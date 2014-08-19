Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-LINK'den 802.11ac standardını destekleyen Archer C2 yönlendirici modeli

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
519
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TP-LINK'den 802.11ac standardını destekleyen Archer C2 yönlendirici modeli

Ağ ürünleri konusunda başarılı ürünlere imza atan TP-LINK, 5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardını destekleyen Archer ailesine yeni bir üye eklediğini duyurdu. Yeni modellerini art arda piyasaya süren TP-LINK'in son ürünü Archer C2 yönlendirici modeli oldu.

TP-LINK Archer C2 yönlendirici modeli kablosuz ağda yüksek hız beklentisinde olan kullanıcılara hitap ediyor. Çift kanal (dual-band) desteği sunan cihaz toplamda 733Mbps kablosuz hıza erişebiliyor. Ayrı olarak ise 5GHz bandına 433Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps hızlara ulaşabiliyor. 

Archer C2 sökülebilir iki anteni sayesinde kablosuz ağın kapsama alanını genişletebiliyorsunuz. Bu antenler her yöne kararlı sinyal dağıtımı yapabiliyor. Bir adet gigabit WAN, dört adet gigabit LAN bağlantı noktası olan ürün, üzerinde yer alan USB girişi sayesinde yazıcı, harici bellek gibi ürünler kablosuz ağa dahil edilip paylaştırılabiliyor. Ayrıca FTP sunucu aracılığıyla uzaktan ağa erişip, dosyalara ulaşmak ve paylaşmak da mümkün. 

Cihaz ayrıca ziyaretçilerin ağa bağlanmasını daha güvenli hale getiren Misafir Ağı özelliğine de sahip. Bu özellik ana kablosuz ağın şifresini ya da kişisel verilerini misafir ile paylaşmadan kolayca ve kontrollü olarak ikinci bir ağ oluşturabiliyor ve ziyaretçiler bu ağ üzerinden internete erişebiliyor.

Ebeveyn Kontrolü ise internete erişimde çeşitli sınırlamalar yapabiliyor. Archer C2, yeni nesil iletişim teknolojisi IPv6 desteği de sunuyor. Cihazın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 100 USD+KDV şeklinde belirlenmiş. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 5 yıl
Güzel bir çözüm olmuş..
Artik yüksek hızlı ağ cihazlarının icerisinde FTP sunucularinin olmasi çok güzel bir ayrinti oluyor. Çok istemcisi olan bir ağ ortaminda bu şekilde harici disklerden lan ortaminda bir cloud olusturmasi ve dosyalarin paylaşılması bir çok işe yariyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sapphire R9 270 Dual-X OC Ekran Kartı Video İnceleme 5 yıl Philips In-Ear SHE7000 Test Masamızda 5 yıl Mobilite: iPhone 6'nın pil ve RAM kapasitesi, Samsung Galaxy Alpha değerlendirmesi, HTC Butterfly 2 ve daha fazlası... 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 18 Ağustos 5 yıl Turkcell Superonline Röportaj: Türkiye ve Fiber Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim