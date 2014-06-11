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TP-LINK'den taşınabilir 3G modem/router ve şarj istasyonu birarada

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK'den taşınabilir 3G modem/router ve şarj istasyonu birarada

Ağ ürünleri konusunda önemli firmalardan olan TP-LINK, taşınabilir 3G modem/router ve şarj istasyonunu biraraya getiren M5360 modelini satışa sunduğunu duyurdu.

3G özellikli bir SIM kart takarak kullanmaya başladığınız M5360 modeli ile istediğiniz heryerde bir kablosuz ağ oluşturabiliyorsunuz ve bu ağı 10 adede kadar cihazlarınız arasında paylaştırabiliyorsunuz. HSPA+ destekleyen ürün, 21.6Mbps indirme, 5.76Mbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor ve küçük boyutlarıyla cebinize sığabiliyor.  

Cihazın diğer bir dikkat çkeici özelliği ise 5200 miliamper dahili bataryası sayesinde mobil cihazlara microUSB üzerinden 5V/1A kadar güç sağlayabiliyor. Ayrıca cihazın kendisi de 16-26 saat arasında kullanım ömrü sunabiliyor. Bunun yanında cihaz SD kart okuyucusu olarak da görev yapabiliyor. 

Cihaz üzerinde bir OLED ekran yer alıyor ve bu ekranda cihazın kullanıcı sayısından pil seviyesine, Wi-Fi durumundan ağ tipine (2G/3G), mesajlara kadar pek çok bilgi izlenebiliyor. 

M5360 modeli daha çok sık seyahat eden veya yazlık, tekne gibi farklı alanlarda vakit geçiren tüketici kitlesine hitap ediyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 138.5$+KDV olarak belirlenmiş.  

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kissmorning 5 yıl
tp-link'ten uzak durun içi dışı çin malı
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orhanyıldız 5 yıl
Fiyata bak
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mehmedaltair 5 yıl
Huawei varken


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aniceman 5 yıl
iyi hoş da 3g diyor, 2g olan bir yerde kullanmakta olduğumuz bir tp link ürünü gibi 2g desteklemiyorsa forumun moda diliyle "ÇÖP".
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funnel 5 yıl
Çok daha uygun alternetifleri var.
Örnek; 40$
ebay.com/...

Hame A1 modelini 7/24 evde prize takılı kullanıyorum, biyere giderken şarj için yanıma alıyorum. Bir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar, tavsiye ederim.
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versamaxx 5 yıl
İyi hoş da, fiyatı 300 TL'yi geçiyor.
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tevfikkavil 5 yıl versamaxx
versamaxx
İyi hoş da, fiyatı 300 TL'yi geçiyor.

Pahalı maalesef
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