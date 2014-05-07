TP-LINK'in yeni nesil kablosuz modem/router modeli Archer D7, 1750Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor





Kablosuz ağ pazarında dünya lideri firmalardan birisi olan TP-LINK, 1750Mbps kablosuz hıza ulaşabilen Archer D7 adlı yeni nesil kablosuz modem/router modelini duyurdu.





Archer serisi firmanın yeni nesil kablosuz modem/router cihazlarını kapsıyor. Archer D7 modeli ise bu serinin en son üyesi konumunda. Kablosuz ağlarda yeni standart olan 802.11ac destekli Archer D7, çift kanallı yapısı sayesinde birden fazla cihazın internete erişiminde yaşanacak hız yavaşlamasını engelliyor.





Archer D7 modem/router, 5GHz bandında 1.3Gbps, 2.4GHz bandında ise 450Mbps kablosuz hızlar sunuyor. E-posta gönderimi, internette gezinti gibi basit görevleri 2.4GHz bandına yönlendiren cihaz, çevrimiçi oyun, HD video gibi yüksek hız gerektiren uygulamalarda ise 5GHz bandının kullanılmasını sağlıyor.





Cihazda 3 adet harici anten ve yüksek amplifikatörler ile kapsama alanı genişletilmiş. USB gibi farklı giriş yuvaları barındıran cihazda üç adet Lan, bir adet de LAN/WAN girişi yer alıyor. Ürünün değiştirilebilir LAN/WAN girişi hem kablo hem de fiber bağlantı desteği sunuyor. Konuk Ağı özelliği ise misafirleriniz için güvenli bir ağ oluşturabiliyor.