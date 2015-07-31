TP-Link'den 3 adet Gb porta sahip Powerline adaptör

Elektrik altyapısı üzerinden modemin mesafesini kablolu olarak uzatan Powerline adaptörleriyle beğeni toplayan TP-Link, daha fazla cihaza imkan tanıyan yeni setine resmiyet kazandırdı.





TL-PA8030P KIT AV1200 adındaki yeni set Homeplug AV2 standardı ile uyumlu. Standardın çoklu girdi-çıktı - MIMO ve beamforming teknolojileri sayesinde 300 metreye kadar mesafeyi uzatabilen ürün ayrıca 1200Mbps'e kadar veri aktarım hızları sunuyor.





Bu tarz ürünlerin standart olarak sunduğu priz eklentisini de barındıran TL-PA8030P KIT AV1200 ek olarak 3 adet Gb port barındırıyor ve böylece kullanıcıların 3 adede kadar cihaz bağlamasına imkan tanıyor. Ayrıca bu cihazların WiFi üzerinden çekilerek bantgenişliğinin de rahatlamasını sağlıyor.





Set içerisindeki adaptörleri prize taktıktan ve Ethernet kablosunu bağladıktan sonra her iki adaptördeki Pair butonuna basmak yeterli. Sonrasında bağlantı kurulmuş oluyor. Adaptörler arasındaki bağlantı 128-bit AES şifrelemesi ile korunuyor. Adaptör üzerindeki priz 16 Ampere kadar güç sağlayabiliyor. TL-PA8030P KIT AV1200 ürünü 100$ fiyat etiketine sahip.

http://www.tomshardware.com/news/tp-link-av1200-powerline-tl-pa8030p-mimo,29707.html