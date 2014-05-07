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TP-LINK'in yeni nesil kablosuz modem/router modeli Archer D7, 1750Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK'in yeni nesil kablosuz modem/router modeli Archer D7, 1750Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri firmalardan birisi olan TP-LINK, 1750Mbps kablosuz hıza ulaşabilen Archer D7 adlı yeni nesil kablosuz modem/router modelini duyurdu.

Archer serisi firmanın yeni nesil kablosuz modem/router cihazlarını kapsıyor. Archer D7 modeli ise bu serinin en son üyesi konumunda. Kablosuz ağlarda yeni standart olan 802.11ac destekli Archer D7, çift kanallı yapısı sayesinde birden fazla cihazın internete erişiminde yaşanacak hız yavaşlamasını engelliyor. 

Archer D7 modem/router, 5GHz bandında 1.3Gbps, 2.4GHz bandında ise 450Mbps kablosuz hızlar sunuyor. E-posta gönderimi, internette gezinti gibi basit görevleri 2.4GHz bandına yönlendiren cihaz, çevrimiçi oyun, HD video gibi yüksek hız gerektiren uygulamalarda ise 5GHz bandının kullanılmasını sağlıyor.

Cihazda 3 adet harici anten ve yüksek amplifikatörler ile kapsama alanı genişletilmiş. USB gibi farklı giriş yuvaları barındıran cihazda üç adet Lan, bir adet de LAN/WAN girişi yer alıyor. Ürünün değiştirilebilir LAN/WAN girişi hem kablo hem de fiber bağlantı desteği sunuyor. Konuk Ağı özelliği ise misafirleriniz için güvenli bir ağ oluşturabiliyor.  

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PHO3N1X 5 yıl en beğenilen
Bizim arkadaş TTNET adsl'i 8 mbit'ten 16'ya çıkardı diye seviniyor.Bir an düşününce,kendimi gülmemek için tutamadım.
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yaki83 3 yıl
Uydunet abonesiyim kablo modeme baglayip bu urunu sadece router olarak kullanabilirmiyim ?
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Bence piyano siyahı olması kötü olmuş, oldukça büyük bir yüzeyi piyano siyahı. Bu tasarımdaki cihazlar çabuk çizilen tozu çabuk gösteren ve temizlenmesi zor oluyor mümkünse asla piyano siyahı cihaz almayı düşünmem, baştan kaybetmiş benim için.
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DH Misafiri 5 yıl
yyaaaa kullanan varsaaaaa ne kadar çektiğini solesinler mesala ne kadar alandan çekiyorrr .Bina arasında dağıtım yapmak istiyorum bu modem işe yararmı .Teşekkürler
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alierr 5 yıl
Teknik detaylar: (chipset, ram vs)

wikidevi.com/...
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dirty 5 yıl
Bu ürünün alıpta Tivibu'yu kullanabilen var mı tüm etkin servisleriyle? Sitesindeki en güncel firmware'leri yükledim fakat ttnet ve telekom destek vermedi, standart iptv ayarlarını yaptım görüntü geç geliyor, internaktif servislerin hiçbirisi çalışmıyor kanal bilgileri de dahil olmak üzere sadece yayın var, ADSL kullanıcısıyım ayrıca, bu ayarları gerçekleştiremiyorsam iade etmeyi düşünüyorum da yardımcı olabilir misiniz?
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HAAltuntas 5 yıl
Kablosuz sinyali sadece ADSL'de mi kullanıyoruz?

Parmağı olan yorum yapıyor.
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MxFxOx 5 yıl
1750Mbps kablosuz hıza ulaşabilen ! apartmanda onlarca kablosuz ağın arasından bu değeri alıyorsa ben okeyim
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Gece772 5 yıl
2 ayrı firmada yüksek hızlı ürünler.
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V4LKyR 5 yıl
Beyler, yukarıda bahsedilen hızların HEPSİ (450, 1300, 1750 vs) bu sözünü ettiğimiz cihaz ile bilgisayar arasındaki bağlantı hızıdır. İnternet hızlarıyla karıştırmayalım.
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limbesh 5 yıl
arkaaşlar bu hızı verili olarak ev ağında kullanabilirsiniz, sırf internet için fuzuli olur
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SEO-Uzmanı 5 yıl
mesafe !?
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Solid State Disk 5 yıl
Bunun yaydığı zehri de hesablamışlar mı acabâ..
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grezimonk 5 yıl Solid State Disk
ne zehiri? wifi zararlı diye masal anlatmışlar sende inanmışsın...
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