless-ac-archer-c8,27945.html Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
50 gb akk oldugu surece hic bisey yapamayiz
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Gece772 5 yıl
İnternet hızı düşüken adsl hızlı olması gereksiz....
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E_Aydin35 5 yıl
802.11 AC standartının yaygınlaşması güzel, ne kadar yaygın olup alternatifi çıkarsa son kullanıcıya daha uygun fiyatlarla gelir. Kablosuz ağ teknolojilerinin nereye geldiği sorusunun en güzel cevabı ve kanıtıdır..
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Mr xXx 5 yıl
Kardeşim kavun değil ki bu **** koklayıpta anlayasın
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dere.beyi 5 yıl
teknosa da çalışıyorum ve okadar çok iadesi geliyorki anlatamam airties ve tp-link den uzak durulmalı.
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umut_baris 5 yıl dere.beyi
dere.beyi

teknosa da çalışıyorum ve okadar çok iadesi geliyorki anlatamam airties ve tp-link den uzak durulmalı.

tp link tamam da airties ne alaka?


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