TTNET Müzik uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuldu

Üç milyondan fazla yerli ve yabancı müzik eserini ücretsiz olarak dinleme imkanı sunan TTNET Müzik, artık hem iPhone hem de iPad'den erişilebilecek. Müzikseverlerin 30 Nisan'a kadar Apple AppStore uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirilebileceği uygulama ile yolda, okulda, arabada ve vapurda... yani hareket halindeki her yerde TTNET Müzik'in geniş müzik arşivine ulaşarak diledikleri şarkıyı, sevikleri sanatçların eserlerini ücretsiz ve yasal olarak dinleyebilecekler.

Apple iPad ve iPhone kullanıcıları, AppStore'dan indirdikleri TTNET Müzik uygulamasına, TTNET Müzik kullanıcı ve şifrelerini girmeleri yeterli olacak. Henüz herhangi bir hesabı olmayan kullanıcılar ise ücretsiz olarak "yeni üye" kaydı yapabilecek. WiFi, EDGE ve 3G üzerinden erişilebilen bu hizmet kapsamında, Tmob tarafından geliştirilen TTNET Müzik iPhone ve iPad uygulamasının, operatör ayrımı yapmadan tüm hatlar ile çalışabildiği de TTNET'in altını çizdiği detaylar arasında yer alıyor.

TTNET'ten yapılan açıklamaya göre, yukarıda da belirttiğimiz gibi 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak sunulacak TTNET Müzik iPhone ve iPad uygulaması'nın, 30 Nisan'dan sonra eklenecek Mp3 formatında müzik indirme, zil ses gibi yeni özelliklerle birlikte yapılacak kullanım ise ADSL faturalarına yansıtılacak ve tercihe göre mobil ödeme ile alınabilecek. Yeni özelliklerle birlikte yakında diğer mobil platformlarda da sunulacak TTNET Müzik uygulaması hakkında detaylı bilgi için; www.ttnetmuzik.com.tr