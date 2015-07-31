Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-Link'den 3 adet Gb porta sahip Powerline adaptör

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
2
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TP-Link'den 3 adet Gb porta sahip Powerline adaptör

Elektrik altyapısı üzerinden modemin mesafesini kablolu olarak uzatan Powerline adaptörleriyle beğeni toplayan TP-Link, daha fazla cihaza imkan tanıyan yeni setine resmiyet kazandırdı.

TL-PA8030P KIT AV1200 adındaki yeni set Homeplug AV2 standardı ile uyumlu. Standardın çoklu girdi-çıktı - MIMO ve beamforming teknolojileri sayesinde 300 metreye kadar mesafeyi uzatabilen ürün ayrıca 1200Mbps'e kadar veri aktarım hızları sunuyor. 

Bu tarz ürünlerin standart olarak sunduğu priz eklentisini de barındıran TL-PA8030P KIT AV1200 ek olarak 3 adet Gb port barındırıyor ve böylece kullanıcıların 3 adede kadar cihaz bağlamasına imkan tanıyor. Ayrıca bu cihazların WiFi üzerinden çekilerek bantgenişliğinin de rahatlamasını sağlıyor. 

Set içerisindeki adaptörleri prize taktıktan ve Ethernet kablosunu bağladıktan sonra her iki adaptördeki Pair butonuna basmak yeterli. Sonrasında bağlantı kurulmuş oluyor. Adaptörler arasındaki bağlantı 128-bit AES şifrelemesi ile korunuyor. Adaptör üzerindeki priz 16 Ampere kadar güç sağlayabiliyor. TL-PA8030P KIT AV1200 ürünü 100$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.tomshardware.com/news/tp-link-av1200-powerline-tl-pa8030p-mimo,29707.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aether 4 yıl
Pingler yükselir mi böyle bir kurulumda ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TekniKerim 4 yıl Aether
powerline sistemlerde genelde 3 - 5ms arası ping olur (iki cihaz arasında)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Canlı yayın tekrarı: soru cevap ve Monster Tulpar T7 V5.2 üzerinde GTX980M testi 4 yıl 2si1 "Esen" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim