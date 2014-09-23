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TP-LINK yeni nesil WiFi destekli Archer C5 router modelini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK yeni nesil WiFi destekli Archer C5 router modelini duyurdu

5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardını destekleyen cihazların sayısı hızla artıyor. TP-LINK bu alanda yeni bir router modeli daha duyurdu.

Archer C5 adlı ürün Çift kanal desteği ile birlikte 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps olmak üzere toplamda 1200Mbps (1.2 Gbps) kablosuz hızlara ulaşabiliyor. 

Daha geniş kapsama alanı için dahili 6 anten barındıran ürün bunun üç tanesini 5HGz bandı için, üç tanesini de 2.4GHz bandı için kullanıyor. Kablolu bağlantı için ise bir adet Gigabit WAN, dört adet gigabit LAN girişi sunuyor. Ayrıca ürün üzerinde iki adet USB girişi de bulunuyor. Bu girişlere yazıcı, harici disk gibi pek çok ürün bağlanarak ağa dahil edilebiliyor.

Archer C5 modeline TP-LINK Tether uygulaması sayesinde iOS ya da Android akıllı telefonlardan erişebilmek ve yönetmek mümkün. IPv6 desteği sunan ürün KDV dahil 171$ fiyat etiketine sahip.  

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Gencbeyiin 5 yıl
Güzel ürüne benziyor sanırım .
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RapscallioN 5 yıl
Chip.de sitesindeki en iyi modem/router siralamasinda tp-link modelleri ilk 20ye bile giremiyor. Bu durum bana biraz varip geliyor. Acaba malzeme kalitesi ve gosterisli 3 antene ragmen wifi gucu nasil? Teorik degerin yarisini verebilen mukemmel kabul ediliyor testlerde.
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Gece772 5 yıl
Bu ürün hep iyi tarafları konuşuluyor eksik taraflarının konuşan yok
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mehmednaim 5 yıl
Dolar yerine TL olsa çok güzel olacak aslında. En azından 200 lira olsa yine iyi.
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