TP-LINK'den 802.11ac standardını destekleyen Archer C2 yönlendirici modeli





Ağ ürünleri konusunda başarılı ürünlere imza atan TP-LINK, 5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardını destekleyen Archer ailesine yeni bir üye eklediğini duyurdu. Yeni modellerini art arda piyasaya süren TP-LINK'in son ürünü Archer C2 yönlendirici modeli oldu.





TP-LINK Archer C2 yönlendirici modeli kablosuz ağda yüksek hız beklentisinde olan kullanıcılara hitap ediyor. Çift kanal (dual-band) desteği sunan cihaz toplamda 733Mbps kablosuz hıza erişebiliyor. Ayrı olarak ise 5GHz bandına 433Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps hızlara ulaşabiliyor.





Archer C2 sökülebilir iki anteni sayesinde kablosuz ağın kapsama alanını genişletebiliyorsunuz. Bu antenler her yöne kararlı sinyal dağıtımı yapabiliyor. Bir adet gigabit WAN, dört adet gigabit LAN bağlantı noktası olan ürün, üzerinde yer alan USB girişi sayesinde yazıcı, harici bellek gibi ürünler kablosuz ağa dahil edilip paylaştırılabiliyor. Ayrıca FTP sunucu aracılığıyla uzaktan ağa erişip, dosyalara ulaşmak ve paylaşmak da mümkün.





Cihaz ayrıca ziyaretçilerin ağa bağlanmasını daha güvenli hale getiren Misafir Ağı özelliğine de sahip. Bu özellik ana kablosuz ağın şifresini ya da kişisel verilerini misafir ile paylaşmadan kolayca ve kontrollü olarak ikinci bir ağ oluşturabiliyor ve ziyaretçiler bu ağ üzerinden internete erişebiliyor.





Ebeveyn Kontrolü ise internete erişimde çeşitli sınırlamalar yapabiliyor. Archer C2, yeni nesil iletişim teknolojisi IPv6 desteği de sunuyor. Cihazın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 100 USD+KDV şeklinde belirlenmiş.