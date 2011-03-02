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TTNET Müzik uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuldu

8 yıl
25,7b
1
24
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç milyondan fazla yerli ve yabancı müzik eserini ücretsiz olarak dinleme imkanı sunan TTNET Müzik, artık hem iPhone hem de iPad'den erişilebilecek. Müzikseverlerin 30 Nisan'a kadar Apple AppStore uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirilebileceği uygulama ile yolda, okulda, arabada ve vapurda... yani hareket halindeki her yerde TTNET Müzik'in geniş müzik arşivine ulaşarak diledikleri şarkıyı, sevikleri sanatçların eserlerini ücretsiz ve yasal olarak dinleyebilecekler.

Apple iPad ve iPhone kullanıcıları, AppStore'dan indirdikleri TTNET Müzik uygulamasına, TTNET Müzik kullanıcı ve şifrelerini girmeleri yeterli olacak. Henüz herhangi bir hesabı olmayan kullanıcılar ise ücretsiz olarak "yeni üye" kaydı yapabilecek. WiFi, EDGE ve 3G üzerinden erişilebilen bu hizmet kapsamında, Tmob tarafından geliştirilen TTNET Müzik iPhone ve iPad uygulamasının, operatör ayrımı yapmadan tüm hatlar ile çalışabildiği de TTNET'in altını çizdiği detaylar arasında yer alıyor.

TTNET'ten yapılan açıklamaya göre, yukarıda da belirttiğimiz gibi 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak sunulacak TTNET Müzik iPhone ve iPad uygulaması'nın, 30 Nisan'dan sonra eklenecek Mp3 formatında müzik indirme, zil ses gibi yeni özelliklerle birlikte yapılacak kullanım ise ADSL faturalarına yansıtılacak ve tercihe göre mobil ödeme ile alınabilecek. Yeni özelliklerle birlikte yakında diğer mobil platformlarda da sunulacak TTNET Müzik uygulaması hakkında detaylı bilgi için; www.ttnetmuzik.com.tr


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speedman 6 yıl
BK Player daha iyi daha hafif
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DH Misafiri 6 yıl
ttnet mi allah korusun
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DH Misafiri 6 yıl
İpad kullanicisiyim Apple Store'de görebilsen var mi
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turuncum 6 yıl DH Misafiri
TR mağazasında var.
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Parn 7 yıl
30 Nisan dan sonra nasil olucak onu birisi tam açıklanabilir mı yanlışlıkla atıyorum yarin giriş yaptım hemen faturaya mı yansıtılcak ona gore sileyim uygulamayı
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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaşlar indirmek istiyoruzda app storede görünmüyor nasıl oluyor bu iş anlamadım iphone kullanıcısıyım
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7nbitirdin 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ya arkadaşlar indirmek istiyoruzda app storede görünmüyor nasıl oluyor bu iş anlamadım iphone kullanıcısıyım

itunes.apple.com/...

Al bakalım. Yine olmadiysa arama bolumune ttnet yaz cikar orada ttnet müzik.
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7nbitirdin 7 yıl
Uygulama guzelde arka planda calismiyor.

Home tusuna basinca ses gidiyo. Acinca ses geri geliyor. Neden arka planda calismiyor?
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southpaww 7 yıl
Ama lock tusuna basarsk sarki surekli caliyor. Vardir bunun bi hinliği jb ile.
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Recharged 7 yıl 7nbitirdin
7nbitirdin

Uygulama guzelde arka planda calismiyor.

Home tusuna basinca ses gidiyo. Acinca ses geri geliyor. Neden arka planda calismiyor?


Aynı durum bendede var.Sanırım programın sorunu.Onu hallederlerse eğer daha çok indirilir.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu uygulama ücretlimi
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FedericoAlvarez 7 yıl
IPad'imiz yok ki
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@bdullah 8 yıl
Multitasking desteği yok. Beş para etmez. İnşallah yakında eklerler.
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kutri 8 yıl

@bdullah
Multitasking desteği yok. Beş para etmez. İnşallah yakında eklerler.

Katiliyorum. Multitasking cok inemli. Ayrica ben ttnet kuklanici adim ve sifrem ile hiis yaptim. Ay sonunda kamoanya bitince otomatik faturaya para yansitmasin bunlar?
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realbrutal 8 yıl
@bdullah
Multitasking desteği yok. Beş para etmez. İnşallah yakında eklerler.

Aynen.illa online muzik dinlemek istiyorsaniz muzikicinefes uygulamasini deneyebilirsiniz.mt destekliyor.muzik arsivide fena degil
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dreampowder 8 yıl
Ttnet muzik DRM li olarak muzik paylastigi surece basarali olamayacagini dusunuyorum. Turkiyenin itunes u olabilme potansiyeli var yoksa.
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100er 8 yıl
App Store'de bulamadım programı ayrıca esmesen yok diyorr indiren arkadaslar nasıl tedarik ettiniz yardimm
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IBRAHIMOVIC' 8 yıl

100er
App Store'de bulamadım programı ayrıca esmesen yok diyorr indiren arkadaslar nasıl tedarik ettiniz yardimm

Uygulama App Store'da Top 25 kısmının Top Free bölümünde mevcut, şu anda 4.sırada.
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