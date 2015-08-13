TP-Link, Archer serisine üç bant router C3200'ü ekledi

Günümüzde bir evde birden fazla internete bağlanan cihaz bulunuyor ve bu cihazların yoğun veri tüketimi modem veya router'ı da zorlamaya başlıyor. Üreticiler bu bakımdan daha güçlü çözümlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.





TP-Link de birden fazla cihaza daha iyi bantgenişliği sunmak adına Archer C3200 adındaki yeni üç bant router modelini duyurdu. Modelde iki adet 5GHz bandından toplamda 1300Mbps'e kadar, bir adet 2.4GHz bandından ise 600Mbps seviyelerine kadar veri transferi mümkün oluyor. Toplamda ise 3200Mbps seviyelerine erişilebiliyor.





Oluşan yoğunluğun idare edilmesi adına cihazda 4 adet işlemci yer alıyor. 1GHz hızındaki çift çekirdekli işlemci genel yoğunluğu üstlenirken, 3 adet yardımcı işlemci de bantların yoğunluğunu arasında paylaşıyor.





SmartConnect teknolojisi ise bağlantıları önceliğe göre sıralayarak en optimal dengeyi sağlamaya çalışıyor. Yoğun internet trafiği sağlayan cihazlar 5GHz bantlarına, daha az yoğun kullanımdaki cihazlar ise 2.4GHz bandına yönlendiriliyor.





Agresif bir tasarıma sahip olan modelde ön kısımda LED bildirim ışıkları, 6 adet anten, bir adet USB 2.0 bağlantısı, 1 adet USB 3.0 bağlantısı, 1 adet Gb WAN portu, 4 adet Gb LAN portu şeklinde özellikler yer alıyor. Model 260$ fiyat etiketine sahip.

http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-9_Archer-C3200.html